Carta oberta a l’alcalde d’Alacant de votants de la coalició EUPV-Podem i ERPV

Barcala, el sábado, en el comité nacional del PP. / INFORMACIÓN

El passat dijous 26 de juny, moltes persones vam assistir amb estupefacció a una escena que mai hauria de produir-se en una institució democràtica: l’expulsió del regidor Manolo Copé del Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alacant, impedint-li participar en la sessió ordinària malgrat estar present físicament i haver sigut convocat oficialment. Aquesta decisió, adoptada de manera unilateral per l’alcaldia, no sols representa un atac directe als seus drets com a càrrec electe, sinó també una vulneració flagrant dels drets fonamentals de les 7.388 persones que vam votar la candidatura de la coalició EUPV – Podem i ERPV en les eleccions municipals de 2023.

No es tracta d’un simple desacord procedimental. És una qüestió de legitimitat democràtica. Segons la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, el dret de sufragi actiu no s’esgota en l’acte d’escollir representants. Aquest dret exigeix que els representants escollits puguen exercir plenament les seues funcions sense traves ni impediments, i fer-ho amb llibertat i garanties. Quan es bloqueja sense fonament legal l’activitat d’un regidor, s’està vulnerant el dret de la ciutadania a participar en els assumptes públics a través de representants que arreplega la Constitució Espanyola de 1978.

El regidor Copé estava present, amb la seua acta en vigor i disposat a exercir les seues funcions com a membre electe de la corporació. No existia cap resolució judicial que li haguera retirat aquesta condició. I vosté va ordenar-ne l’expulsió. Una decisió absolutament injustificable, tant des del punt de vista jurídic com des del punt de vista polític i institucional.

Cal recordar que els regidors i regidores no són personal al servei de l’Ajuntament, sinó que són la Corporació mateixa. Impedir que un d’ells participe en un Ple ordinari és alterar de manera il·legítima la composició de l’òrgan representatiu i excloure de manera injustificada a milers d’alacantins i alacantines de la participació municipal a través del seu representant legalment escollit.

La vulneració d’aquest dret no pot quedar impune. Això, conforme a la doctrina abans esmentada del nostre Tribunal Constitucional, suposa una violació flagrant del dret fonamental al sufragi actiu de més de set mil ciutadans i ciutadanes d’Alacant. I com a ciutadans compromesos amb la democràcia, no podem acceptar-ho amb silenci ni resignació.

Els ajuntaments han de ser l’espai més pròxim i transparent de la democràcia. Quan es converteixen en escenaris de censura i exclusió, perden el seu sentit. Governar una ciutat no és imposar, és escoltar, dialogar, respectar les formes i assumir que la pluralitat és una riquesa, no una molèstia.

Per això, fem una crida a tota la ciutadania alacantina: defensem junts la democràcia i els nostres drets. No permetem que el vot siga desactivat per l’arbitrarietat. El vot continua viu mentre la veu que el representa puga parlar. I nosaltres exigim que Manolo Copé parle, perquè parla per nosaltres i és en el nostre dret que el faça, per molt que a vosté el puga molestar, Sr. Alcalde.

I és per aquest motiu que el comminem que rectifique i restablisca de manera immediata els drets fonamentals que ens està conculcant als 7.388 alacantins i alacantines que en el seu dia vam votar la candidatura de la coalició EUPV – Podem i ERPV i que tenim tot el dret a estar legítimament representats als Plens municipals per la veu i el vot del nostre regidor.