«Els llibres són amics que no demanen»

Héctor Fuentes

Durante estas semanas de reposo, he vuelto a ser aquella niña de once años que exprimía las horas leyendo sin parar. Ahora, obligada a estar quieta, los audiolibros me están salvando. Me han convertido nuevamente en una lectora -o más bien escuchante- empedernida, como en aquellos maravillosos años.

He escuchado libros de todo tipo. Desde ensayos fascinantes como La muerte contada por un sapiens a un neandertal, de Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga -el segundo título de una trilogía que me tiene absolutamente cautivada-, hasta novelas de mi querida Isabel Allende, a quien estoy feliz de releer.

Para reconfortar el espíritu, además de meditar, escucho los libros de Alejandra Llamas, autora mexicana nacionalizada en Estados Unidos, que nos recuerda la importancia de ser quienes realmente queremos ser frente a las imposiciones sociales. En este momento, sus palabras me resultan profundamente sanadoras.

La guinda de este banquete literario ha sido el descubrimiento de la escritora y ensayista Tamara Tenenbaum, cuya mirada lúcida, feminista y honesta me ha abierto nuevas perspectivas.

Todo esto no habría sido posible sin haber crecido en un hogar donde leer era una prioridad. En mi casa además de colgar cuadros en las paredes; había estanterías llenas de libros que nos hablaban, cada día, de la importancia de la cultura. Allí aprendí que los libros no son solo objetos: son compañía, son salvación.

Para mí, los libros son como lo son los animales de compañía para mucha gente: incondicionales, leales, siempre presentes, pase lo que pase. Por eso, el título de este artículo rinde homenaje a una frase que me marcó desde niña y que aún conservo pegada en la ventana de mi habitación de mi casa de Biar. Se trata de un dicho popular valenciano, impreso en las bolsas de la librería París-Valencia aún a día de hoy, que dice: «Els llibres són mestres que no renyen i amics que no demanen» (Los libros son maestros que no riñen y amigos que no piden).

Nunca esta frase había sido tan cierta como ahora. El posible cierre de la histórica librería 80 Mundos nos tiene con el corazón encogido a muchos alicantinos. No se trata solo de una tienda; es un símbolo, una parte esencial de nuestra historia cultural. Por razones obvias no pude acudir a la concentración de apoyo, pero me hubiera encantado estar allí.

Y ahora viene la gran pregunta: ¿De verdad no pueden hacer nada los gobernantes de esta ciudad, maltratada durante años por la derecha más extrema, para evitar que desaparezca un espacio así?

La respuesta es evidente: sí pueden. Pero, como tantas veces, permanecen impasibles. Y lo más triste es que buena parte de la ciudadanía sigue votándoles, incomprensiblemente. Así continúan los desastres culturales… y de todo tipo.

Basta observar que, a día de hoy, en plena ola de calor, las playas accesibles siguen sin estar abiertas. Por falta de previsión y voluntad política, cientos de personas como yo seguimos sin poder disfrutar del mar. Pero ese es otro tema, del que ya hablaremos.

Hoy mi apoyo va para los libros, para 80 Mundos, y para toda entidad cultural que lucha por sobrevivir. Porque la cultura no es un lujo: es un derecho. Es una necesidad.

Como se dijo en la pandemia con la sanidad: la cultura no se vende, se defiende. Y mucho menos por unos apartamentos turísticos. Basta ya.