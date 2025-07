Made in Elche

Planta de producción de una empresa de calzado de Elche / Áxel Álvarez

En 1875 José María Buck Miralles, de Imperial, empresario que hoy tiene dedicada una calle a su nombre en Elche, adquirió la primera máquina para fabricar alpargatas, traída desde Inglaterra; puede considerarse este acontecimiento como el punto de arranque de la industria del calzado en nuestra ciudad, y a él mismo como uno de los pioneros.

Así que, a partir de aquel año, y con el paso del tiempo, la ciudad comenzó a destacarse por su habilidad para la fabricación de zapatos; la industria se centraba en la producción artesanal de calzado de cuero, especialmente para el mercado local y regional. Sin embargo, a medida que avanzaban los años y la ciudad experimentaba un proceso de industrialización, las pequeñas fábricas y talleres fueron transformándose en grandes empresas con una capacidad de producción que comenzó a competir en los mercados internacionales, posicionando a Elche como el mayor productor de España, y consolidándose en el sector de la moda.

Tanto es así que la industria del calzado ilicitana se ha convertido en todo un referente a nivel nacional e internacional, sin ninguna duda, lo que además ha hecho que en el plano demográfico hayamos pasado de los 37.000 habitantes de los años treinta a los más de 240.000 habitantes en la actualidad.

Hoy en día, la industria del calzado de Elche no solo sigue viva, sino que está más activa que nunca. Las empresas se han modernizado incorporando las últimas tecnologías en procesos de producción. Desde el diseño computerizado hasta la utilización de materiales sostenibles, Elche se ha convertido en un referente de innovación dentro de la moda global, y todo ello junto con la necesaria ayuda del sector auxiliar de servicios y componentes del calzado, parte ésta muy importante.

Elche alberga algunas de las marcas más prestigiosas del calzado, que combinan la tradición con las tendencias más actuales, lo que les ha permitido obtener presencia en pasarelas internacionales y colaborar con grandes nombres de la moda.

La industria del calzado tiene un impacto significativo en la economía de Elche, generando miles de empleos directos e indirectos; además, el sector del calzado representa una parte importante del producto interior bruto (PIB) de la ciudad, y el comercio exterior del calzado ilicitano es un motor de crecimiento económico.

Culturalmente, Elche ha sabido hacer del calzado una seña de identidad, con un reseñable legado industrial; las fábricas abren sus puertas a turistas y visitantes, quienes pueden observar el proceso de producción en vivo, aprender sobre la historia de la industria y, por supuesto, comprar productos exclusivos de Elche.

Recientemente, el Gobierno municipal ha presentado en el Centro de Congresos el Plan Estratégico «Más por Elche» 2025-2035, un plan de futuro prometedor que incorpora más de cincuenta actuaciones transformadoras.

Y, entre ellas, se recoge y con acierto la necesaria política de suelo que se necesita para la expansión industrial, que lógicamente afecta al calzado, y la mejora de los polígonos existentes, como es el caso del polígono de Carrús, y, por supuesto, la ampliación de Elche Parque Empresarial en Torrellano. A su vez, el documento se refiere a la reindustrialización del sector del calzado, el fomento de la Industria 4.0, la potenciación de las tecnologías digitales y procesos automatizados, la inversión en diseño o el fomento del emprendimiento, que es necesario para el progreso y avance continuo del sector.

Todas estas acciones son necesarias y vitales para la industria del calzado, a lo que cabe añadir, bajo mi punto de vista, la urgencia de favorecer el relevo generacional en el sector. Hoy es muy difícil encontrar por ejemplo montadores de puntas o de enfranques, aparadoras o cortadores, entre otros, que estén formados adecuadamente, por lo que sería indispensable poner en marcha una gran escuela de oficios del calzado para la recuperación de los mismos, independientemente del esfuerzo que se está haciendo en la formación profesional o en escuelas privadas, que se ocupan básicamente del diseño de calzado.

Este tipo de escuelas de oficios permiten la práctica, la traslación del conocimiento por experiencia de una generación a otra, y por supuesto la motivación y el emprendimiento; y podrían surgir de la colaboración público-privada, que sin duda es necesaria para el progreso, al contrario de lo que piensan las formaciones políticas de izquierdas, que constantemente denostan los sectores empresariales, como si no existieran o no fueran necesarios. Y si no hay empresas no podrá haber trabajadores, esto es indiscutible.

A la vez, parece necesario contar con un museo municipal del calzado, en el que se pueda poner en valor la tradición zapatera de Elche, que, unido a elementos icónicos artísticos y culturales, en las calles de Elche, en lugares representativos, mostraría los esfuerzos que Elche ha hecho como ciudad durante tantos años hasta llegar a su posición actual, para que los jóvenes y la sociedad en su conjunto puedan entender la cultura del esfuerzo desde sus raíces, y por supuesto para el goce de los ilicitanos, turistas y visitantes.

Tradicionalmente el Ayuntamiento de Elche, en el pasado reciente, gobernado por el PSOE, ha estado alejado del sector de la industria y en particular del calzado. No recuerdo, en este sentido, ninguna iniciativa municipal importante con impacto en el sector del calzado, más allá de lo lógico, que es facilitar suelo para la instalación de actividades industriales.

El actual Gobierno municipal está dispuesto a trabajar por cambiar este rumbo y colaborar de forma directa con el sector del calzado, con el apoyo y la complicidad de otras administraciones públicas, que también son necesarias e indispensables.

Elche es la ciudad del calzado, y no merece menos. Mientras tanto, su industria sigue dando pasos hacia el futuro, sin perder nunca de vista su pasado, además de convertirse en un ejemplo de cómo la tradición puede convivir armónicamente con la innovación y la sostenibilidad. Pero, como siempre, queda mucho por hacer. Hasta pronto.