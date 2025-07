Paralizar las reformas en el Poder Judicial

Edificio del Tribunal Constitucional

Sea cual sea la duración de esta legislatura, la aprobación de leyes que precisan el consenso, como las que inciden en el Poder Judicial o en leyes que conforman el núcleo de constitucionalidad, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no pueden ser desarrolladas en un entorno de ruptura, de provisionalidad incluso y de sospecha ante las posibles finalidades inmediatas que se pueden perseguir. Y a ello contribuye decididamente la imputación del Fiscal General del Estado, cualquiera que sea el resultado del proceso en curso, dados los principios que rigen la institución y la aparente al menos posición que ocupa en los procesos que afectan al gobierno, extraña en el comportamiento común de la fiscalía.

Tales leyes, de aprobarse, quedarían en una especie de limbo, pues el riesgo de ser derogadas inmediatamente, aunque fuera en dos años, es una realidad incontestable, máxime si se tiene en cuenta que algunas de ellas, por su propio contenido, no podrían entrar en vigor inmediatamente o, lo que es lo mismo, su aplicación podría venir a coincidir con un posible cambio de gobierno que las derogara antes de iniciarse su vigencia o inmediatamente comenzada ésta.

A todo ello hay que sumar la urgencia para desarrollar normas que ya en 2010 fueron declaradas inconstitucionales por el TC y que ahora se quieren, mediante argumentos que pretenden ser ingeniosos, recuperar. Por ejemplo, la creación de un Consejo del Poder Judicial catalán impropio de un sistema como el español de Poder Judicial único. España no es un país confederal y todo camino hacia esa conformación extraña a la Constitución debe ser rechazada. Volver a andar los mismos pasos dados hace quince años, con Zapatero insistiendo en lo que fue considerado inconstitucional, es irresponsable y significa sembrar de nuevo la discordia en un asunto que no es menor, sino esencial cuando el independentismo da señales de cierto agotamiento social.

Esa querencia por controlar el Poder Judicial, al que han restado autoridad moral en la sociedad española, identifica bien a quienes, por lo que sea, desde el PSOE, muestran rechazo por el modelo constitucional vigente, el de 1978, al que tanto contribuyeron a formar. Y el cambio que persiguen no es ajeno a un partido que quiere ser otra cosa distinta a lo que fue. Tendrán que explicarlo con claridad y explicitar su proyecto acudiendo a una reforma constitucional, abandonando la modificación del vigente por vías indirectas y perjudiciales para la seguridad jurídica. Intentar hoy entender la legislación que se desarrolla con precipitación, desorden y contradicciones es difícil desde planteamientos estrictamente jurídicos; el sistema generado es tan desordenado que los tribunales y los ciudadanos han perdido y pierden la certeza en la demanda de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

Que en 2025, con un gobierno que se califica de progresista haya de defender aspiraciones que costó conseguir tras la dictadura nos lleva a algunos a cierta nostalgia y a muchos al abandono de siglas que se han devaluado y se mueven en entornos impropios de principios que nuestra Constitución plasmó. Escuchar a quienes la defendían con ahínco criticar lo que fue la mejor Constitución española de la historia, causa desazón.

La defensa del Estado de derecho es una obligación frente a quienes, sin disimulo, se enfrentan a un poder que se somete a la ley, no a decisiones políticas. Los ataques a éste, máxime cuando la conducta de los tribunales se ve avalada por tantos indicios, demuestra que la crítica gubernamental carece de otra razón que lo inmediato y que esa inmediatez, en nuestra democracia, no puede impedir que el sistema funcione. Europa es nuestro lugar, no viejos o alejados modelos que han demostrado su verdadera esencia. El Poder Judicial, el único así calificado como tal en la Constitución aplica el derecho sin atender a los criterios de oportunidad de los otros. De ahí que sea un poder porque debe someter a los demás al derecho y a la ley y el derecho se construye sobre la ley interpretada, competencia de los tribunales, no de lo político.

La amnistía ahora aprobada, para quien quiera de verdad verlo, ha abierto una vía incierta que permite a cualquiera amnistiar a quien se desee, bastando para ello gozar de una mayoría parlamentaria. Se podría, por ejemplo, si van adelante los casos que afectan al PSOE, dictar una amnistía que abarcara a todos los implicados y a todos los delitos. Y la sentencia del TC otorga un marco propicio para ello dados sus escasos límites y el poder absoluto que concede al Legislativo, es decir, a los partidos y sus intereses inmediatos. Esa ley sería legal y constitucional, pues el TC ha avalado al Legislativo sin más límite que la oportunidad y conveniencia y el interés general que, como en las autocracias, coincide con la formación de un gobierno determinado. La amnistía ha sido un paso en falso carente de visión de fututo o, podría ser, con una visión que no se ha considerado en su realidad y efectos. Y ha excluido al Poder Judicial de aplicar la ley cuando lo decidan quienes se beneficien de sus normas, es decir, ha excluido aplicar el derecho a quien y qué se considere conveniente. n