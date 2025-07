El grumete, la faraona y el capitán

Aznar, Feijóo, Ayuso y Rajoy, en el cierre del Congreso Nacional del PP. / José Luis Roca

El escueto paquete de temerarias propuestas laborales que ha lanzado el PP en su Congreso Nacional ha encendido la luz roja en los sindicatos. ¿Sorpresa? Ninguna. Pero las alarmas deben inquietar a la mayoría. Eliminar trabas en las empresas significa vía libre para reducir o eliminar derechos básicos de los trabajadores. Ponen en la diana el supuesto absentismo laboral, que no existe porque cualquier ausencia se justifica.

Les gustaría limitar los subsidios por desempleo o frenar el intervencionismo del Estado que solo pretende neutralizar los abusos. Es decir, retrocesos colectivos y medidas antidemocráticas que exigirían una fuerte oposición. Rebajas y recortes como no puede ser de otra forma por parte de una derecha cada vez más extrema. Y el ataque a la representación sindical y el cuestionamiento de la incapacidad temporal o de la subida del salario mínimo. Subirlo es perfectamente compatible con que suba el salario medio.

La feria popular, con la faraona Ayuso, vendedora de fruta, ha distribuido propaganda de la peor especie y camisetas. «Mayores oportunidades, menos impuestos, más libertad». Evocando a Trump, cuya cercanía es palpable, beneficiar a quienes más tienen, desmontar avances y loa a la desigualdad. Esta es la sesgada visión de tomar partido por España y devolverla a los españoles. Autoritarismo, exclusión, sandeces sin ruborizarse, vulgares gestos de cara a la galería y una ración de exabruptos de la casa.

Ni una sola idea para mejorar la vida de la gente y, eso sí, desgastar y echar a Sánchez como sea. Creen que España es de ellos y todo vale si no es así. Crispar, manipular, alentar el odio… No es que el PP no tenga claro un proyecto de gobierno que consiste en un plan dentro de las coordenadas de la peor derecha. ¿Qué tal les suena la oculta intención de privatizar el sistema público de pensiones? Quien pueda pagar una pensión, que la tenga. Ni se mantendría el poder adquisitivo, según la receta tradicional.

Nadie pretende ir contra la propiedad privada. Solo los derechos ofrecen una mayor garantía de libertad en un país que quiere gobernar el grumete Feijóo con el semidios Aznar y M. Rajoy en la sombra. Dos máximos referentes «éticos» de un pasado de corrupción que aún colea. Recuerden el cinismo y las salvajes tijeras para recortar las alas a la ciudadanía. Vean el populismo barato de Ayuso y la supuesta moderación de un Feijóo abrazándose a Vox. El aplauso destinado a Mazón revela la catadura moral de ese partido, y el talante ultraderechista de Albiol lo aclara todo por si había alguna duda sobre la derecha española. No para ahí la fiesta. Tellado y Ester Muñoz, expertos en fango e hinchas del equipo, siguen ejerciendo su papel con su gran visión de país, la capacidad de diálogo que les caracteriza y el buen hacer en la gestión pública.

El ruido y la ausencia de escrúpulos, en vez de un mínimo de cordura y honestidad, brillan con tal de pillar el poder desesperadamente. Frente a esta cutre y reaccionaria actitud retransmitida por TeleAyuso, residen la inclusión y un estado de bienestar que no debe dejar a nadie en la cuneta. La fiebre política va en relación ahora con la calentura climática. ¿Qué hacemos? La esperanza siempre, la resignación o la involución de atracar a los pobres para dárselo a los ricos. Ni retroceder ni rendirse nunca. Y hondura en una agenda social que dé respuestas y recupere la confianza del electorado.

Respecto al Comité Federal del PSOE tras la entrada en prisión de Santos Cerdán por el presunto cobro de mordidas de obra pública, el capitán Sánchez resiste, sale airoso y se recompone manejando la nave como puede. Los dirigentes y la militancia le arropan, aunque le duela a un García-Page muy cordial con la derecha e indigno y beligerante con su propio partido. Reclama una cuestión de confianza o elecciones. Y se queda casi solo. Mientras los socios de investidura no digan lo contrario (y no les interesa), esa confianza existe más o menos, y una convocatoria electoral ahora mismo sería tanto como dar la razón a los oponentes e inclinarse ante Núñez Feijóo y Díaz Ayuso gracias al cúmulo de despropósitos que vienen produciéndose de diversa índole.

Se ha actuado firmemente y es necesario el espíritu crítico a fin de mejorar el panorama y los intereses socialistas por la cuenta que les trae a los de Ferraz y a las intenciones progresistas del Gobierno de coalición. Porque el vecino, al que se le desmonta con notable facilidad, no esgrime ni una sola idea para mejorar la vida de la población y solo busca desgastar y echar al presidente Pedro Sánchez a cualquier precio.

Los buenos datos económicos y el liderazgo de España siguen ahí, y la Moncloa tranquiliza con próximas y fuertes medidas anticorrupción. En este sentido, la plataforma ciudadana +Democracia propone regeneración y una inversión que generaría un retorno de más de mil millones. A propósito, España acaba de recibir 24.137 millones más de los fondos europeos, si bien Bruselas recorta 1.100 millones por incumplir reformas sobre interinos, la fiscalidad del diésel y la digitalización de administraciones. ¡Espabile, capitán! Tiene seis meses para cumplir. En lo demás se ha cumplido hasta hoy. Feijóo se vuelve a ver como presidente ya aun cuando se le agota el tiempo y no va a tener una oportunidad nueva de adquirir el timón del barco nacional.