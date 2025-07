El panorama medioambiental

Lucía Feijoo Viera

Me levanto y me doy de bruces con que Netanyahu ha enviado una carta al comité noruego del premio de los premios proponiendo a Trump para el Nobel de la Paz, a lo que el mandatario estadounidense respondió durante el encuentro en la Casa Blanca que «viniendo de usted en particular, esto significa mucho». Habrá a quienes se les salten las lágrimas.

Envalentonado dentro de este panorama medioambiental, Vox ha precisado que no solo es partidario de deportar a ocho millones de inmigrantes y a sus vástagos, sino igualmente a «todos aquellos que entrando de forma legal demuestren su incapacidad de integración» en lugar de «asumir la cultura y los códigos de convivencia del país de acogida». Adjuntar los códigos y la cultura como la contraen quienes predican estas medidas para los que el cine español, sin ir más lejos, está compuesto por una banda de paniaguados que da asco verla por mucho que sus historias reciban el reconocimiento en los festivales internacionales de mayor consideración. Observan una finura a la hora de hincarle el diente a una realidad tan compleja de gestionar como la de los seres que nos llegan por los medios que pueden que, pensar en que la responsabilidad quede algún día en sus manos, sería todo un logro para los frenopáticos que, mira por donde, se pondrían de bote en bote.

Súper Tellado, que ha de estar en todo y que reiteró que no gobernarán con quienes ya lo hacen en diferentes plazas, saltó al ruedo de inmediato para sentenciar que Vox tiene «más sentido de Estado» que Sumar y que Podemos, aunque rechazó las expulsiones masivas de inmigrantes es de suponer que por un sentido de Estado del copón bendito. Mira que Sánchez tiene frentes y no descartemos que se abra más dado el nivel que como jefe de personal ofrece. Luego está Yolanda, aunque no se sabe exactamente dónde, el resto de coaligados y los martillos de Page, Felipe and company. En cambio el aspirante briega con un socio que lo lleva de un lado a otro sin dejarlo respirar. Si llega a tener dos...