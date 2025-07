Antoni Ferrando, mestre i referent cívic / A SANCHIS GUARNER, ilustració cedida por Antoni Miró

Aquest 2025, la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d’Alacant celebra cinquanta anys d’existència. Mig segle no és només una efemèride; és el reconeixement d’una tasca perseverant, sovint contracorrent, en la construcció d’un espai de cultura, pensament i ciència en les comarques d’Alacant massa sovint desatés. La commemoració arriba acompanyada d’un gest simbòlic i profundament just: la concessió de dos doctorats honoris causa. Entre ells, el del professor Antoni Ferrando Francés té una intensitat especial, no sols per la seua dilatada trajectòria científica, sinó també pel seu compromís cívic i pedagògic amb la llengua i la cultura catalanes al País Valencià i, molt especialment, a Alacant.

El nom d’Antoni Ferrando és inseparable de la normalització de la Filologia Catalana al món universitari i a la societat valenciana en general. Catedràtic de la Universitat de València, deixeble directe de Manuel Sanchis Guarner, ha estat una figura clau en la institucionalització dels estudis catalans, i ha posat les bases perquè una llengua històrica poguera ser, també, llengua d’ensenyament superior, de recerca i de dignitat col·lectiva. A Ferrando no li ha calgut alçar la veu: ha parlat amb llibres, amb actes, amb mestres formats i amb generacions despertades a una consciència lingüística que no és victimista, sinó culta, lliure i compromesa.

El seu llegat, extens i rigorós, inclou obres de referència com Consciència idiomàtica i nacional dels valencians (1980) o la Història de la llengua catalana (2005, amb Miquel Nicolás), però també el treball discret de qui ha fet avançar projectes com l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana des dels seus inicis i la revista Caplletra, a la col·lecció «Biblioteca Sanchis Guarner», amb més de 100 volums des del 1978. El seu mestratge ha estat determinant per a la consolidació dels estudis catalans a les universitats del sud del país, inclosa la mateixa Universitat d’Alacant, amb la qual ha col·laborat activament des de les primeres dècades, organitzant col·loquis internacionals i coordinant volums científics amb especial impacte.

Que siga precisament la Facultat d’Alacant la que ara reconega Ferrando té un valor simbòlic de primer ordre. Ho fa en un moment delicat, en què l’Ajuntament d’Alacant ha aprovat una moció per eliminar la condició de ciutat valencianoparlant. Un gest que contrasta frontalment amb la realitat històrica, cultural i sociolingüística d’aquestes comarques i que envia un missatge excloent. Davant d’això, el reconeixement a Ferrando actua com a contrapunt: és l’afirmació serena que la cultura no renuncia, que la universitat no oblida, que la llengua no desapareix si és estimada, ensenyada i defensada. Una veu crítica que naix des de la nostra Facultat, des de les accions del seu Deganat, per a tota la ciutadania davant de la manca d’altres veus clares i fermes que no s’han alçat.

La Facultat de Filosofia i Lletres ha estat, durant cinquanta anys, un bastió de resistència cultural i de dignificació acadèmica de la llengua catalana a Alacant. Ha estat l’espai on molts joves han pogut formar-se en la seua llengua, descobrir el seu patrimoni literari i entendre que la filologia no és només una disciplina, sinó una manera d’entendre el país. Sense uns estudis de Filologia Catalana sòlids, connectats amb la realitat social i educativa, Alacant esdevindria una ciutat més petita, més pobra, més allunyada de la seua pròpia història.

Aquests cinquanta anys, per tant, no són només de celebració. Són de responsabilitat. Continuar amb uns estudis de filologia catalana sòlids, com altres dedicats a les humanitats, potencien la recerca humanística i garantixen la presència de la llengua a tots els nivells: una necessitat més urgent que mai. El reconeixement a Antoni Ferrando no sols homenatja el passat: inspira el futur. Ens recorda que la universitat ha de ser far i memòria, però també brúixola. I ens convida, una vegada més, a continuar construint cultura des del sud.