La legislatura debe continuar, mejorar y evitar retrocesos

Lo que hasta ahora se conoce de ese grupo vergonzoso integrado por Ábalos, Santos y Koldo Aguirre ya es suficientemente grave como para obligar al PSOE a adoptar cambios radicales en sus comportamientos internos, y en su gestión gubernamental, condenar dichos actos y adoptar medidas para evitar que se repitan situaciones parecidas.

Es dudoso que, con lo que se ha aprobado en el reciente Comité Federal, la opinión pública perciba la sensación de que el PSOE ha sido consciente de la situación, y haya extremado los cambios radicales que la misma obliga. Algo se ha mejorado, aunque insuficientemente, con la intervención de Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso. Debería tomar nota de las intervenciones de Yolanda Díaz, Rufián y otros socios para mejorar la legislatura. Es necesario avanzar más y mejor y evitar los retrocesos que significaría la llegada de PP y Vox al Gobierno.

Y es inadmisible reiterar errores, después de lo conocido, como el que ha estado a punto de suceder con una propuesta de nombramiento, como ejemplo de renovación y cambio, de una persona que, presuntamente, acumulaba situaciones de acoso sexual a compañeras de partido desde hace tiempo. ¿Cómo pueden pasar esas cosas en ámbitos de poder tan importantes de manera impune? Son errores incomprensibles, igual que lo pueden ser mantener a colaboradores de Ábalos o Cerdán en la dirección. Una catarsis, como la que aquí hace falta, no puede hacerse a medias, porque eso no vale, sólo sería poner paños calientes. Y para ganar la credibilidad perdida, que costará, hay que ser más decididos y ejemplarizantes.

Es una situación difícil, pero que tiene solución si se quiere buscarla. Y hay que hacerlo. Quedan casi dos años de legislatura y es mucho lo que sigue pendiente de hacer. Hay que avanzar en la transformación progresista que haga que España sea una sociedad más justa e igualitaria para todos, como se está haciendo en estos momentos, con todas las dificultades y con la nula colaboración del PP. O es que ya no nos acordamos de M. Rajoy y sus políticas que favorecieron a la gran banca y al capital, a costa del aumento del paro, recortes en pensiones, corrupción, etc. Sería mucho lo que se podría perder si se formara un Gobierno con Feijóo de presidente y Abascal de vicepresidente. Porque eso de que el PP se compromete a gobernar en solitario, o convocar elecciones antes de meter a Vox en él, no se lo cree nadie, como se ha visto en comunidades autónomas y ayuntamientos.

La única obsesión de Feijóo es gobernar, como sea y con quien sea. Desde las últimas elecciones, no hay día en que no haya pedido elecciones anticipadas. No se le conocen propuestas de ningún otro tipo. Su programa electoral parece que se reduce a la convocatoria permanente de elecciones. Y, mientras tanto y por si pudiera derribar antes al actual Gobierno, negocia hasta con quien parecía increíble, con Junts y Puigdemont: de pedir cárcel para él a pedirle que le ayude a gobernar, e igual hace con el PNV. Aquello de separatistas y etarras parece que no es tan grave si le ayudan a derribar a Sánchez y ponerse él. Unas preocupaciones muy selectivas y falsas.

Y, aunque sea clamar en el desierto, debería existir algún espacio de encuentro, entre las fuerzas políticas principales, para considerar algunos asuntos como temas de Estado, como podría ser el caso de la corrupción. No se debe frivolizar con él ni limitarse al «y tú más» tan frecuente. Por suerte, no es una práctica generalizada hoy en día e, incluso, podemos decir que se ha mejorado mucho en los últimos años. Aquí hemos tenido, especialmente en época del PP, condenadas y en la cárcel, a personas que han sido vicepresidentes del Gobierno, ministros, presidentes de comunidades autónomas, senadores, diputados, alcaldes, etc., y hasta un yerno del rey, para dar una nota de color a la cosa.

Todo se debe investigar y juzgar, sin dilaciones indebidas y sin prerrogativas injustificadas. Pero extender la impresión de que todo está podrido es injusto y puede llevarnos a situaciones indeseadas para todos. La democracia necesita regeneración y mejora y le sobran bulos e intereses espurios.

Y llama la atención la actual ofensiva que el PP ha lanzado contra el PSOE, por los casos de presunta corrupción de Ábalos y compañía. Está bien hacerlo pero, para ser creíble, ese debería haber sido su comportamiento en casos similares, y más graves, que el PP ha tenido y de los cuales no sólo nunca pidió perdón sino que, en algún caso célebre, llegó a decirle M. Rajoy a Luis Bárcenas: «Luis, sé fuerte», que parece cualquier cosa antes que ninguna crítica. O cuando se decía que la Gürtel era algo contra el PP en una reunión que parecía un funeral ante lo que se iba sabiendo, y era sólo la punta del iceberg en ese momento.

Rectifíquense comportamientos inadecuados, en la lucha contra la corrupción, el acoso sexual, etc., y séase mucho más estrictos en la lucha contra estas lacras. En esta batalla vale la pena pasarse de exigente que no llegar o contemporizar. Ante la ciudadanía debe quedar claro que los partidos toman medidas reales, evitan actitudes «paliativas» y expulsan y denuncian situaciones de abuso a todos los niveles.

Y esto debería valer para todos los partidos. A los que ahora afecta y a los que ha afectado en otros momentos, como al PP. Así se demostraría que la preocupación no es sólo selectiva. Y eso, por desgracia, aún está por ver.