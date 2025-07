Cuando la universidad deja de ser universal

El campus de la Universidad de Alicante / Pilar Cortés

En los últimos meses, diversos estudios y noticias han puesto el foco en una realidad tan preocupante como silenciada: las universidades públicas españolas atraviesan una crisis profunda que no se limita a sus presupuestos o estructuras, sino que afecta a su misma esencia como espacios de conocimiento, equidad y progreso social. Estamos asistiendo, sin demasiado debate público, a un deterioro sostenido del sistema universitario público, cuyas consecuencias impactan ya no solo en quienes forman parte de él, sino en la sociedad en su conjunto.

Un dato basta para disparar las alarmas. Incluso los mejores expedientes académicos tienen cada vez más dificultades para acceder a los estudios deseados en una universidad pública. ¿Qué clase de sistema meritocrático permite que jóvenes brillantes se vean expulsados de la educación superior pública por falta de plazas, mientras prolifera la oferta en universidades privadas, a cambio de un alto precio? La respuesta es tan obvia como inquietante, hemos normalizado que la calidad y la vocación dependan de la capacidad económica.

En paralelo, el crecimiento de universidades privadas ha sido exponencial. En apenas unos años, han pasado de ser una minoría a igualar, e incluso en algunas comunidades superar, a las públicas. Este fenómeno responde a una lógica de mercado, alentada por políticas que, de forma más o menos explícita, han favorecido la expansión del negocio universitario privado mientras asfixiaban presupuestariamente a las instituciones públicas. Expansión que se produce con criterios de acreditación, acceso del profesorado y exigencias de calidad claramente desiguales respecto al sistema público. Se ha generado así un doble circuito formativo que rompe el principio de equidad y merma la cohesión social.

La financiación es, sin duda, un factor central. Las universidades públicas compiten en clara desventaja. Carecen de los recursos que les permitirían renovar infraestructuras, atraer talento, mejorar sus plantillas o innovar en metodologías. Esta desventaja no solo afecta a la calidad de la docencia y la investigación, sino también a la percepción social. Lo público empieza a verse como sinónimo de precariedad, burocracia y obsolescencia, mientras lo privado se asocia –no siempre con justicia– a modernidad, flexibilidad y prestigio.

Pero la crisis va más allá de los números. En los últimos años, especialmente tras la pandemia, se ha acentuado la huida de estudiantes de las aulas. A pesar del carácter presencial de muchas universidades, las aulas se vacían. No es una cuestión de pereza, sino de desencanto. El estudiantado no se siente parte de un proyecto educativo vivo, dinámico, innovador. Las metodologías siguen ancladas en esquemas del siglo pasado, los planes de estudio no obedecen tanto a las necesidades de la sociedad como a las demandas del mercado y la participación estudiantil ha caído en picado. Esta desconexión debilita no solo el aprendizaje, sino también la democracia universitaria, que pierde la voz activa del estudiantado.

A esto se suma la persistencia de una estructura académica por departamentos que actúan como reinos de taifas. Lejos de fomentar el trabajo interdisciplinar y la cooperación, se enzarzan en luchas por los créditos, las plazas y las cuotas de poder. Esta lógica corporativa choca frontalmente con la necesidad de construir espacios de conocimiento compartido, de diálogo entre saberes, de respuesta a los complejos retos intersectoriales que plantea la sociedad actual. Las universidades, en lugar de liderar la innovación y la transformación, a menudo se ven atrapadas en batallas internas que poco o nada tienen que ver con su misión formativa y social.

En este contexto, cabe preguntarse si las universidades están comenzando a mimetizar ciertos comportamientos sociales tan cuestionados fuera de ellas. ¿Estamos asistiendo a una deriva hacia el elitismo, la competencia desleal, la burocratización extrema y el repliegue identitario? ¿Están adoptando, desde dentro, lógicas cada vez más reaccionarias, que priorizan la rentabilidad sobre el saber, el control sobre la creatividad, la uniformidad sobre la diversidad?

Frente a esta realidad, no cabe el silencio. No se trata solo de un problema académico o presupuestario. Ni de una dicotomía estéril entre público o privado. Está en juego el futuro del pensamiento crítico, de la innovación responsable, de la formación de una ciudadanía comprometida. Las universidades públicas han sido, históricamente, uno de los pilares de la igualdad de oportunidades y del ascenso social. Si las convertimos en instituciones estancadas, elitistas o irrelevantes, estaremos dinamitando uno de los pocos espacios que aún resisten a la lógica mercantilista que lo invade todo.

Es imprescindible una reacción conjunta. Las autoridades académicas deben asumir su responsabilidad y repensar modelos, estructuras y metodologías. Los responsables políticos deben comprometerse con una financiación suficiente, sostenida y estratégica. Defender la universidad pública no es solo defender un tipo de institución, es defender un modelo de sociedad.

Porque cuando la universidad deja de ser universal, cuando deja de ser pública, accesible, integradora y transformadora, pierde su razón de ser. Y con ella, perdemos todas y todos.