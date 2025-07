Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, en su declaración en la comisión del Senado. / EUROPA PRESS

«Te he visto con el pantalón de traje así, estás buenísima», le dijo Koldo a Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif tal y como se refleja en un audio de 2020. Con independencia de mordidas, contratos, amaños, empresas, enchufes y demás chanchullos presuntos, desde que leí esa conversación hace semanas («estoy vieja», le había dicho ella antes) no puedo dejar de pensar en ese galanteo torpe, en esa sintaxis deficiente pero sincera, en ese requiebro machistón a la antigua. El factor humano. Uno ve ahí el corazoncito de Koldo, sus ganas de afecto. Vera debe ser mujer fuerte y empoderada, huelga decir que formada e inteligente, pero tal vez, ay, como a tantos nos pasa, débil ante el halago. Un halago chusquete, prosaico, no emanando del romanticismo becqueriano precisamente. Un exabrupto en según qué tono pero que a lo mejor fue pronunciado con una cadencia suave, como de susurro insinuante.

Koldo quería en esa conversación animar a su interlocutora, que le dice que está mayor porque no se acordaba de algo que él le había dicho previamente, añadiendo «tengo que tomar magnesio» para esa falta de memoria. Pero Koldo sale en auxilio de la autoestima de Pardo y ataja el lamento con ese «estás buenísima». No buena, buenísima, con un aumentativo coloquial, coleguil, hambriento, muy enfático.

Koldo pretendía enchufar a alguien en Adif pero al tiempo se estaba él enchufando, postulándose, enviando su solicitud, su currículum compuesto de once palabras: «Te he visto con el pantalón de traje así, estás buenísima», con su coma mal colocada y su esperanza de ser admitido. Quería matar dos pájaros de una llamada. No daba puntada sin hilo. Y además se grababa. Sabiendo que se grababa eligió lo de «buenísima» dando cuenta de su campechanía. Algún medio ha calificado este diálogo de «tonteo», pero la cosa se la tomaban muy en serio. Lo que pasa es que Koldo es un caballero y -antes de enchufar, piropear- le gustaba demorarse en los prolegómenos.