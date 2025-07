No todo es culpa del turismo

Edificios del centro de Alicante las pasadas Hogueras, con un crucero al fondo. / Áxel Álvarez

Sé que lo que voy a decir no va a gustar. Y más ahora, en una época me refiero, en que los beneficios del turismo para la sociedad española están más criticados que nunca y de manera negativa. No hace falta que recuerde la importancia que para nuestra economía tienen los ingresos provenientes del turismo, un beneficio horizontal que se extiende por numerosas actividades económicas y que, por tanto, abarca y beneficia a gran parte de la sociedad española. En la actualidad alrededor del 13% de nuestro PIB proviene del turismo extranjero, cifra que en el caso de la Comunidad Valenciana es superior. Por todo ello, el ataque cada vez mayor que se hace contra todo lo que tenga que ver con el concepto turismo desde diversos ámbitos con evidentes intereses personales y también desde medios de comunicación que, de manera irresponsable, avientan en ocasiones la turismofobia sin contrastar datos con todas las partes, pretende convertirse, ese acoso y derribo del turismo, en la purga de Benito que solucione los problemas de España y más en concreto el de la vivienda.

El primer dato que hay que poner sobre la mesa es el número que pisos turísticos que existen en la Comunidad Valenciana. Según constata el Instituto Nacional de Estadística (INE), tras la aprobación del Decreto ley 9/2024 (Decreto Montes) por el que se ha regulado la utilización de viviendas turísticas, el número de pisos turísticos en la Comunidad Valenciana sobre el total de viviendas ha pasado del 2,17% al 1,7%. El motivo es muy simple. Buena parte de las viviendas turísticas que constaban con licencia turística en el registro de la Generalitat Valenciana en realidad llevaban años sin ejercer esta actividad. Al ser preguntados sus dueños por la Generalitat si continuaban alquilando sus pisos como VUT no han contestado o han respondido que no. Esta cifra, el 1,7%, es el dato real del número de pisos turísticos existentes en la actualidad y que de manera inexplicable nunca es citado en los medios de comunicación.

Que en una ciudad como Alicante, en la que debe de haber unos 30.000 edificios de pisos y apartamentos, haya 90 bloques de apartamentos destinados al alquiler temporal no me parece a mí que sea una cifra como para abrir titulares. Más aún si se tiene en cuenta que en Alicante existe una universidad que desde hace décadas se publicita y trata de atraer estudiantes de países europeos, estudiantes que en algún lugar tienen que vivir teniendo en cuenta que apenas existen residencias de estudiantes. Bloques de apartamentos que también pueden ser utilizados por trabajadores desplazados temporalmente o por nómadas digitales.

España, desde hace varias décadas, es un destino de gran interés para el resto del mundo por nuestra cultura, nuestros museos y monumentos y por nuestra gastronomía. Cuando empecé a viajar por el extranjero, hace 30 años, al entablar conversación con otros viajeros, al saber que era español, notaba que era objeto de un interés especial. Viajeros que me doblaban la edad me hacían mil y una preguntas sobre el arte y la literatura española y sobre la guerra civil española. El número de turistas que vienen a España todos los años es el resultado de nuestra historia y de que hemos sabido hacer las cosas bien, con una calidad de los establecimientos de hostelería y los hoteles que superan en calidad al resto de Europa.

Desconozco si alguien dijo a los actuales dueños de la librería 80 Mundos de Alicante que hacerse con el traspaso de una librería con contrato de alquiler desde hacía casi 40 años fue una absoluta temeridad. Si no se lo dijo nadie se lo digo yo ahora. Cuántos años más pensaban que iban a poder continuar alquilando el mismo local que en 1984, ¿treinta años más? ¿cuarenta? Un negocio puede tener un fin muy loable pero sigue siendo una actividad comercial como cualquier otra y por tanto sometida a riesgos y a tomar decisiones acertadas.

Es evidente que el centro urbano de Alicante no es el mismo de hace 30 años. Las ciudades y las sociedades cambian y evolucionan. Más aún si cabe con la aparición de internet. Sin embargo, la mera sospecha de que un edificio o local puede cambiar a un uso de residencia temporal (estudiantes) o turístico provoca protestas airadas. Cuando cerró la librería Lux, una librería de libros de segunda mano que estuvo en la calle Mayor, nadie se quejó. Y lo mismo pasó con los cines Astoria de Paco Huesca. A principio de los años 90 pasé el mismo tiempo en la facultad de Derecho que en los Astoria, solo o con alguna de las novias que tuve, y cuando cerraron por falta de público todos esos alicantinos amantes de la cultura que ahora se manifiestan a favor de la librería 80 Mundos no dijeron ni una palabra. Pero claro, el turismo no tuvo la culpa.

Hacer culpable al turismo de la falta de vivienda es esconder la realidad además de tener un tinte xenófobo y racista, de culpar al extranjero de un problema propio. En las últimas décadas ha habido gobiernos de izquierda y nacionalistas en alcaldías valencianas y en la Generalitat, ¿por qué no construyeron viviendas sociales? n