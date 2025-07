Francisco Calabuig

«Están tocados y les vamos a hacer un agujero que te cagas». En el ambiente de exaltación previo al acto de Francisco Camps, un ex alto cargo del PP ubicado en la revuelta campista se dejaba llevar por los impulsos políticos más primitivos. La frase hay que entenderla en un clima de enojo tras la declaración del secretario general del PPCV y hombre de confianza de Carlos Mazón, Juanfran Pérez Llorca, que ha criticado la movilización del expresidente en defensa de un congreso.

En su carrera de obstáculos, Mazón ha superado la valla del congreso del PP. Otra más. Su futuro continúa siendo igual de incierto que antes del cónclave, no se ha traído bajo el brazo ninguna garantía de continuidad, pero lo importante para él es que está, sigue en el Palau, un día más, y así lleva más de 250 tras la dana, pese a haber sido declarado moribundo en más de una ocasión.

Mazón presentó en Madrid un partido pacificado, que arropa a su líder, pero aquí está Camps para demostrar a los cuatro vientos que no es oro todo lo que reluce, que hay unos miles (algunos bastante rancios y poco presentables por su pasado, eso es así) que reclaman renovación y cambios en el partido (del Consell prefieren no hablar para no pasar por desleales). Camps evidencia que hay resistencia y hay batalla, que no todo es ‘mazonismo’ en el PP valenciano.

Es lo que menos necesita Mazón ahora ante Génova, cuando presuntamente tiene a alguien sensible con sus postulados como Miguel Tellado en el puente de mando. Porque la dirección está evaluando la afección que todo lo relacionado con la dana y Mazón puede tener no en los intereses del presidente, sino en los de Alberto Núñez Feijóo de cara a su objetivo de la Moncloa, ahora que parece que la roza. Y una atmósfera de división y guerra aleja y desmoviliza.

Después están las encuestas. Ya dijo Feijóo que la demoscopia sería fundamental para decidir el futuro del barón valenciano. Así que todo estudio se mira con lupa. El del CIS, con datos de marzo, antes del estallido de los audios de Koldo con las ‘sobrinas’ de Ábalos y las mordidas de Santos Cerdán (todo presuntamente, en fase indiciaria), pronostica una ligera ventaja en intención de voto al PP en la Comunitat Valenciana y corrobora que una mayoría amplia (8 de cada 10) creen que Mazón debe dimitir. Algún laboratorio demoscópico de Madrid ha realizado la traslación a escaños y lo que sale es una sangría de unos cincos escaños para los populares, que irían directamente a la ultraderecha. La derecha resistiría como mayoría parlamentaria, pero por poco y con más fuerza de Vox. Esos son los datos que ya manejan en Madrid y la Comunidad Valenciana. Y que no son la mejor garantía para Mazón. La riada (o la gestión de ella) hace que el PP resista peor que en otros territorios el avance de los de Santiago Abascal.

Sánchez respira tras la sesión de resistencia en el Congreso, aunque tendrá que palparse cada día los bolsillos para ver si sigue contando con los apoyos suficientes para seguir y despertarse cada mañana con la angustia de que no salga material más escabroso y comprometedor. Mazón sobrevive de otra manera: tiene respaldo parlamentario, pero tiene unas cuantas minas alrededor, amenazando con abrir un agujero «que te cagas». Mazón nunca sabe si el paso siguiente será el del final.