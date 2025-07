¡Faz Divina, misericordia!

Navarro pide misericordia a Urbanismo para abrir sede de la Cámara de Alicante / Héctor Fuentes

La verdad es que a Jesús Navarro (bis) le tengo mucho aprecio, también al otro Jesús Navarro, lo mismo que se lo tuve al padre de uno y al tío de otro de mismo nombre y primer apellido. Son los llamados «Carmencitos» por el nombre de su conocidísima empresa noveldense de especias. Pero, para ser justos, el cariño no debe servir para tapar ocurrencias de pata de banco o prepotencias de manual. Yo no soy malo, me han dibujado así.

La remodelación de la nueva sede de la Cámara de Comercio en Panoramis ha sido, desde el origen, un desatino. Bien es verdad que no puede esperarse mucho más de su ínclito presidente, siempre buscando tortuosos y oscuros atajos, normalmente los menos transparentes. Jesús, a la sazón vicepresidente primero por una de esas taimadas jugadas de Voldemort (V), el innombrable, (el puesto iba a ser para el primo), ha pedido públicamente misericordia al Ayuntamiento de Alicante para que perpetre una alcaldada y les conceda una licencia a todas luces ilegal. Puestos a pedir misericordia podría haberse dirigido descalzo en peregrinación a la Santa Faz, dispensadora de esos dones.

La «misericordia», según la Academia de la Lengua Española, es la virtud que inclina a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. También una novela de Galdós, donde la criada Benina mendiga para que sobrevivan sus arruinados señoritos. Elijan la clase de misericordia que implora.

Me hace gracia como, sin paños calientes y sin anestesia, alguien se atreve a pedir piedad para saltarse la ley. Bueno, hay encallecidos delincuentes, que solicitan al Tribunal que les juzgue con benevolencia después de infringir, artículo por artículo, todo el Código Civil y hasta parte del Eclesiástico. Obviamente no se les hace el más mínimo caso, porque cada infracción tiene una pena correspondiente escrita negro sobre blanco en sesudos códices.

No quedaría muy bonito que quien debe hacer cumplir la ley, urbanística en este caso, se la saltara, apiadado por la humilde petición de Navarro o por las desaforadas amenazas de V. Que, como en la táctica del poli bueno y malo, uno juega de conciliador y el otro de matón. En todo caso no veo yo que un técnico municipal, un concejal del ramo o el alcalde se arriesguen a prevaricar para ayudar al ínclito a salvar los muebles. Vamos, realmente me extrañaría.

Tampoco es que Voldemort haya hecho demasiados amigos entre los que no le ríen las gracias: es un maestro creándose, gratuitamente, una lista de enemigos más numerosa que las arenas del desierto. Le esperan en cada esquina, así que como para pedir favores está el muchacho.

Edificar una planta fuera de ordenación es igual de ilegal que construir un chalet en la Explanada o en el paseo del Postiguet. Si cuela, cuela y si alguien se hace el tonto ganas dos mil metros de matute, lo que no está nada mal, da para veinte apartamentos holgados.

Si encima se construye con dinero público. Si, además, el que ordena esa inyección económica a dedo es el director gerente en excedencia de la Cámara, aunque ahora esté en otros menesteres (todo queda en casa y nunca hay que descartar tener que volver). Si, por si no fuera suficiente, ni siquiera el terreno es propiedad de la institución sino un alquiler súper millonario que se paga a una empresa de Enrique Ortiz y otros… Pues, eso, no hay que explicar nada, la cuestión está más que clara.

Dirán ustedes que si cualquier ciudadano hubiera osado ganar por el morro dos mil metros, la ley le habría caído encima en el minuto uno. Pensarán, malpensados, que no es lo más normal del mundo que el presidente de la Generalitat regale millones a su «hermano» y posible empleador futuro. Creerán quizá que la autoridad portuaria ha escondido la cabeza bajo el ala y olvidarán, posiblemente, que su presidente era vocal del comité ejecutivo cuando accedió a su puesto actual. Casualidades.

En todo caso el grito de auxilio de Jesús Navarro me temo que es extemporáneo. No sé si se han enterado, y llevan ya dos eternos años en el poder, que la Cámara es una entidad oficial de derecho público, lo que supone que deben ser los más estrictos garantes de las normas. Hacer de su capa un sayo sirve para chiringuitos y empresarios desaprensivos, no cabe en instituciones que otrora fueron serias.

No me gustaría pensar que el tema estaba pactado con el dueño de la concesión y la Generalitat, con la complicidad del Puerto. Prefiero pensar que han sorprendido su buena fe, pero la verdad es que tampoco he escuchado excesivos reproches y los millones siguen presupuestados y a disposición de V.

Mal vamos si los organismos tutelantes esconden la cabeza cuando los amiguetes se pasan de listos y peor andaríamos si el ayuntamiento admite apaños, como clausurar la planta sin derruirla y, a renglón seguido, cambiar la ordenanza para regularizar lo construido fuera de ordenación.

Va a ser interesante ver cómo se resuelve el desaguisado. Me pido sillón de palco.