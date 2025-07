¡Levantémonos ya! / Ilustración de Elisa Martínez

La realidad a día de hoy, es que sino nos levantamos y volvemos a ser los primeros en el avance de las conquistas sociales, ni los trabajadores nuevos incorporados, ni parte de la mayoría de los jóvenes, ni las limpiadoras, ni las cajeras, ni los obreros industriales, ni camareros/as, ni los colectivos más desfavorecidos...., ni el largo etcétera que nos necesitan, estaremos abocados a que no voten PSOE y menos socialdemocracia, la mayoría de ellos no entienden de ideología y menos de socialdemocracia.

Estos colectivos reseñados, no tienen mucha idea de por dónde tirar, motivado por las influencias que reciben constantemente de la otra parte, dueña de los monopolios, dineros y poder, no identifican quiénes les defienden, ni tan siquiera conocen sus intenciones y menos sus derechos, por eso retomar y volver a ser el partido de los trabajadores, de los más necesitados de los que tienen el ideario y los programas adecuados para su defensa, es muy necesario.

Es posible que antes de llegar al 2027, nos podamos encontrar con que el cordón sanitario esté a punto de quebrarse, porque nuestra izquierda, también, haya iniciado el descenso a los infiernos.

El momento es claro, porque algo muy grave está pasando cuando los gobiernos socialistas están en minoría en Europa y no se ve mejora en el horizonte. Porque el concepto de “izquierda” recula y va unido, en muchos casos, a los sentimientos de decepción, desconfianza y lejanía de las clases más desfavorecidas, aquellas a las que más deberíamos defender.

Tomando un ejemplo, sorprende que sea un musulmán norteamericano aspirante a alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien haya resucitado el concepto de líder «izquierdista» y quien haya hecho renacer una cierta esperanza de cambio positivo.

El Partido Socialista, el nuestro, no necesita de las encuestas sobre cómo se ve y nos vemos, ya que las conclusiones son claras: la mayoría de la gente no se siente escuchada, han perdido parte de la esperanza de que la socialdemocracia vaya a arreglar en algo sus vidas y eso aunque la economía, los contratos, las pensiones, la calidad de vida etc., vayan mejor que nunca en este país, ellos creen que no se ha hecho nada frente al poder de los bancos, de los monopolios, del gran capital, de los centros de poder, de una parte de medios de comunicación, de una parte de la justicia y de una gran parte de las grandes multinacionales que se han dedicado a permitir sus aumentos de superávit, de influencia en luchas y corruptelas internas para conseguir la tajada mayor y, especialmente, a compadrear con la derecha del PP y Vox que aplauden el acoso y derribo del gobierno legítimo y democrático actual.

¿Merece la izquierda el castigo en las urnas y el desapego de sus antiguos electores? Por supuesto que no, porque la socialdemocracia nació con el objetivo de corregir los desmanes del capitalismo con métodos democráticos pero esto debe seguir siendo posible.

Otras cuestiones como ¿ya no quedan ideas? ¿Se ha tirado la toalla frente al avance de la derecha torticera y la extrema derecha totalitaria?

Tenemos que seguir siendo lo que somos, porque es nuestra responsabilidad, como líderes socialdemócratas en Europa, el presentar, hoy mismo, programas y alternativas atractivas, elaboradas, además, por la sede oficial del partido, sino también la legislativa que represente a la sociedad civil que se siente huérfana de actuaciones sencillas y sinceras.

Es hora de volver a repensar e implantar una nueva socialdemocracia renovada ya que hay una gran crisis del pensamiento político del valor de las izquierdas porque estamos en un mundo lleno de «expertos y de especialistas» teledirigidos, comprometidos, exclusivamente, por su interés económico y político y por imponer el capitalismo salvaje.

Es hora de despertar, del repunte y del renacer de la socialdemocracia pero con los signos que marcan la nuevas generaciones y los nuevos tiempos.

No podemos permitirnos seguir dormidos mientras se desmoronan los pilares de la democracia social. Si los partidos de izquierdas no despertamos, otros ocuparán su lugar con discursos vacíos pero eficaces. El momento de actuar es ahora. Recuperar la pasión, rehacer el compromiso y escuchar de verdad a quienes siguen esperando una alternativa digna, la alternativa del PSOE.

Aún estamos a tiempo ya que no estamos asistiendo a un ocaso, al contrario estamos en un nuevo amanecer. La historia ha demostrado que los ideales de justicia, equidad y solidaridad no mueren están en la socialdemocracia, en la nuestra, hoy más que nunca, es una cuestión de nuestra propia supervivencia democrática.