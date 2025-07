Los que se van

Hoy tengo una extraña sensación, y no solo por los malos vientos que pronostica la actualidad política en España; Decepción profunda por algunos, y malos augurios de graves retrocesos por los otros, pero, además, y, sobre todo, me duelen las necrológicas con nombres de personas con las que he compartido vida.

Esa vida que llena el currículum personal y profesional de las emociones, que no desearía que olvidase mi memoria. ¿Qué sería de la mía sin el tiempo compartido con el periodista, politólogo, crítico de cine, y padre de uno de mis hijos, Antonio Gregori?

Sin él el cine se queda en simples películas..., y aún hoy el séptimo arte continúa ayudándome a crear la mejor versión de mí misma. Ese arte que desde el 11 de diciembre de 2024 está más solo y pobre, porque ha perdido a uno de los suyos, al que le dedicó su gran saber y su tiempo., aunque todavía no se lo hayan reconocido. (Ese es otro de los males de nuestra España, más madrastra que madre)...

Días después, y en el mismo mes, fue la diosa griega Euterque quien perdió a dos importantes: al actor, cantante y marido de mi gran amiga Helena Bianco, Guillermo Antón y a la cantautora Myrian de Riu, confidente de muchas risas, y algunas lágrimas.

No me ha dado tiempo a llorar tanta ausencia, ya que le siguieron más familiares, y ahora recibo la noticia de la muerte de Miguel Blasco. Compañero periodista de la Academia de Televisión, y directivo durante décadas de RTVE. La empresa que siempre será mi referente profesional y mi casa de vuelta, aunque sea en otras vidas.

Miguel, además de haber sido un jefe de los que siempre se aprendía, era mi amigo. Nos unía la causalidad, ya que fue el primer sustituto de la periodista Encarna Sánchez en Radio España, cuando en los años 60 tuvo que abandonar nuestro país, y yo fui la última en ocupar su sillón, cuando enferma, ella no podía acudir a las tardes de la Cope (de la que era líder de audiencia, muy por encima de otras tardes).

Las circunstancias me hicieron elegir vivir en la Comunidad Valenciana, y volver a TVE con mis ¨Cosas de la Vida¨ en el centro territorial de la ciudad del Turia, que años antes inauguró Miguel, siendo director de TVE internacional, y donde le acompañé, sin imaginar que tiempo después, sería mi lugar de trabajo.

Fui a veces su celestina, y él mi confesor. Descubrió a alguna de las guapas y de los guapos de TVE, y compartió sus amaneceres con extraordinarias humanas. Y de la mano de su gran compañera sentimental, ha dejado su corazón de latir el pasado domingo 6 de julio.

Gracias a Blasco, mis ¨V de Viernes¨ formaron parte de la programación del canal Internacional en los años 90 en TVE, y ellos me ayudaron a saltar el gran charco, trabajando en La República Dominicana (el paraíso de mis recuerdos).

¨Nuestros muertos se quedan solos¨ lo escribió Gustavo Adolfo Bécquer, pero también los vivos, sin nuestros muertos, lo estamos.

Por ello, y porque sé que mañana no se si seré, continuaré haciendo del amor mi tabla de salvación, alejándome de quienes no sepan considerarlo, y pensando en voz alta con quienes sí.

Mientras le pregunto a los poderosos del mundo qué les hace creerse inmortales, y seguir siendo los responsables de tanto mal, por ejemplo, del genocidio contra Palestina, del terrorismo machista, y muchas trampas cotidianas que, sin enterarnos, nos matan.