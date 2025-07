A falta de cuatro días

Encarna Cartagena Quirante, Armengola 2005 con los Embajadores Moro y Cristiano. / COLECCIÓN ROCÍO ORTUÑO CARTAGENA

A pesar de que el calor sigue haciendo de las suyas, las hojas del calendario continúan su curso y nos van acercando a uno de los días más memorables de nuestra Historia, y tal vez en el que tradicionalmente la canícula cumple estrictamente con su objetivo. Faltan cuatro días para que, de nuevo nuestra Gloriosa Enseña de «El Oriol» sea descendida verticalmente e inclinada en la Misa de la Reconquista, en la que desde hace siglos se predica el Sermón de «El Pájaro», que en esta ocasión tendrá como orador sagrado a un buen amigo desde hace muchos años; el presbítero Manuel Bernabé Belmonte, del que esperamos una prédica cuajada de oriolanismo, fundiéndose lo evangélico con la Historia y tradiciones de nuestra tierra.

El mes de julio ya está aquí, ahora con un veraneo adelantado por aquello de la segunda vivienda en las playas. Hace años, ese veraneo tenía como punto inicial la fecha posterior de la celebración de «El Pájaro», que era el inicio del primer helado antes de partir a la odisea que se vivía hasta el regreso con la Novena de Nuestra Señora de Monserrate, en las playas de Torrevieja algunas de las cuales pertenecían a nuestro término municipal, en la Torre de la Horadada, o en los campos cercanos de la ciudad.

Día a día, ese 17 de julio se va aproximando, y de alguna manera nos lo va recordando fecha a fecha un conocido con sus mensajes en whatsapp dedicados por aquello del nombre del mes, al artista español más universal: Julio Iglesias. Hace unos años pasaba lo mismo que ahora, aunque antes pudiera ser anecdótico o de chiste. Ahora es de tomadura de pelo: en la zona costera todos los precios subían, incluso a la hora de acudir al mercado y estando juntos esperando los clientes para la dispensación del producto, si aquellos era oriundos del lugar y clientes de invierno se lo vendían a un precio más barato que a los forasteros.

Ahora, lo podemos tomar a risa, tal como ocurre en la Playa de San Juan de Alicante, en la que cuando pides un café expreso y solicitas un vaso de agua fría, te la sirven del tiempo o calentita y te ofrecen un cubito de hielo al precio de 10 céntimos de euro (lo que equivaldría a 16,64 pesetas de las de entonces). Pero el asunto no termina ahí: puesto que si del café te cobran 1,30 euros y le añades los 0,10 del cubito, te incrementan en la consumición un 7,14 %. Lo cierto es que nunca me he detenido en estas cosas, pero llega un momento que nos debemos de fijar, pues si aproximadamente una bolsa de 2 kilos de cubitos de hielo adquirida en una gran superficie o en un supermercado lleva cuarenta piezas y cuesta unos 85 céntimos, el restaurador se está beneficiando por el contenido de esa bolsa en 3,15 euros. También podrían alegarnos la mano de obra y la seguridad social de incluir el cubito en el agua, pues ésta no te la cobran. A lo que podríamos responder que, tengo la certeza que se lo suministra un distribuidor y a precio más económico que en un supermercado o en una gran superficie. Otra cosa bien distinta era cuando el agua no era corriente o potable no bebible y llegaba a los bares y cafeterías en cántaros y en carros tirados por un burro. En aquella época, al acercarnos los niños sudorosos a pedir por favor «un vaso de agua, por lo que valga», la mayor parte de las veces no nos cobraban, y a los sumo nos decían «una perra chica» (5 céntimos de pesetas) o «una perra gorda» (10 céntimos de pesetas).

Pero, dejemos el calor correr y a las hojas del calendario con velocidad estratosférica acompañados del incremento de los precios, y regresemos al mes de julio de hace veinte años, en Orihuela.

En esos momentos, en el mes de julio de dicho año en Orihuela Costa la población alcanzó la cifra de 211.337, viéndose multiplicada por diez, puesto que según el censo oficial del 2 de abril el número de residentes en dicha zona era de 19.616, de los que 2.138 correspondían a menores de 18 años. Lo que suponía un incremento de casi cinco veces más que el número de vecinos censados en el año 1999 (4.000 habitantes). Gran número de los mismos, pertenecían a países extranjeros (aproximadamente el 88%), contabilizándose la mayor cantidad con las siguientes nacionalidades: Reino Unido de Gran Bretaña (8.718), Alemania (3.209), Noruega (1.067). Así mismo, con menos de mil residentes se contabilizan ciudadanos irlandeses, suecos, belgas, suizos, rusos, finlandeses, chinos, ucranianos y de los Países Bajos.

En dicho mes, se abría la puerta de las Fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos, celebrándose el acto de Exaltación Festera en el Teatro Circo el día 2. Durante el mismo, se entregaron las distinciones anuales de la Asociación Fiestas de Moros y Cristianos «Santas Justa y Rufina». Se presentó su Revista y se glosó el Pregón de las mismas. En él, el glosador Pedro Bernabeu Mora corresponsal de La Verdad, se vio acompañado durante su intervención por la Armengola 2004 Marisa Vidal Guevara. En el citado acto intervino, además del presidente de la Asociación, Antonio Franco Andreu, el alcalde de Orihuela José Manuel Medina Cañizares. Tras dicho acto se efectuó una cena recepción en el Colegio Virgen de la Puerta, en honor de La Armengola 2005, Encarna Cartagena Quirante, y de los Embajadores Moros y Cristianos, respectivamente José Vegara Durá de la Comparsa Moros Realistas y Francisco Valero Navarro perteneciente a la Comparsas Caballeros de Santiago

Las Fiestas de Moros y Cristianos se celebraron del 10 al 17 de julio. En este último, por fin, llegó el día esperado de la Fiesta de la Reconquista que contó con la asistencia del presidente de la Generalitat, Francisco Camps Ortiz (Síndico, 2001); Julio de España Moya, presidente de las Cortes Valencianas (Síndico, 1997) y los conselleres Esteban González Pons y José Ramón García Antón que sería designado Síndico en 2006.

Para ostentar la distinción de Síndico Portador de la Gloriosa Enseña de «El Oriol» 2005, fue nombrado el párroco de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, José Luis Satorre García, que años después sería distinguido con el título de «Hijo Adoptivo de la Ciudad de Orihuela», el 22 de diciembre de 2014. En sus primeras palabras de agradecimiento mostró su «Gratitud y amor a todos los grupos políticos de este Excmo. Ayuntamiento por vuestro consenso en la propuesta que os hizo el Alcalde de mi nombramiento como Síndico. Y como estamos en una noche mágica y las noches son proclives a los sueños, dejadme soñar esta noche y escuchad con atención, hombres y mujeres de la Muy Noble, Leal y Siempre Fiel Orihuela, el sueño que he tenido. Dormía y soñaba que esta tierra tenía un nombre, tiene, que se llama Orihuela y que todos a una, se unían en torno a una Enseña, que llaman Oriol, ave de grandes vuelos y que habita en las cumbres de los montes. Le colocaron una tela, que llaman ‘Pendón’ y sobre ella los detalles, que por encima de partidismos, ideologías, le iba a unir para siempre. Estos detalles fueron las imágenes de las Santas Justa y Rufina, como expresión de gratitud y confianza en la Providencia, traduciendo en ellas la frase evangélica ‘no tengáis miedo’ y junto a ellas el escudo que nos identificaba como pueblo».

Todo empezó a las cero horas del 17 de julio de 2005. Y, en este año se iniciará en ese mismo día y hora cuatro lustros después, cumpliéndose la multisecular Fiesta de la Reconquista de Orihuela. Y esa mañana esperamos estar allí y no tener que pagar diez céntimos en la Playa de San Juan de Alicante por un cubito de hielo, y poder saborear con gusto el calor de esa mañana del «Día del Pájaro».