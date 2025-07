El Boulevard de los sueños rotos

Jose Navarro

Este fin de semana, el cantante Joaquín Sabina -que desde mi punto de vista es un poeta que hace música con su peculiar voz- ha estado en la terreta con la gira que pone punto y final a su carrera. No pude estar como otras veces escuchándolo, por mi actual proceso de recuperación. Por eso, el título de este artículo.

Sin embargo, a pesar de estar en la Calle Melancolía, con los dolores pertinentes por la caída sufrida, me alegré por cada una de las personas que pudieron estar allí y disfrutar cada segundo de ese artista con mayúsculas. Sabina, desde mi punto de vista, no canta... pero lo que hace es hacer poesía con música de maravilla.

Junto a su primo, el Nano -nuestro querido Serrat-, a quien le dedicó esa preciosa canción que pasó sin pena ni gloria y que, sin embargo, para mí es de sus mejores composiciones. De hecho, Sabina ha dicho que es una de las que más orgullo le generan. Con Joan Manuel hizo la gira conjunta Dos pájaros de un tiro, inolvidable, que también viví junto a mi madre.

Aunque haga 19 días y 500 noches que no lo veo en directo, nunca olvidaré aquella noche con mis amigas en la plaza de toros... y la importancia de un bocadillo en unas oposiciones. Chicas, ¿os acordáis de Bocadillos sin fronteras? En la previa de ese concierto, con esa broma que espero recordéis, viví uno de los días que más me he reído en mi vida. ¿Verdad, Lola?

Y si hablamos de Joaquín, hay dos anécdotas que no deben olvidarse. Una la contó en su libro sobre la gira El gusto es nuestro, uno de los mejores conciertos a los que he asistido, con Ana Belén, Víctor Manuel, Serrat y Miguel Ríos. La idea original, según el genio de Víctor Manuel, era que fueran solo los cuatro chicos. Pero por razones que no se explican en el libro, Sabina se negó y se ofreció Ana Belén. Creo que salimos ganando… Casi 30 años, de ese primer concierto.

Después pude repetir la experiencia con El gusto es nuestro: 20 años, en la ciudad condal. Ese año mi madre ya había fallecido y, cuando cantaron su canción favorita, Mediterráneo, todos los allí presentes que la habíamos conocido lloramos como nunca. Y, al mismo tiempo, la celebramos como nunca. Gracias por ese momento, Noi del Poble Sec.

Por último, quiero mencionar un disco que, categóricamente, puedo decir que es mi favorito -y que, para mi sorpresa, es prácticamente desconocido-: Mujeres cantando por Sabina. En él, diferentes voces femeninas homenajean al maestro. Es casi perfecto. Y la canción Corre, dijo la tortuga, para mí hasta entonces desconocida, cantada por Julieta Venegas, es insuperable.

Gracias por tanto, maestro. Siento no haber estado allí, pero de corazón lo estaba.

Y como sabéis, en mis artículos no puede faltar la reivindicación final. Desde aquí, me dirijo al Ayuntamiento de Alicante:

¿Quién nos ha robado el mes de junio y julio?

A día de hoy, mientras escribo este texto, siguen sin estar activas las playas accesibles para las personas con movilidad reducida. Con la ola de calor que estamos soportando, no sé a qué están esperando. Supongo que, una vez más, a que no tengamos derecho ni siquiera al placer de disfrutar de algo tan básico como el ocio en verano.

Seguiremos luchando desde esta ventana, y recuperándonos poco a poco. Mientras tanto, gracias al maestro Sabina y a todos los que han seguido su estela -como mi adorado Ismael Serrano-. Mi vida de lucha y bienestar no sería la misma sin su música. Los seguiremos escuchando, aunque no sea en directo.

Gracias, Joaquín.

Y desde este Boulevard de los sueños rotos que hoy habito -y que espero superar pronto-, desde esta Calle Melancolía, te celebro. Porque hoy puede ser un gran día. Y siempre.