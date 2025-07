El carrer Major de la Vila actualment. / G. Jaén

Tenim pocs carrers a Elx tan antipàtics per a circular, cotxes i persones, com el carrer Major de la Vila, tant per l’estretor com pel dens trànsit de vehicles que suporta com per la inexistència de voravies per als transeünts. Es tracta d’uns problemes pràcticament irresolubles ja que només trobarien remei eliminant el trànsit rodat, cosa prou improbable per les necessitats d’abastiment de la zona (augmentades pel projecte de l’alcalde Ruz -un encert si no l’espatla amb un aparcament- de reviscolar el mercat d’abastiments que l’alcaldessa Alonso abolí fa una dècada) i encara per la impossibilitat tècnica i inconveniència urbana de desviar els vehicles pel passeig sobre la Muralla, com temeràriament proposà fa uns vint anys l’alcalde Diego Macià.

I el pitjor és que el 1974 s’aprovà un pla urbanístic que hauria resolt aquests problemes però que només es dugué a terme en una mínima part; un pla, la derogació del qual no fou, com podria pensar-se, cosa del franquisme, sinó que es produí durant la segona legislatura socialista, en quedar inclosa en la revisió del Pla General del 1986. I aquí començà a unflar-se el bunyol que tenim ara.

Projecte d’estudiants de l’Escola d’Arquitectura de Madrid per al carrer Major de la Vila i la plaça del Palau (1922). / INFORMACIÓN

El carrer Major ha estat històricament l’única via dreta (i la més noble i notable) de l’antiga Vila Murada (musulmana primer, cristiana després) i uneix dos edificis emblemàtics d’origen medieval: l’Alcàsser de la Senyoria a la plaça del Palau i la Torre del Consell i la Porta de Guardamar a la plaça de la Fruita. A més d’algunes cases pairals -poques- amb escut nobiliari inclòs, el carrer es caracteritza perquè hi ha situats dos edificis medievals, dels pocs que han arribat fins a nosaltres: l’un és l’Hospital de Caritat, un equipament abandonat al set-cents, convertit en fàbrica al vuit-cents i derrocat per complet -a excepció de la façana renaixentista, de pedra picada- els anys de 1980 per a construir la Casa de La Festa amb un projecte de Pilar Amorós; l’altre és l’ermita de Sant Sebastià, mantinguda, restaurada i modificada a través dels segles mercè a la seua vinculació amb les representacions de La Festa d’Elx.

Projecte d’estudiants de l’Escola d’Arquitectura de Madrid per al carrer Major de la Vila i la plaça del Palau (1922). / INFORMACIÓN

A les fotos dels anys de 1970 s’observen unes voravies estretes (com estret era el mateix carrer) i uns edificis antics, de dues o tres plantes, amb algun sòcol de pedra i amb abundants balcons i reixes de ferro forjat: tot això, tanmateix, fou derrocat, ha desaparegut sense deixar rastre (ni tan sols se salvà un arc gòtic extraordinari que cap al 1985 aparegué entre les runes) i ha estat substituït per edificis moderns i anodins que segueixen, majoritàriament, l’estil historicista que promogué la Direcció General de Belles Arts a partir dels anys de 1960.

A mesura que avançava la renovació edilícia, cap al 1990 les voravies foren eliminades amb un projecte de pavimentació (també de Pilar) a base de llambordes i lloses de pedra gruixudes de gran contundència que se’n feia ressò del caràcter antiquíssim de la via, tot conformant una «plataforma única» abans que s’hagués inventat el terme.

Quan es veu ara l’anomalia dels edificis, d’uns porticats i d’altres no, pot pensar-se que són restes d’un traçat antic, però no és així. El 1974 el carrer es veié afectat pel Pla Especial de la Vessant de Llevant del Vinalopó, redactat pel destacat arquitecte madrileny Javier Garcia-Bellido (1943-2006) per encàrrec de l’alcalde Quiles Fuentes. En la meua «Guia d’arquitectura d’Elx» (1977-1983) plantejava que aquell document era interessant perquè refeia, amb criteris conservacionistes, el front històric d’Elx sobre el riu: per primera vegada es plantejava el valor d’alguns edificis d’Elx, s’introduïen cobertes inclinades de teula per als nous edificis, pòrtics en molts carrers i passos transversals cap a la Rambla, que aleshores s’estava canalitzant i enjardinant.

El carrer Major de la Vila l’any 1978 . / G. Jaén

Entre 1980 i 1986 vaig informar alguns projectes de nova planta que seguien aquell planejament i, excepte l’aprofitament desmesurat, en trobava adequades les disposicions hagut compte que la renovació edilícia i la reconstrucció urbana eren ja imparables i no es lliuraven de l’enderroc ni els edificis inclosos en el Catàleg d’Edificis Protegibles (1980) aprovat el 1982.

Dues determinacions del pla veia especialment encertades: la creació d’un passeig enjardinat entre el Pont Nou i el Pont Vell, a mitja altura, entre el caminal de la canalització inferior del riu i el carrer d’Alfons XII; i que el carrer Major de la Vila (com el Conjunt Històrico-Artístic, al nord) tingués pòrtics als dos costats, ampliant l’espai per als transeünts i separant-lo de la calçada dels automòbils (una solució útil, encara que tipològicament forània). La bondat d’aquestes propostes es pot comprovar en els pòrtics que es feren finalment en la zona i que són un refugi per a les persones (Casa dels Ferros) i també en el tram de jardí que hi ha sota l’edifici de Puente Rey (projectat per Antonio Serrano Bru, 1980) que esglaona el jardí de la vessant del Vinalopó. Era un urbanisme culte que bevia de l’ensenyança que César Cort havia desenvolupat a l’Escola d’Arquitectura de Madrid i que havia posat en pràctica a Elx amb els seus estudiants el 1922.

El carrer Major de la Vila l’any 1978 . / G. Jaén

L’opinió d’ella, tanmateix, com en tantíssimes coses, diferia radicalment de la meua: no li agradaven ni García-Bellido ni el seu treball, però més per rancúnies viscerals i interessos pecuniaris, que per raonaments intel·lectuals i cultura urbanística. Tanmateix, eren opinions inapel·lables, de jefe, quan afectaven interessos consolidats, així que, com a interlocutora entre l’Ajuntament i Urbanistes Associats, l’equip redactor d’aquella revisió, i comptant amb la confiança acrítica i cega de l’aleshores regidor d’Urbanisme, Martín Sevilla (n. 1951), imposà la derogació del Pla de la Vessant, una decisió que em semblà un error monumental; però el 1985, condemnat a l’ostracisme, ja m’havien fet callar (els versos de «Pòntiques» nasqueren d’aquell íncube).

Certament, el capital immobiliari d’Elx, gasiu i mediocre, es fregà les mans quan sabé que no havia de cedir ni un pam de terreny a l’espai públic: tot edificable i ben edificable. Tanmateix, quan imagine com seria d’agradable passar per un carrer Major de la Vila porticat als dos costats en tota la seua llargària, i amb quina seguretat circularien els vehicles per la calçada, una cosa que ja no podrà ser mai, torne a considerar com algunes decisions equivocades que prenen els polítics, sovint malaconsellats per arquitectes i enginyers, perduren en la ciutat durant segles. I no res perdura tant com la definició de les vies publiques, la línia invisible que separa l’espai privat i l’espai col·lectiu (pensem en les restes dels limes de la centuriació d’Ilici que foren traçats fa dos mil anys). No crec que es puga desfer mai aquest bunyol del carrer Major de la Vila: anys i panys el podrà veure qui tinga ulls a la cara.