La comunicación, entre la corrupción y la confianza

Cuando la Comisión Europea reprende a España, porque hace un año que el Gobierno debía presentar un plan contra la corrupción y aún no ha hecho nada, Pedro Sánchez anuncia en el Congreso de los Diputados un paquete de medidas anticorrupción para tratar de recuperar la confianza de la población. Porque sin confianza, no hay democracia. La ciudadanía debe poder creer en las instituciones; en este caso, en la inocencia del PSOE y del Gobierno, frente a la presunta corrupción de sus miembros destacados Santos Cerdán, José Luis Ábalos y el asesor Koldo García, que habrían tejido una trama enorme para cobrar mordidas por contratos de obras públicas, mientras, babosos, barajaban prostitutas. Para combatir el asco que estos machitos han provocado en el electorado femenino y parte del masculino, el líder socialista anuncia que se expulsará del partido a quienes contraten servicios de prostitución. Por imposible, es puro golpe de efecto.

Desde aquel 12 de junio, en que Pedro Sánchez admitió las informaciones de corrupción lanzadas por la UCO sobre Santos Cerdán, con el miedo asomando por sus ojos, intenta recuperar credibilidad. Y para ello debe generar confianza. Por ahora, Sánchez gana tiempo, pero sin convicción. Resulta imposible conseguirla cuando admite que otras personas pueden aparecer como corruptas.

Hábil, Sánchez afirma: "con el corazón tocado y la determinación intacta", y así se identifica con la ciudadanía desde el sentimiento de engaño y frustración que las miserias de sus adláteres han provocado, mientras se presenta como el líder que actúa frente a la adversidad. Busca llegar a la ciudadanía equilibrando emoción y razón.

Pide perdón, cierto, pero voluntariamente nos confunde cuando se presenta como el audaz capitán de navío "cuyo deber es tomar el timón y capear la tormenta" -la instrucción judicial-, porque fue él quien reclutó a su tripulación. Y es esta quien ha llevado al barco PSOE y a la legislatura contra las rocas; y no el mar, que no había levantado oleaje alguno, ni soplaba viento que lo abatiera.

Recuperar la confianza rota después de una crisis política es tarea compleja, pero no imposible. La confianza no se exige, se reconstruye entre discurso y acción. Erróneamente, muchos líderes quieren pasar página con rapidez. A Sánchez, sus apoyos de investidura no se lo permiten, porque ellos también se juegan mucho. Acierta el secretario general socialista cuando sigue los puntos esenciales del manual de la recuperación de confianza: aceptar que la herida existe, demostrar voluntad de cambio visibilizando las decisiones que comporten una transformación, ajustar el tono y la exposición y manteniendo una empatía que comunique liderazgo. Se trata de avanzar sin ignorar lo ocurrido para reconectar con el electorado.

Mientras el PP huele a sangre, el talón de Aquiles para que Sánchez se mantenga lo constituye la posible sangría de imputaciones. Claro que el secretario general del PSOE ha demostrado hasta la saciedad que es un gran comunicador, y en la comunicación, honestamente o manipulándola hábilmente, asienta en buena parte su supervivencia.