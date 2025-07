Elche Club de Fútbol: la gestión viva de un sentimiento que no se rinde

La afición del Elche espera al autobús descapotable en la plaza de Baix para celebrar el ascenso a primera. / Jose Navarro

Hay equipos que son empresas, instituciones bien engrasadas, piezas de ajedrez en manos de presidentes de palco, bufandas de diseño y fichajes que se cierran desde yates en Ibiza o despachos en Dubái. Y luego está el Elche. Un club que no se puede explicar sólo con estadísticas ni se dirige exclusivamente con balances. Un club que respira como respira su ciudad: con cicatrices en el alma, con orgullo viejo y obstinado, y con una fe que no se compra en el mercado de invierno.

La gestión del Elche no es una operación quirúrgica perfecta, ni una fórmula matemática de manual. Es un organismo vivo, imprevisible, como una bestia herida que cada año se levanta, se sacude el polvo, y mira al frente con los dientes apretados. Porque en este club, cada temporada es un espejo: nos devuelve la imagen de lo que fuimos, lo que somos y lo que aún podemos ser. Y ese reflejo, a veces cruel, a veces esperanzador, siempre nos coloca en la misma encrucijada: la de reconstruir.

Cada verano se parece un poco al anterior. Suena una alarma sorda, un ruido de fondo que nadie reconoce del todo pero todos sienten. Se van nombres, apellidos, historias. Jugadores que supieron sudar esta camiseta, que se ganaron el respeto —o al menos el intento— y que parten hacia otros destinos donde les prometen mejores cifras, mejores estadios, o simplemente una paz que aquí nunca es completa. Y entonces, en medio del vacío, empieza la tarea más difícil: volver a armar un equipo.

Pero ojo, esto no es nuevo. Elche, como ciudad, como gente, como forma de entender la vida, conoce bien la fragilidad de los ciclos. Es tierra de trabajo duro, de silencios largos, de fábricas que cerraron sin aviso y de sueños que no cabían en los planes de Madrid ni en los despachos de Valencia. Aquí, la supervivencia no se grita, se demuestra. Y eso mismo se aplica al fútbol.

No se trata sólo de hacer un equipo competitivo. Se trata de hacer un equipo que entienda lo que significa llevar este escudo. Y eso, por más que lo disfracen los analistas de rendimiento o los asesores financieros, no se compra. Se contagia. Se vive. Se transmite. Se entrena y se sufre. Porque no basta con tener piernas veloces ni estadísticas prometedoras: hay que tener el alma compatible con esta ciudad.

El Elche no es sólo un club de fútbol. Es una parte esencial de la memoria de quienes aquí crecieron entre palmeras, fábricas de calzado y domingos de esperanza o de derrota. El Martínez Valero no es un estadio cualquiera. Es el santuario donde las ilusiones resucitan o mueren, donde cada gol es una oración y cada error un puñetazo en el estómago. Y esa carga emocional, esa pasión a flor de piel, no se puede reducir a una hoja de Excel ni a un informe técnico.

A veces, quienes gestionan el club —y no hablo sólo de presidentes o directores deportivos, sino de todos los que rodean la institución— parecen olvidar que aquí se está manejando algo más delicado que un presupuesto: se está manejando un sentimiento colectivo, una identidad compartida. Y como toda identidad, está hecha de orgullo, pero también de heridas.

Y sin embargo, a pesar de todo, la ciudad vuelve a ilusionarse. Siempre vuelve. Porque el fútbol es eso: una promesa que se renueva. Una especie de liturgia laica que nos permite creer, aunque sea por unos meses, que este año será diferente. Que esta vez sí. Que el equipo no sólo subirá, sino que sabrá quedarse. Que no venderemos el alma por tres puntos ni perderemos la dignidad por un gol en el descuento.

Mantenerse en Primera no es un privilegio, es una obligación para un club que se respete. Y el Elche debe aprender a respetarse más. Debe mirar hacia arriba sin servilismo y hacia dentro sin miedo. No basta con sobrevivir. Hay que proyectarse, crecer, consolidarse. Tener un plan más allá de la inmediatez, más allá del parche, del apaño de última hora. La grandeza, si se quiere alcanzar, se construye con tiempo, con paciencia, con visión. Y con decisiones valientes.

Porque sí, es hora de ser valientes. De dejar de mirar con resignación hacia la tabla clasificatoria y empezar a construir desde abajo, pero con firmeza. Apostar por un modelo claro, por una cantera que no se convierta en moneda de cambio, por una estructura que no tiemble con cada derrota. Porque Elche —la ciudad, la gente, la historia— merece un club que esté a su altura.

No se trata de prometer el cielo. Se trata de construir un suelo sólido. De dejar de vivir entre el miedo al descenso y la euforia del ascenso. De ser, al fin, un club que ha entendido que la Primera División no es un capricho, sino un destino natural al que hay que defender con uñas, dientes y, sobre todo, con cabeza.

La próxima temporada, como todas, será una oportunidad. Una nueva posibilidad de ajustar cuentas con el pasado, de mirar a los ojos al futuro y decirle: aquí estamos, jodidos pero enteros, heridos pero de pie. Con un balón en los pies, una ciudad detrás y un corazón que no entiende de medias tintas. Y eso, créanme, no lo tiene cualquiera.