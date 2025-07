Hacen falta fuentes de agua

Un hombre refrescándose en una fuente / INFORMACIÓN

Mas calor que nunca este Verano. Y parece que la situación va a más, y con clara “intención” de permanecer. Como se suele decir, “el calor ha venido para quedarse”, lo que, de todos modos, es normal en las épocas veraniegas desde que el mundo se inventó. Pero el problema viene porque cada vez, y cada año, el calor que existe es más sofocante. Y no solo eso, sino que, también es más prolongado en el tiempo, ya que empieza antes el calor y cada vez dura más. La sensación de agobio que causa el excesivo calor ha provocado, incluso, muertes por “golpes de calor” ante el grave daño que causa en el cuerpo el calor.

Resulta evidente, por ello, que decir que hace calor en verano, es lo mismo que decir que hace frío en Invierno, o que el color negro es oscuro, y el blanco claro. Pero hay que señalar que, por un lado, los veranos son cada vez más calurosos y los inviernos fríos para seguir la máxima del “calentamiento global” que se lleva avisando desde hace mucho tiempo. Y, luego, estas situaciones provocan en el Mediterráneo, sobre todo, esas situaciones de lluvias torrenciales que tanto miedo y disgustos nos están dando últimamente, y el fundado temor que nos rodea a todos cuando llega el mes de Septiembre durante esa temporada de alertas por riadas que llega hacia final de Noviembre.

Ahora bien, sí se puede hacer algo para paliar el calor que todos sufrimos en estos días es instalar fuentes de agua en lugares puntuales como paseos y parques. Pero está comprobado por todos la elevada ausencia de fuentes para beber agua que existe, y que debería resolverse para permitir que los ciudadanos puedan encontrarse una fuente para poder refrescarse en estos días, y también durante todo el año.

No hay que olvidar que nuestra provincia es un lugar que invita a que sean muchos los ciudadanos que salen a hacer deporte en la calle, tal como salir en bicicleta, o a practicar footing, actividad que concentra cada vez a más ciudadanos que quieren estar en forma y llevar una vida sana. Pues bien, resulta sorprendente para todos los ciudadanos la absoluta carencia y ausencia de fuentes públicas que existen en donde poder refrescarnos, pero no solo en estos días de calor, sino durante todo el año. Quedan lejos los tiempos en que la existencia de fuentes públicas era una constante, y en muchos lugares en cada una de nuestras ciudades existían estas fuentes. Pero de forma sorprendente las mismas han venido desapareciendo sin ser repuestas y nos hemos acostumbrado a no ver absolutamente ninguna en las calles, parques y paseos.

En otros lugares, sin embargo, existen fuentes de agua donde poder beber y calmar la sed, pero es preocupante en la actualidad la carencia de estas fuentes, cuando si no se instalan por el problema del gasto de agua que ello puede conllevar, o que se haga un abuso de la misma, se podrían instalar temporizadores para evitar que se llenen garrafas de agua para llevársela y se haga un uso indebido de un servicio que debería ser puntual para quien quiera quitarse la sed en ese momento. Y, como decimos, sobre todo en estos días de calor sofocante.

Por ello, son muchos los ciudadanos que salen a hacer deporte, como hemos referido, y que deben llevar alguna botella de agua encima, o dinero para comprar botellines ante la ausencia de estas fuentes de agua. Pero sorprende que en los parques y paseos que tenemos no existan fuentes de agua potable y que sean contados los puntos en donde podemos encontrar alguna, porque no se trata, tampoco, de que la culpa radique en los ciudadanos por salir a hacer deporte sin llevar una botella encima, o dinero para comprarla, sino que el agua es un bien público que debía estar a disposición de los ciudadanos. Y aunque es evidente que la carencia de agua también es una realidad, de lo que se está hablando es de poder instalar estas fuentes de agua con los sistemas de control y evitación de abuso que se resolvería con el citado temporizador en la salida de agua. El agua y su consumo debería ser algo a lo que se debería tener derecho de forma abierta y directa, sobre todo en momentos como este en los que el calor se ha apoderado de nuestra vida diaria.

La cuestión de buscar sistemas de generación de agua es “otro partido”, pero facilitar el consumo de agua potable en nuestras calles, parques y paseos es una necesidad acuciante y un derecho de los ciudadanos a poder encontrar una fuente de agua donde saciar su sed.