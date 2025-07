La fraternidad universal. Un valor absoluto

Santiago Abascal, líder de Vox, habló ayer sobre los altercados de Torre Pacheco. / Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

El discurso de Vox sobre la inmigración no se compadece con la realidad, no sólo económica, sino la del mundo en que vivimos, mucho más pequeño que el de hace unos años, más cercano en distancias e imágenes, incluso en cierta uniformidad generalizada derivada de los medios de comunicación y el acceso a la cultura de muchas más personas que antes. Es evidente y lógico que los ciudadanos del llamado tercer mundo, que desconocían nuestra opulencia, hoy la ven en directo y anhelan tomar una parte de ese pastel repartido tan injustamente entre todos los que habitamos este planeta, cuyas fronteras interiores son humanas y ajenas a los demás seres vivientes y sintientes. Cuánto hemos de aprender de ellos, animales y plantas, abandonando nuestro endiosamiento falso y destructor.

Las fronteras, siempre artificiales y provisionales, separan a los seres humanos y establecen diferencias que no pueden considerarse compatibles con superiores valores universales, especialmente para quienes los predican o se ufanan de profesarlos. Medir a quienes dejan su país en busca de una vida mejor para ellos y sus hijos en función de su capacidad de proporcionar mano de obra barata, es rebajar la condición humana a la economía más competitiva y ayuna de sus elementos ancestrales y elevar sobre la dignidad y la fraternidad universales criterios puramente economicistas que recuerdan a la esclavitud. Tras los mensajes de equiparar beneficio con condición humana se esconden tendencias seculares propias del uso del ser humano como objeto de producción y obtención de plusvalía. Un ataque al humanismo que informa nuestra sociedad aparentemente civilizada.

La pretensión de admitir solo a los emigrantes legales, aquellos que vengan con un contrato de trabajo -qué poco nos acordamos ya de nuestros padres y abuelos que tantas veces emigraron de forma ilegal. Mi padre también emigró un tiempo-, es, incluso desde una perspectiva económica, una solución imposible, pues los trámites llevan tanto tiempo y burocracia, que quedarían miles de empresas desasistidas por falta de mano de obra. O, lo que es lo mismo, la propuesta de Vox ni siquiera desde un punto de vista económico es viable y generaría un caos en el mundo de la empresa y en la vida cotidiana de esta sociedad consumista. Si a la vez niegan al estado a intervenir protegiendo a quienes trabajan sin amparo legal, muchísimos, el resultado es el desastre y la desatención más elemental. Porque los llamados ilegales no van a desaparecer. Aunque, de corazón, llamar ilegales a los seres humanos ya es en sí mismo reprobable por su contenido indigno.

Negar asistencia a estos llamados ilegales, muchos de los cuales trabajan muy a su pesar sin respeto a las condiciones laborales mínimas y sus derechos básicos, es humanamente muy difícil de aceptar y ordenarla de verdad, no sólo en los discursos, exige mucha sangre fría. El derecho a la salud o la protección de la infancia no son discutibles desde planteamientos elementales. El discurso sobre los MENAS, obviando que son menores en un país extraño, exige mucha falta de humanidad. Necesitan ayuda e integrarse y su edad lo permite, no criminalizarlos por ser menores, abandonados y solos. Apelar a los valores de nuestra civilización y proponer conductas contrarias a la moral de esta parte de la tierra no tiene explicación alguna fuera del beneficio electoral que tienen este tipo de propuestas en muchos que siguen creyendo que Dios es español y de derechas. Mucha hipocresía y escasa coherencia con los valores que se predican. Entre esos tipos y yo hay algo personal decía Serrat. Y algo íntimo y profundo.

Pasa algo parecido con tantos buenos ciudadanos que exigen que los mendigos sean ocultados de los ojos sensibles de quienes tienen un plato en la mesa y un hogar caliente en invierno. Y no piden socorro para la pobreza, que niegan por su coste, sino el exilio a la periferia y la miseria. Nada mejor para lavar conciencias y seguir en el rezo hipócrita que ocultar la miseria. Y hay dinero para eso, mucho y más importante que dar transporte a los menores independientemente de su capacidad económica. O darles cuatrocientos euros para lo que sea. Primero, la dignidad humana, la salud, la educación; después, si sobra, lo demás. Eso no da votos, pero nos ayuda a ser un poco mejores como personas.

Pero junto a este desprecio a quienes vienen a trabajar y ganarse el sustento enviando a sus casas lo necesario para que allí puedan comer, aquí, nosotros, nos negamos a aceptar los trabajos más duros. No hay obreros en la construcción, no los hay en la hostelería, no los hay allá donde el esfuerzo es consustancial al trabajo. El setenta y seis por ciento de los contratos laborales en los últimos años en los sectores básicos lo fue para extranjeros. Sin ellos España quedaría sin alimentos, sin transporte, sin nuevos edificios etc…Y aun así se insiste y repito desde el deplorable criterio económico, exigiendo sancionar a quienes constituyen la base de nuestra cómoda vida inmerecida o no merecida solo por el azar del nacimiento.

Claro que hay un problema de integración en nuestros valores. Pero integración no es ni puede ser prohibición de los suyos, tan humanos e íntimos como los nuestros. Los límites deben ser los constitucionales y ahí, ciertamente, no puede haber excepciones: la igualdad entre hombre y mujer, el respeto a la libertad, la separación entre lo religioso y lo laico etc… Pero, fuera de eso, cada cual debe practicar sus convicciones con plena libertad y respeto. Porque no solo es inevitable que las creencias formen parte de la individualidad propia, sino obligado por el Estado su respeto. Un Estado no es católico, ni musulmán. Eso pertenece a cada ciudadano, pero siempre bajo las normas propias del estado de derecho y la democracia.

El mundo, afortunadamente, es otro. Y todos somos ciudadanos y, para quienes creen en Dios, hermanos. Olvidar esto es demostrar que la fraternidad solo es un discurso vacuo que no interioriza el significado de la palabra. Y a los cristianos hay que recordarles y recordarnos el mensaje evangélico, que es tan claro como el agua. Lo demás es hipocresía y degradación de una creencia hermosa, pero que exige convicciones, no apariencias. Mucho menos apoyar en esta creencia y la fe lo que es incompatible con ella.