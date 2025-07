La mala depuración de Madrid causa la merma del Trasvase Tajo-Segura

Inicio de la campaña de difusión con avionetas del rechazo al recorte del trasvase / Juan Carlos Cavall

Desde el pasado viernes y tal y como ha informado este diario, una avioneta recorre las costas de Alicante, Murcia y Almería con un mensaje en defensa del Trasvase Tajo-Segura. La campaña, puesta en marcha por el Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (SCRATS), pretende llegar a «los turistas foráneos» que pasan sus vacaciones en nuestra tierra y que, no lo olvidemos, desconocen que durante sus días entre nosotros disfrutarán de agua mejor tratada y depurada que en su Comunidad de origen.

Que aquí se depure bien, mientras que en comunidades como la madrileña no sea así, tiene una repercusión directa en la merma del agua disponible para el trasvase y así lo adelantó también el SCRATS el pasado 26 de junio cuando hizo público a través de los medios de comunicación uno de los argumentos fundamentales que forman parte de su recurso contra el Plan Hidrológico: no serían necesarios caudales ecológicos tan elevados para el Tajo si la Comunidad de Madrid depurara bien sus aguas.

No puedo más que saludar con satisfacción el nuevo enfoque de la entidad que representa a más de 80.000 regantes y deseo el éxito de esta nueva estrategia que ya defendimos constantemente desde el Botànic y que, en mi caso particular, argumenté reiteradamente como Secretario Autonómico de Transición Ecológica. No tuvimos la comprensión y respaldo en ese momento, pero bien está que ahora se reitere y cale la verdad que defendimos desde la anterior Conselleria: peor agua desde Madrid es menos agua para nuestra tierra.

Cabe recordar que los caudales ecológicos para el Tajo fueron fijados para mejorar la calidad de las aguas del río tras varias resoluciones judiciales que instaban a adoptar esa medida. Pero los análisis técnicos antes promovidos por el Botànic y ahora argumentados por el Sindicato de Regantes señalan que este problema medioambiental no está derivado tanto del volumen del caudal -es decir, la escasez del volumen de agua circulante- como de otros factores externos, en especial la contaminación producida por la mala depuración de las aguas madrileñas.

Actualmente la Comunidad de Madrid depura cada año unos 490 hm3 de aguas residuales, pero sólo 58 hm3 reciben tratamientos terciarios y son aptos para la reutilización, es decir, un 11 %. De todo ello sólo 6 hm3, una cantidad ínfima, acaban destinados al aprovechamiento agrícola. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana de los 431 hm3 que depuramos, 227 hm3 reciben tratamientos terciarios y son destinados a la reutilización, es decir, un 52 % general que se dispara hasta un 73 % en la provincia de Alicante y el 100 % en la Vega Baja. Es así, con comarcas en las que aplicamos la reutilización total, como hemos logrado ser la región de España y de Europa que más agua reutiliza.

Ahora bien, el logro, nuestro logro, no es sólo tecnológico, sino de gestión y fiscalidad. En la Comunitat Valenciana contamos desde 1992 con un tributo ambiental específico para gestionar la depuración: el Canon de Saneamiento. Desde ese momento se ha logrado la construcción y gestión de más de 500 depuradoras, muchas de ellas con tratamientos terciarios que permiten la reutilización. Sin embargo, la Comunidad de Madrid jamás aplicó ese impuesto y el resultado del dumping fiscal lo pagamos aquí: en su inmensa mayoría de depuradoras, la capital de España sólo aplica tratamientos secundarios, degrada las aguas del Jarama -afluente del Tajo- y cuenta con grandes depuradoras que no reconstruye y actualiza porque no tiene dinero con el que hacerlo.

La Autonomía que más agua residual destina al Tajo es la que debe renovar sus tres grandes depuradoras: Butarque, La China y Madrid-Sur, sin embargo, la autonomía más rica de España está solicitando al Gobierno central que le adelante cerca de 1.000 millones de euros para poder hacerlo. De ahí el doble perjuicio para los valencianos y valencianas: lo que aquí hemos tenido que hacer con un tributo propio, en Madrid está por hacer, nos produce un recorte en el agua disponible para el trasvase y pretende ser sufragada ahora por todos los españoles.

Precisamente por ello desde el Botànic reclamamos también al Gobierno de España una apuesta similar por nuestra tierra, en la que se respalde nuestra buena depuración y a nuestros regantes. Es el proyecto Vertido Cero que pretende aprovechar los cerca de 20 hm3 que cada año depura la ciudad de Alicante y acaban en el mar, por lo que podrían ser aprovechados para el riego si se añaden tratamientos de desalinización, almacenaje en embalse y aportes de energía fotovoltaica. Es un proyecto que desde el Botànic impulsamos definiendo un proyecto constructivo para las depuradoras de Rincón de León y Monte Orgegia, logrando consignación presupuestaria a través de la sociedad estatal Acuamed y que ahora el Consell de Carlos Mazón ha abandonado en un cajón.

El actual President de la Generalitat está tratando de seguir los pasos de su homóloga en la Comunidad de Madrid, abandonando el impulso que desde el anterior Consell le dimos a la depuración y a la reutilización. Para ello fue necesario, por paradójico que suene, sanear la Entidad Pública de Saneamiento (EPSAR) que en 2015 encontramos con una deuda de 714 millones de euros y con sus principales responsables encarcelados en la que sigue siendo la mayor sentencia condenatoria de la corrupción en la Comunitat Valenciana bajo el gobierno del PP. Tanto es así que una vez saneada la EPSAR fue posible volver a la senda de licitar y adjudicar obras como las de Almoradí, El Campello, Orihuela, etc. que ahora el sr. Mazón trata de arrogarse sin recordar que recoge las buenas notas de los exámenes hechos por otros.

Por eso es importante recordar que el modelo de la buena gestión del agua depurada es la que realizamos desde el Botànic partiendo de la peor situación posible de deuda y escarnio público y que con ello hemos logrado ser referente internacional. Sin duda, todo ello no cabe en el espacio de una pancarta portada por una avioneta, pero si el mensaje no cala suficientemente este verano, habrá que recordar en el Palau de la Generalitat y en la Casa de Correos de la Puerta del Sol que lo que aquí hemos logrado hacer bien allí es una muestra de insolidaridad inaguantable.