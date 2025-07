Réquiem por las lenguas perdidas

Fachada del Liceo Francés en una imagen del archivo. / Alex Dominguez

En estos días leo, con auténtico estupor y no poca tristeza, cómo está desapareciendo en algunos centros de Educación Primaria la posibilidad de cursar francés como primera lengua extranjera. Esta realidad resulta aún más dolorosa para quienes, como yo, hemos dedicado la vida a la enseñanza de esta lengua. Soy —he sido— profesora de francés en Secundaria. Hace ya algunos años que me jubilé, pero conservo muy viva la memoria del interés y la ilusión con que generaciones de estudiantes se acercaban al aprendizaje del idioma francés. Hoy en día, la primera opción para el alumnado suele ser el inglés. No siempre fue así.

Durante muchos años, el profesorado de francés tuvimos que esforzarnos en ofrecer asignaturas optativas con el fin de completar nuestro horario. Con constancia, y gracias al apoyo de instituciones como el Liceo Francés de Alicante y la Universidad, conseguimos abrir camino: primero fuera del horario escolar, con clases por la tarde para quienes deseaban iniciarse en un nuevo idioma, y más adelante, ya dentro del horario lectivo, como asignatura optativa. Nada de ello fue fácil, pero el entusiasmo del alumnado y su deseo de conocer otra lengua y cultura nos dio fuerzas para continuar. A veces, incluso, logramos organizar viajes a Francia que enriquecieron profundamente su experiencia. Recuerdo con emoción aquellos años de docencia, en los que las ganas de aprender y descubrir formaban parte del día a día. No puedo dejar de pensar en la profunda vinculación cultural e histórica de nuestra provincia con el mundo francófono. Sin ir más lejos, en la reciente presentación del libro Por si un día volvemos de María Dueñas, celebrada en Casa Mediterráneo, escuchamos los valiosos testimonios de personas que vivieron en la Argelia francesa y que hoy residen en nuestra ciudad. Sus vivencias, cargadas de memoria y emoción, contribuyeron a dar forma a la obra.

En algunos centros de Primaria, y por iniciativa de docentes comprometidos, se puso en marcha una acertada medida: si el alumnado elegía el francés como primera lengua extranjera, se le ofrecía la posibilidad de cursar inglés como segunda lengua en Secundaria. Así, al finalizar el Bachillerato, muchos jóvenes dominaban ambos idiomas, lo cual les abrió puertas tanto en el mercado laboral nacional como internacional. No puedo evitar recordar que este año, el año de Altamira, en homenaje al ilustre Rafael Altamira, su expediente académico de finales del siglo XIX ya incluía como asignaturas obligatorias los idiomas francés e inglés. Resulta revelador y significativo.

Por todo ello, desde mi posición de docente jubilada, no puedo sino sentir indignación al ver el rumbo que están tomando las políticas educativas. Sería deseable que la Conselleria de Educación escuchara las necesidades de los centros y adoptara decisiones que verdaderamente beneficien al alumnado, más allá de coyunturas ideológicas o recortes. Y no es solo responsabilidad de la Conselleria. El Ayuntamiento de nuestra ciudad, recientemente, ha aprobado una declaración institucional para modificar la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià y reclasificar nuestra ciudad como zona de predominio lingüístico castellano.

¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo es posible esto en “la millor terreta del món”, cuando acabamos de celebrar unas Hogueras en las que la mayoría de los textos estaban escritos en valenciano? Esta fiesta, tan multitudinaria y cercana, nos ha mostrado una ciudadanía que se expresa —y se emociona— también en su lengua propia. Siento una gran tristeza. Porque una lengua no es un objeto que se guarda en una vitrina y se desempolva en ocasiones especiales. Una lengua es un ser vivo. Y, como a todo ser vivo, para demostrarle estima hay que procurar su salud, su vigor, su uso cotidiano. Cuando una lengua deja de hablarse, deja de existir.

Permítanme concluir con una cita que hacía suya, cada día, el querido Vicente Hipólito al terminar su programa de radio: Háganme el favor de ser felices. Y yo me permito añadir: ojalá también quienes nos gobiernan actúen con sensatez, sensibilidad y compromiso hacia nuestras lenguas. Porque en ellas también reside nuestra felicidad compartida.