Pocas bromas con la turismofobia

¿No nos estaremos pasando? Por supuesto que soy el primero en lamentar el cierre o traslado forzoso –esta ya es otra cuestión, no obstante- de una librería. Y tengo que precisarles que, pese a las ofertas y las facilidades que dan los dispositivos electrónicos, soy de aquellos lectores que siguen acercándose periódicamente hasta una librería a comprar novelas y oler a papel, sobre todo tras el confinamiento que nos provocó la pandemia del covid, que como recuerdo positivo, y perdonen la frivolidad, me dejó el regreso a la lectura, una afición que tenía aparcada por el día a día laboral, y el desenfreno de las compras y tareas de los fines de semana.

Pero no, los apartamentos turísticos no son los culpables de la desaparición de las librerías, el comercio local y la tienda del barrio. El problema es más profundo en Alicante, Benidorm, Torrevieja… o cualquier municipio de la provincia que esté más o menos cerca del mar. No son los culpables. Lo son los ayuntamientos y la Generalitat, que hasta ahora han preferido mirar hacia otro lado permitiendo que los cascos antiguos de las ciudades se conviertan en parques temáticos tomados por las franquicias comerciales y hosteleras. Y, por supuesto, ya puestos, mejor edificios completos de apartamentos que no el que se permita que frente a tu puerta tengas un piso en el que cada tres días se renuevan sus inquilinos.

Un fenómeno que está íntimamente relacionado con la turismofobia y del que recuerdo ya comenzó a advertirse en la provincia en una jornada empresarial celebrada en Benidorm en el verano de 2017, cuando la palabreja solo se escuchaba en el barrio del Raval de Barcelona. Ocho años después y, como siempre, sin que la Administración haya acertado ni a regularlo, ni a hacer pedagogía de las bondades del alojamiento turístico, el problema puede acabar provocando lo peor que le puede pasar a la Costa Blanca: achacar al turista todos nuestros males.

Insisto, el comercio local no desaparece por la proliferación de apartamentos turísticos. Desaparece por la atracción de las grandes superficies, la invasión de los comercios asiáticos donde por un euro te compras una regleta, o por las compras online que hacen que, sencillamente, la gente visite cada vez menos las tiendas, o solo entre a probarse la talla para luego comprar la prenda elegida en la tienda online, o en una plataforma china que copia al milímetro, por ejemplo, los bolsos inalcanzables para el bolsillo medio. Este es el triste y gran problema, de complicadísima y casi imposible solución, cuando la mayoría de los ayuntamientos, con el de la capital de la provincia a la cabeza, no son capaces ni de tener limpias sus calles, por unas u otras razones.

El crecimiento descontrolado del alojamiento turístico sumergido en la Comunidad Valenciana (con cerca de 90.000 pisos en la provincia de Alicante) en el mercado del alquiler en los últimos cuatro años, provoca ya un sentimiento de rechazo de los vecinos hacia esos inquilinos en los diez municipios turísticos más importantes.

Residentes ocasionales que, poco a poco, van cambiando, no solo el entorno social de los centros urbanos y ya hasta de los barrios, sino también el económico en forma de precios disparados y adaptación de comercios y locales a los gustos de unos turistas que, además, suponen una competencia desleal para la oferta reglada. Pero, ojo, los visitantes no tienen la culpa y sostienen cerca de 400.000 empleos directos e indirectos.

El fenómeno comenzó a detectarse en Barcelona, se trasladó a Madrid, Mallorca y ahora amenaza con extenderse como una mancha de aceite por el resto de los municipios turísticos en la Comunidad Valenciana. Está llegando a València y, repito, ya en 2017 se avanzó que llegaría a ciudades como Alicante, donde la oferta no reglada supera a la oficial. Todavía no han aparecido carteles con el lema «tourist go home», pero si no se toman medidas, los veremos incluso en Benidorm, pese a que sus vecinos sean conscientes de que sin turistas la ciudad caería en la bancarrota.

En los últimos cuatro años los diez principales destinos de la Comunidad (Alicante, Benidorm, Dénia, Xàbia y Torrevieja en la provincia), han visto dispararse un 1.633% el número de plazas en viviendas alquiladas. Ahora mismo existen unas 90.000 plazas hoteleras por unos 170.000 pisos en alquiler, que ofertan unas seiscientas mil plazas. Un auténtico cáncer para el sector lo de estas viviendas que controlan plataformas online sin ningún tipo de responsabilidad. Dicen que son meros tablones de anuncios pero lo mínimo que tenía que hacer la Administración, es exigirles que solo oferten pisos registrados ya que, si no, el control es imposible. Siempre han existido, pero antes eran los porteros de la fincas los "arrendatarios" y el volumen de plazas mucho menor.

¿Y qué es la turismofobia? Sencillamente, un término ya no de tan nuevo cuño, que define el sentimiento de rechazo de los vecinos de los municipios turísticos hacia los visitantes, a los que acusan de generar ruidos, suciedad y acabar con la identidad cultural. Es curioso porque provocan un doble efecto negativo en los precios. Por un lado, suben los de los alquileres en los centros tradicionales, pero también derrumban las tarifas que cobran los hoteles. Y, por otro lado, apenas generan empleo, uno por cada cien plazas. La situación es insostenible, pero no se soluciona culpando a los visitantes o a los cruceristas que se cuelan en el Mercado Central. Que levante la mano quien no haya visitado un mercado de abastos cuando va de vacaciones.

Un dato: el turismo en la ciudad de Alicante, con un PIB turístico superior a los 1.000 millones de euros, representa el 15% del PIB total y del empleo en la ciudad.

Y otra cifra más: El turismo residencial -compraventa de viviendas y alquiler- se ha convertido, utilizando un símil bancario, en un sector «sistémico», (su eliminación afectaría al conjunto de la producción), para la economía de la Costa Blanca al mover unos 11.000 millones de euros al año, de los que seis mil millones corresponden al gasto de los extranjeros que tienen su segunda residencia en la provincia, y cinco mil millones de euros al movimiento económico del alquiler de apartamentos, villas y chalets, tanto reglados como los que escapan al control de la Administración.

Pocas bromas. Desgraciadamente, en la provincia no fabricamos coches eléctricos e igual que España se pararía sin el trabajo de los inmigranes, la Costa Blanca colapsaría sin turistas.