Alcoi no és perifèria: sobre la supressió de les PAU / Imatge cedida per Antoni Miró

Hi ha decisions que, tot i disfressar-se de criteri tècnic, revelen una manera de veure el territori i les persones que l’habiten. La recent comunicació de la Universitat d’Alacant (UA) anunciant que a partir del curs 2025-2026 les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) ja no es faran a la seu habitual d’Alcoi, sinó només al campus de Sant Vicent del Raspeig, és un exemple paradigmàtic d’aquesta mirada centralista i desconnectada de la realitat social i geogràfica de les comarques de l’Alcoià i el Comtat. Per a mi, no és una qüestió aliena ni abstracta. Vaig examinar-me de la selectivitat a Alcoi l’any 1986 en les proves que organitzava la UA per accedir després com a estudiant a una de les seues llicenciatures d’aleshores. Després he estat examinador amb altres companys i companyes de la mateixa universitat, en una prova evident de compromís amb el territori.

La mesura es presenta amb paraules suaus i arguments aparentment raonables: millorar la seguretat, garantir l’equitat, assegurar protocols homogenis… Però darrere d’aquest llenguatge institucional s’hi amaga una decisió unilateral que perjudica greument centenars d’estudiants, famílies i centres educatius d’aquestes comarques, i que ignora completament les conseqüències logístiques, emocionals i simbòliques que comporta. Caldria recordar a la nostra Universitat que no estem parlant d’un detall organitzatiu menor. Parlem d’un moment clau en la vida de qualsevol estudiant: les proves que marcaran el seu accés a la universitat. Fins ara, gràcies a la col·laboració amb la UPV d’Alcoi, aquests exàmens es podien fer en un entorn conegut, pròxim, que ajudava a rebaixar l’estrés i les dificultats d’un procés ja de per si exigent. Ara, aquests mateixos estudiants hauran de desplaçar-se entre 70 i 100 quilòmetres, en el cas de diversos centres de la comarca.

La Universitat d’Alacant parla d’equitat, però què hi ha d’equitatiu a obligar un adolescent de Muro, Cocentaina o Banyeres a alçar-se a les 5 o les 6 del matí per agafar un autobús i fer una prova decisiva en un entorn desconegut? Què hi ha de just a dificultar l’accés en condicions d’igualtat a centenars d’estudiants d’una àrea històricament fidel a aquesta institució? És just sacrificar la proximitat en nom d’una centralització que beneficia sobretot els qui ja viuen a prop de Sant Vicent? Caldria revisar la situació que té l’alumnat d’altres comarques com l’Alt Vinalopó o de la Marina Alta que ja s’han de desplaçar al Campus de Sant Vicent del Raspeig? Seria el moment d’analitzar els possibles beneficis d’una descentralització d’unes proves clau per a la tria posterior de la universitat on cursar els seus estudis.

És inevitable llegir aquesta decisió com un símptoma més d’un problema estructural: la manca de sensibilitat envers les realitats comarcals i l’oblit sistemàtic de les ciutats mitjanes i interiors. Alcoi no és una anècdota: és un nucli educatiu i cultural amb un pes important en el teixit universitari del sud valencià. Eliminar la seu d’exàmens de la ciutat no només suposa un greuge concret, sinó que envia un missatge clar: per a la Universitat d’Alacant, la perifèria es pot gestionar des del centre. I, el més preocupant, però, és la manca de diàleg. Aquesta decisió ha estat presa sense consultar els centres, sense estudiar alternatives, sense obrir cap espai de participació o escolta. Una universitat pública que es diu arrelada al territori no pot actuar amb aquest menyspreu envers la comunitat educativa que l’ha sostinguda durant dècades. Calia, com a mínim, obrir un procés participatiu, estudiar l’impacte de la mesura i valorar escenaris mixtos que garantiren l’equitat sense desmantellar la proximitat.

A més, la decisió contradiu un dels grans objectius no declarats —però evidents— de la pròpia universitat: la captació d’estudiants en un context de competència creixent amb altres universitats, públiques i privades. La fidelització de l’alumnat no es construeix amb comunicats institucionals, sinó amb gestos concrets. I aquest —lamentablement— és un gest que allunya, que talla vincles, que erosiona la confiança. Encara som a temps de revertir aquesta decisió. La comunitat educativa d’Alcoi i les comarques veïnes ha respost amb indignació, però també amb responsabilitat. Directors de centres, famílies, estudiants i institucions han alçat la veu, no només per queixar-se, sinó per exigir una universitat més pròxima, més empàtica i més justa. Cal que la Universitat d’Alacant escolte. Cal que entenga que Alcoi no és perifèria, sinó part essencial del seu mapa. I cal, sobretot, que rectifique abans que la distància esdevinga ruptura.