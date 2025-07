Injerencia rusa en Alicante

Es de sobra conocido que la Rusia actual no ha dejado algunas de las prácticas de la vieja URSS en cuanto a disidentes, agentes que considera desleales o interés por controlar la opinión extranjera sobre ella. Una investigación internacional contra la corrupción y el crimen organizado, en la que ha participado El Periódico, destapa los vínculos directos entre la Casa de Rusia en Alicante y diferentes formas de presión pro-rusa en España. Además, se habla de contactos directos con políticos españoles, financiación de organizaciones prohibidas por la UE e incluso prácticas ilegales o poco éticas en la gestión administrativa de los ciudadanos rusos aquí. ¿Qué debe hacer España al respecto?

Cada país es soberano de gestionar lo que ocurra dentro de él, pero hay excepciones: las zonas internacionales de los aeropuertos y puertos, las bases militares extranjeras o las embajadas, consulados y propiedades diplomáticas. Esto último se rige por el derecho diplomático internacional y concede varios grados de cortesía por los cuales se da inmunidad –y cierta autonomía– al país extranjero y a sus representantes en algunas circunstancias. No es el caso de la Casa de Rusia en Alicante, que oficialmente solo es un centro cultural y social para los residentes en la zona, pero con un grado especial de reconocimiento de Moscú: pueden administrar pasaportes y visados, algo poco común en organizaciones no diplomáticas. A esa facilidad administrativa se le suman comercios y servicios rusos en lo que parece una burbuja nacional que vive de espaldas a la sociedad alicantina. Las comunicaciones destapadas por la investigación demuestran que esta organización va más allá, tratando de influir en la sociedad española y en cómo esta se posiciona respecto a la guerra rusa en Ucrania o sobre la imagen del Kremlin en general. Si bien no es nuevo que actores políticos internacionales dediquen esfuerzos y recursos a generar apoyos en otros países, en este caso la gravedad está en el vínculo financiero con Pravfond, organización prohibida en la UE desde 2023.

Monitorizar actividades

Es de suponer que el CNI ya tiene agentes haciendo seguimiento de estas organizaciones y que, aunque no sea público, el Estado conoce y analiza sus movimientos para detectar cualquier anomalía. Esa es la función de los servicios de inteligencia, monitorizar los vínculos y actividades de actores políticos dentro de España que puedan desestabilizar políticamente no sólo al gobierno de turno, sino generar opiniones públicas contrarias a las prioridades del Estado. En este caso, se añade que en los últimos años Rusia ha sido sospechosa de posibles injerencias en multitud de elecciones, así que los responsables policiales y de inteligencia deben tener claro el mapa de actores influyentes. De no ser así, sería un error estratégico no haber identificado al país exsoviético como posible amenaza interna mientras sí se hace con otros países y sus residentes aquí.