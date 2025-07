Los mitos del 18 de julio: el revisionismo y la falsificación de la historia

Imagen tomada durante la Guerra Civil española. / James Abbe (1883-1973)

Se cumplen 89 años del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que desencadenó la Guerra Civil y abrió el camino a una dictadura de casi cuatro décadas. Pese al tiempo transcurrido, o precisamente por él, se hace cada vez más urgente combatir los mitos que desde ciertos sectores políticos e intelectuales intentan blanquear o justificar aquella sublevación militar. Se trata de una operación revisionista que, bajo la apariencia de ofrecer «una versión equilibrada» del pasado, en realidad busca reescribir la historia desde parámetros ideológicos, erosionando el consenso democrático que durante años se ha sostenido sobre la memoria del siglo XX español. Como ha señalado nuestro honoris causa, el historiador Ángel Viñas, uno de los más firmes desmontadores de estas falsificaciones, «no estamos ante debates historiográficos legítimos, sino ante una manipulación consciente con fines políticos: una contrahistoria construida para legitimar el golpe y criminalizar la República».

En este artículo hablaré sobre algunos de los mitos más extendidos, todos ellos revitalizados por autores revisionistas y amplificados por la derecha extrema y la ultraderecha mediática y parlamentaria.

El primero tiene que ver con la idea cada vez más extendida que señala que el golpe fue una reacción inevitable al caos republicano. Este mito, central en el relato franquista, ha sido reactivado con fuerza en este siglo por figuras como Pío Moa, Stanley Payne, César Vidal o Jesús Palacios, quienes sostienen que el golpe del 18 de julio fue una reacción inevitable ante el supuesto desgobierno del Frente Popular, un régimen al borde de la revolución marxista. La historiografía académica ha refutado de manera clara esta afirmación. Investigaciones de Julián Casanova, Santos Juliá, Paul Preston o Helen Graham demuestran que el Frente Popular accedió al poder en febrero de 1936 mediante unas elecciones limpias, y que el Gobierno republicano, aunque acosado por la polarización política, no había perdido el control del Estado. El golpe, en realidad, no fue una respuesta al caos, sino una ruptura deliberada contra la legalidad democrática, planificada con meses de antelación. En palabras del general golpista Emilio Mola, el verdadero «director» del golpe, el objetivo era «eliminar sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros»

Otro de los mitos, relacionado directamente con el anterior, señala que la Guerra Civil fue inevitable. El relato de la inevitabilidad sostiene que España estaba tan dividida que la guerra era el único desenlace posible. Esta tesis exime de responsabilidad a los golpistas y convierte la guerra en un accidente histórico. De nuevo, la evidencia lo desmiente. Como explica Preston en El Holocausto Español (2011), la guerra civil no fue el resultado natural de las tensiones sociales, sino la consecuencia directa del fracaso parcial del golpe militar. Es decir, si el golpe hubiese triunfado por completo, no habría habido guerra, sino dictadura inmediata. El conflicto armado estalló porque una parte del país resistió la sublevación, no porque fuera inevitable.

Y así llegamos al mito más extendido. El de que hubo crímenes en ambos bandos y todos fueron iguales. Este mito busca establecer una equidistancia moral entre los bandos, alegando que ambos cometieron atrocidades. Aunque es cierto que la violencia existió en los dos lados, igualarlos en naturaleza y magnitud es históricamente falso y políticamente interesado. En la zona republicana se produjeron episodios de violencia revolucionaria, asesinatos y ajustes de cuentas, especialmente en los primeros meses de la guerra. Pero fueron acciones en gran medida espontáneas y descontroladas, y el Gobierno intentó frenarlas y restablecer el orden. En cambio, la represión en la zona sublevada fue planificada, ejecutada desde las altas esferas del mando militar y prolongada durante años. Como afirmó el propio Mola, se trataba de «sembrar el terror». Tras la guerra, esta violencia se convirtió en política de Estado: consejos de guerra, ejecuciones, depuraciones, trabajos forzados y humillación pública del vencido. Se calcula que más de 130.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas bajo el franquismo, muchas aún en fosas comunes.

No puedo olvidarme en estas líneas del mito sobre el golpe y la dictadura a la que dio lugar más manido por los reaccionarios, aquel que sostiene que recuperar la memoria histórica es reabrir heridas. Este mito, cada vez más recurrente en el discurso público, sostiene que las políticas de memoria (exhumaciones, reparación a las víctimas, retirada de simbología franquista) solo sirven para dividir a los españoles. Se invoca una idea mistificada de la «reconciliación» lograda durante la Transición, olvidando que esta se construyó sobre la renuncia a la verdad, la justicia y la reparación. No es la memoria la que reabre heridas, sino la negación de su existencia. España ha sido durante años una anomalía democrática en Europa occidental por su lentitud en afrontar el legado de su dictadura. Mientras Alemania, Italia o Francia reconocieron y repararon a las víctimas del fascismo, aquí la memoria fue arrinconada, negada o ridiculizada. Solo recientemente se ha comenzado a abordar de forma seria este proceso, con leyes como la de Memoria Democrática, aprobada en 2022.

El revisionismo que hoy intenta rehabilitar la sublevación del 18 de julio no es solo una corriente historiográfica marginal, sino una herramienta política de legitimación ideológica. Lo que se busca no es comprender el pasado, sino instrumentalizarlo para combatir los consensos democráticos surgidos en 1978, erosionar el valor de los derechos humanos y reintroducir una visión autoritaria de la nación y la historia. Por eso, como historiadores, tenemos la responsabilidad de oponernos a la desmemoria. No por partidismo, sino por rigor. Ese peligro existe. Y tiene forma de negacionismo, de equidistancia moral, de revisionismo envuelto en banderas. Defender la verdad histórica no es una cuestión de izquierdas o derechas, sino de democracia.