La concentración no autorizada de Torre Pacheco se salda con más de una veintena de denuncias / Europa Press

Pienso en los acontecimientos de Torre Pacheco y veo en todo ello un punto de inflexión, tanto en lo político como en lo social. Claro que, lo primero liga con lo segundo y al revés: desde la política se lidera a la sociedad y esta, a su vez, condiciona a la política. Cierto es que, los hechos ocurridos en la localidad murciana y el clima de violencia que se ha desatado no es la tónica general, pero no sería la primera vez que un suceso aislado se aviva hasta derivar en un conflicto mucho mayor. Algo así podría pasar si no se orienta políticamente todo esto. Vamos, que se nos podría ir de las manos.

El caso cubre todas las variables de las que venimos hablando en los últimos tiempos: racismo, desinformación a través de las redes y división social. Todo ello, creciendo a la vez que sirve de alimento al discurso ultra que también pisa el acelerador. Unos días antes, Vox proponía deportaciones masivas a través de su portavoz en el Congreso. «A los que hayan venido a delinquir; a los que pretendan imponer una religión extraña; a los que maltraten o menosprecien a las mujeres; a los que hayan venido a vivir del esfuerzo de los demás; y a todos los menas, porque los menores tienen que estar con sus padres», se despachaba Abascal poco después a través de la red social X. No hace falta comentar el trasfondo de sus palabras porque son muy claras. Otra cosa es la lectura en clave de competencia electoral.

La migración está entre las principales cuestiones de gran complejidad política y social de los próximos años. El PP ha endurecido el discurso porque quiere rascarle votos a Vox mientras estos se radicalizan aún más ante esta posición, pero hay cosas con las que no se debería jugar y esta es de esas. Torre Pacheco podría ser un primer aviso hacia una deriva violenta; como también, un punto de inflexión para el Partido Popular que deberá decidir si continúa por esa línea discursiva que contribuye a una mayor exaltación de la sociedad, o recupera el sentido común. Lo que no se puede es estar en la moderación y en el extremo al mismo tiempo.