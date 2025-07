Calladas como…. pu(er)tas

Rosa Peris interviene en el pleno de las Corts. / JOSÉ CUÉLLAR/CORTES

Hace unas semanas, a la luz los audios del caso Koldo, donde las mujeres son tratadas como una mercancía, Miguel Ángel Rodríguez (alter ego de Ayuso), salía a marcar la posición del PP, “las mujeres socialistas están calladas como… puertas”. Es cierto que la frase, tan soez como su autor, pretende denigrar a las más de cuatro millones y medio de mujeres que militamos o votamos al PSOE. Nada nuevo. Porque es difícil encontrar una mujer a la que “puta o zorra” no le suene de cerca, es el calificativo fetiche de los machirulos como él. Lo que sorprende es que tantas líderes del PP se hayan sumado con tanta ligereza a un discurso tan dañino como falso.

Siempre creí que algunas mujeres del PP, formadas en feminismo gracias a referentes socialistas, estaban preparadas para defender la agenda feminista. Algunas, como Susana Camarero, reconocen esta escuela de aprendizaje. Y aunque siempre llegan tarde, aún están a tiempo de sumar su voz y fuerza a la gran causa de las mujeres.

Hoy reivindican la ley integral contra la violencia de género como un hito, aunque nunca la propusieron, o el pacto de estado contra la violencia machista, que impulsaron, pero no financiaron: hubo que esperar a un gobierno progresista, para dotarlo con 1.500 millones de euros.

Pero su tímido avance, se vino abajo cuando el señor Mazón pactó el gobierno con un maltratador, debió resultar una jarra de agua fría para quienes defendían la necesidad de la ley. En dos horas, su líder, se había cargado sin contemplaciones el discurso de las mujeres de su partido.

Los agravios en la Comunitat Valenciana son interminables, la subsistencia de un cadáver político como Mazón al que Vox le tiene la bota puesta en el cuello y el silencio de las líderes del PP, enciende todas las alarmas. Por eso, durante esta legislatura, siempre hemos tendido la mano, y ofrecido nuestros votos para evitar que la extrema derecha, con un maltratador como arquitecto intelectual, destroce los espacios de seguridad para las víctimas.

Sin voz nos hemos quedado en las Cortes. Desde hace 2 años, exigimos la aprobación del II Pacte Valencià contra la Violencia Masclista, un acuerdo que la vicepresidenta guarda en un cajón, porque le tiene pavor a la extrema derecha.

Son tan valientes y tan profundo su feminismo de salón que han eliminado cerca de 5 millones de euros del presupuesto de igualdad para destinarlo a políticas antiabortistas. Tan valientes que, cuando Vox acusa a las mujeres que abortan de asesinar, callan y agachan la cabeza. Tan duras con las socialistas como sumisas con la extrema derecha.

Y no, no son casos aislados. Al PP la agenda feminista le viene grande. Nunca les veremos al frente de la lucha, ni jugándose el puesto por los derechos de las mujeres. Ellas, como siempre han hecho, agazapadas en modo gorrón, hasta ver que otras consiguen los avances para las mujeres que luego no tienen empacho en abrazar e incluso aprehender. Y ya lo más vil ha sido aprovechar el caso de Koldo y Ábalos, no para denunciar a puteros autograbados, sino para arremeter contra las mujeres socialistas y contra todo el PSOE.

Y sería tan fácil contestar al artículo de la vicepresidenta Camarero… Tan fácil como dar un clic en Google, para que salten decenas de casos de corrupción del PP aderezados con drogas y prostitución, tan fácil como preguntarles por qué Mazón ha nombrado diputado provincial al alcalde de la Nucia, si en el caso Gürtel Correa reconoce que el alcalde les organizó una orgía en su chalet con “cinco tías despampanantes”. O por qué han guardado un silencio cómplice durante 5 meses con el conselleiro Alfonso Villares a pesar de conocer que tiene interpuesta una denuncia por agresión sexual.

Frente a todos los casos, exijamos tolerancia cero. La política no puede ser un estercolero donde campen aquellos que humillan, vejan, y agreden a las mujeres, no les demos el poder de emborronar la hoja de servicio de tantas mujeres que trabajan incansablemente por conquistar la plenitud de derechos y libertades para todas las mujeres.

A las mujeres socialistas, lo que han hecho y dicho algunos indeseables no nos representa, pero nos duele como a nadie, porque si algo nos repugna más que un putero de derechas, es un putero de izquierdas.

A veces hay hechos que conmocionan a la sociedad, y provocan indignación, pero al final debemos ser valientes y decidir si, además de lanzar un reproche moral, estamos dispuestos a convertir en ley el rechazo a la explotación sexual de las mujeres prostituidas.

Y es aquí es donde la careta del PP se hace añicos, no piensan hacer nada. Para ellos, las mujeres prostituidas solo son artillería con la que intentar golpear al adversario político, y al mirar a las lideresas del PP buscando respuestas, guardan silencio, ahora sólo hablan de abolicionismo en la intimidad.

Su feminismo de salón es tan cutre e intelectualmente tan pobre, que incluso piden prestadas las referencias de mujeres ilustres como Carmen Alborch, para parecer lo que no son: feministas.