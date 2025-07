Chávarri, internacional e independiente

El director de cine Jaime Chávarri, que será homenajeado en el Festival de Cine de Elche. / INFORMACIÓN

A pesar de que sorprenda que en el cartel y en el programa de la edición actual no aparezcan los calificativos de «Internacional», incorporado desde el año 1985, e «Independiente», desde su propia génesis, precisamente se refuerza el Festival de Cine de Elche en esos dos aspectos a través del homenaje que recibirá el cineasta Jaime Chávarri este año, la Palmera de Plata en la gala de clausura el viernes 18 de julio en el Hort del Xocolater y la proyección de «Besos para todos» (2000) el día anterior en el cine Odeón, una película que aúna dos de las particularidades de su cine, la música y el divertimento, una mezcla de humor y frivolidad que esconde a un creador culto. No en vano, confiesa con ironía que entró en el cine como meritorio en una película de Marisol y que ahí pensaba quedarse. Afortunadamente, no fue así.

Conoció a Iván Zulueta en un guateque, se enteró que existía una Escuela de Cine y su pasión empezó a ser algo más que el objetivo de una cinefilia apabullante. Criado en el cine «underground», mientras estudiaba Derecho, carrera que no fue su porvenir, para el que apostó por una profesión que no tenía una buena reputación, a la que se metió porque, según confesó, le daba mucho más miedo vivir la vida que le había tocado que arriesgarse a fracasar en el cine. A partir de 1962 comienza a realizar películas amateurs en 8 mm, primero, y super-8, luego, unas más cortas, otras más largas, todas muestra de su gusto por la mezcla de los géneros narrativos. No extraña, por tanto, encontrarlo en una de las escenas más divertidas de una película ecléctica, exponente del universo Almodóvar, «¿Qué he hecho yo para merecer esto!» (1984), una película en la que Zulueta realizó el cartel, una colaboración a tres bandas que tuvo su cénit en «Arrebato» (1979). Chávarri presta una casa de campo para el rodaje, no en vano había realizado trabajos de dirección artística en «Ana y los lobos» (Carlos Saura, 1973), en la que el misticismo con el que ambientó al personaje de Fernán-Gómez se complementó con la música del Misteri d’Elx elegida por Luis de Pablo, y «El espíritu de la colmena» (Víctor Erice, 1976).

Conoce así al productor Elías Querejeta, reconocido también con la Palmera de Plata. El vasco era un productor de festivales internacionales, que no prestaba atención al público, aunque le brindó a Chávarri su gran oportunidad con «El desencanto» (1976), idea del productor, pero con el sello artístico del director, que logró convertirla en una cima de la historia del cine español. Después de los problemas con la censura que tuvo su primera película oficial, «Los viajes escolares» (1973), prácticamente su única película como autor, se decantó por un encargo, como tantos otros que han jalonado su carrera, esta decisión, u obligación profesional, según se mire, no supone un demérito, sino una virtud que lo acerca a los grandes cineastas de la época dorada, que buscaban también el fervor del público. Tras dos colaboraciones más, «A un dios desconocido» (1977), premiada en San Sebastián, y «Dedicatoria» (1980), competidora en Cannes, decidió probar fortuna con el productor Alfredo Matas, entrando en un cine industrial convencional, y popular, por qué no decirlo.

El primer éxito de taquilla le llega a Chávarri en 1982 con la adaptación de «Bearn o la sala de les nines», de Llorenç Villalonga, que se prolongaría con la adaptación de la obra de Fernán-Gómez «Las bicicletas son para el verano» (1984). Con el mismo productor realizaría una década después «Tierno verano de lujurias y azoteas» (1993). Entre medias, deja una obra emblemática, «Las cosas del querer» (1989), con otro productor con olfato comercial, Luis Sanz. La repercusión de este musical le hará aproximarse a otras figuras en «Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando» (1997) y «Camarón» (2005). Ha ido adaptando textos con menor o mayor fortuna, como «El año del diluvio» (2004) o «La manzana de oro» (2023), donde, como en otras ocasiones, llevó a su terreno creativo una producción complicada.

La industria ya no tiene nada que ver con aquellos comienzos suyos. Sin embargo, la trayectoria de Chávarri desde el cine amateur hasta el cine comercial, jalonado de hitos, junto con el hecho de que en los últimos años se haya dedicado a la docencia, enseñando a ver cine a espectadores con aspiraciones de cineastas, filmando junto a sus alumnos y alumnas, que alguna vez podrán ver proyectados sus trabajos cortos en el Hort del Xocolater y que posteriormente, ojalá, podrán presentar su ópera prima en la sección del Odeón, hacen del homenaje ilicitano a Chávarri un reconocimiento que honra al Festival de Cine de Elche, que lo reafirma en su internacionalidad y su independencia.