Machús Osinaga.

Que trabajar cuesta dinero ya lo sabíamos. Pero en los casos particulares es donde se confirma el aserto. Cuando viendo cómodamente la televisión desde mi sofá reparo en lo bien que me lo pasaría al otro lado de la pantalla, no me puedo dejar llevar por la ilusión del cuento. Una cosa es la fantasía y otra la realidad.

Pongamos por caso que quisiera trabajar en un programa tan inocente como Cine de barrio, homenajeado en L'Alfàs del Pi. Razones no me faltan. Su directora, Machús Osinaga, es como una hermana de esas con las que no hace falta entrecruzar demasiadas palabras para saber que estamos en la misma onda, del mismo modo que a su guionista Jesús Generelo pude considerarlo un colega incluso antes de conocerlo.

Supongamos, que es mucho suponer, que pudiera saltarme toda la parte burocrática hasta poner una pica en Flandes y convertirme en un colaborador de la santa casa de Prado del Rey, como ya ocurrió cuando desempeñé dicho rol en Radio Nacional.

Entonces vendría la segunda parte, que son los imprescindibles problemas de intendencia. Lo primero de todo sería buscar un piso en Madrid. Quien dice un piso dice una habitación, que no están los precios para andarse con remilgos. Sumando a ello los gastos personales y el mantenimiento en la capital, queda más claro que el agua que apenas habría ganancias. Quedaría lo comido por lo servido.

Hombre, para ser sincero disfrutaría muchísimo de pergeñar y vivir en primera línea algunos momentos de los que se han vivido en el programa recientemente, como el protagonizado por la gran Marta Fernández Muro con Paco Tomás. Pero puestas en la balanza la satisfacción por hacer realidad este sueño o el esfuerzo que supone cristalizarlo, surgen las dudas. ¿Compensa a cierta edad este terremoto vital? Creo que no.