España ante el espejo: inmigración, racismo y el síntoma de Torre Pacheco

La concentración no autorizada de Torre Pacheco se salda con más de una veintena de denuncias / Europa Press

La historia de España es también la historia del mestizaje, de la movilidad humana, del encuentro entre pueblos. Hoy, sin embargo, una parte de la sociedad española - quiero creer que minoritaria-, parece olvidarlo. La creciente hostilidad hacia inmigrantes y el preocupante ascenso de actitudes racistas en distintos puntos del país configuran una deriva que amenaza con erosionar los principios fundamentales de una democracia plural y moderna. La solución, mis queridos amigos, no se halla en señalar al colectivo, sino en trabajar juntos de la mano, como sociedad fuerte, para hallar respuestas reales. La acción individual no califica al colectivo. Es un craso error. La justicia debe recaer, con todo su peso, contra la individual acción delictiva.

El reciente suceso de Torre Pacheco, donde se denunció el acoso violento a personas migrantes, tras la agresión a una persona mayor por determinados ciudadanos marroquíes, no es un hecho aislado. Es un síntoma alarmante del clima social que se está gestando, y de la peligrosa normalización del discurso del odio. En zonas rurales y urbanas por igual, el racismo se abre paso, disfrazado de preocupación por la seguridad, de la defensa de la identidad nacional o de la genérica presión migratoria. Es, en definitiva, la vieja intolerancia con ropajes nuevos.

Durante años, los inmigrantes han sido parte esencial del tejido económico y social español. Desde la recogida agrícola hasta el cuidado de mayores, pasando por la hostelería, los servicios y la construcción, la mano de obra extranjera ha sostenido sectores completos de nuestra economía. Pero en lugar de reconocimiento, muchos reciben estigmatización. Las fake news y bulos sobre "delincuencia extranjera", "chiringuitos sociales" o "preferencia en ayudas" encuentran eco, lamentablemente, en redes sociales, tertulias y discursos políticos.

Los partidos de derecha extrema generan el caldo de cultivo perfecto para el populismo xenófobo. Y algunos partidos han convertido esa estrategia en su principal activo electoral.

El problema no se limita a los actos de violencia física o verbal. El racismo en España se manifiesta en el acceso desigual a la vivienda, en la discriminación laboral, en determinado (individual) trato policial, en la precariedad legal de miles de personas que, aún trabajando, siguen sin papeles por culpa de una legislación migratoria restrictiva. Hay limitaciones extremas para alquilar una vivienda al diferente. Es una realidad social.

La Ley de Extranjería, por ejemplo, condena a muchas personas a vivir en la invisibilidad, sin acceso a derechos básicos, atrapadas en un limbo legal que las hace vulnerables a la explotación. Esta exclusión sistemática no solo es injusta: es insostenible y genera tensiones sociales que luego se utilizan para justificar medidas aún más restrictivas. Es un círculo perverso.

Lo ocurrido en el municipio murciano debería funcionar como una llamada de atención. Cuando la violencia simbólica (el discurso del odio) no encuentra freno, termina por convertirse en violencia real. Y cuando las instituciones no reaccionan con contundencia, el silencio se convierte en cómplice. España no puede permitirse deslizarse por esta pendiente. Ya sabemos adónde conduce: la historia europea del siglo XX lo ha dejado escrito con sangre.

Este no es un debate abstracto. Nos interpela a todos. ¿Queremos una España cerrada, homogeneizadora, que se repliega sobre sus miedos y rechaza al diferente? ¿O queremos una sociedad plural, justa, solidaria, consciente de su diversidad como una riqueza y no como una amenaza? Combatir el racismo no es solo tarea de las instituciones, aunque estas tienen una responsabilidad indelegable. También es tarea del 1) sistema educativo, 2) de los medios de comunicación, 3) de la sociedad civil, y de cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. No podemos normalizar el odio. No podemos mirar hacia otro lado.

Aún estamos a tiempo de reaccionar. Requiere valentía política, pedagogía social y una apuesta firme por los derechos humanos. Se trata de defender el tipo de país en el que queremos vivir. El escribidor quiere una sociedad abierta, plural, enriquecedora y respetuosa con el diferente, y a la par que éste acepte la realidad en la que se halla. Desde el respeto mutuo. Sí, desde el recíproco respeto.