Mazón se crece

Carlos Mazón durante una comparecencia en julio de 2025 / EFE

El president Mazón ha apretado el acelerador desde que a principios de julio se celebró el congreso nacional del PP. En términos políticos, su presencia en él fue irrelevante. Pero con frecuencia se nos olvida que, en su situación, cada día que pase en el Palau, cada semana que se cierre sin que desde Génova alguien le cuente a la prensa de Madrid la enésima operación para desterrarlo sin acertar, cada mes que transcurra sin que la oposición externa sea capaz de articular una estrategia coordinada que le acorrale en las Corts y la interna siga bajo control, sin señales de amotinamiento salvo por el molesto quiero y no puedo de Camps, es un triunfo hercúleo.

Mazón dedicará agosto, si agosto se lo permite, a terminar de despejar las dudas sobre la profunda remodelación del Consell que quiere acometer y a ultimar una agenda que le permita recuperar la institucionalidad. La renovación del Consell es un secreto a voces, aunque a los consellers se les ha dicho que pueden irse de vacaciones tranquilos: en septiembre seguirán en el cargo que ahora ocupan. El detonante de los cambios será la salida prevista del vicepresidente Gan Pampols. El teniente general en la reserva dijo desde el primer día que él venía a cumplir una misión y que, cuando considerara que ésta estaba realizada, se iría. Recientemente, repitió la tesis en una entrevista en À Punt y dejó claro que ese suceso se producirá entre el último trimestre del año y el primero de 2026.

El president podría haber optado simplemente por darle el condiós a su vicepresidente, con el que la relación ha sido compleja y hoy es profesional. Pero quiere aprovechar la coartada para nombrar un nuevo Consell que traslade la imagen de que el Gobierno de la Generalitat ya no está paralizado en el 29 de octubre de 2024, sino que está activo y se dirige con fuerza a las elecciones de mayo de 2027.

Que Mazón terminará la actual legislatura es algo que tiene asumido ya todo el partido, de ahí la “memoria selectiva” que acaba de demostrar el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, en su declaración de esta semana ante la juez que instruye el caso de la DANA, donde ha testificado que lo único que recuerda a ciencia cierta es que el jefe del Consell es un buen hombre. O el apartamiento voluntario que la alcaldesa de València, María José Catalá, se ha autoimpuesto. O el “silencio de radar” que la otrora combativa vicepresidenta Susana Camarero mantiene para hacerse perdonar excesos pasados.

Otra cosa es quién va a ser candidato o candidata en ese cartel electoral de 2027. Ahí es donde la unanimidad se diluye. Mazón, que hasta hace nada tenía interiorizado que él se tenía que echar a un lado, acaricia ahora la idea de que puede continuar. Feijóo, que empezó fiándolo todo a “la reconstrucción”, un concepto difuso que lo mismo da para un roto que para un descosido, ahora dice que el futuro de Mazón dependerá de las encuestas. Eso sigue siendo un arma de doble filo, pero en el Palau no ha caído del todo mal, porque las últimas dan una merma de cinco escaños al PP (de los 40 actuales, a 35) y eso les parece una oportunidad. Tal como allí se interpreta, van mejorando: las primeras encuestas arrojaban una pérdida de entre siete y ocho diputados. Con 35, más el crecimiento de Vox, la suma da para que la derecha siga gobernando y la izquierda se quede de nuevo para vestir santos, después de perder la más grande ocasión que vieron los siglos, que diría don Miguel.

En cualquier caso, las preguntas esenciales siguen siendo las mismas: ¿puede apostar el PP en la Comunitat Valenciana, donde no sólo se juega el cuarto gobierno autonómico de España, sino también una parte sustancial de sus posibilidades de llegar a La Moncloa, por un candidato que “sólo” pierde cinco escaños? Y, si no fuera él, ¿tiene el PP recambio? Ambas cuestiones no ofrecen una respuesta sencilla. Pero al margen de cuentas y cuentos, por encima de ellas está la fundamental: ¿puede el PP volver a presentarse con Mazón como líder después de todo lo ocurrido?

Él empieza a pensar que sí. Y el resto de gerifaltes del partido esperan acontecimientos, cada vez más acogidos al “virgencita, que me quede como estoy” y con la mirada puesta en lo que suceda en el primer aniversario de una catástrofe cuyos 228 muertos aún no han recibido las honras oficiales que merecen y que puede resultar un termómetro más decisivo que cualquier sondeo.

Sea como sea, las tres incógnitas de cuyo despeje depende el futuro del president y que no está en su mano controlar son, primero, la difícil relación con Feijóo: Mazón no cree que la dirección política del PP esté acertada, mientras Feijóo considera que Mazón ha sido quien desde dentro más daño le ha hecho, no exprofeso, sino con sus decisiones y sus faltas. Segundo, y más importante que nada, la instrucción de la juez de la DANA. No sabemos cuándo, pero todo indica que llegará un momento, exprimido el caso, en que la juez elevará una “exposición razonada” al Tribunal Superior de Justicia en la que pedirá la imputación del president. El TSJ puede aceptarla o rechazarla. Pero el titular “La juez pide al TSJ que impute a Mazón”, de producirse, puede removerlo todo. Tercero, el clima político general, tan cambiante como intenso. Hace apenas una semana, hablábamos de la corrupción del PSOE, de Ábalos y Santos Cerdán. Y eso, aunque nada tuviera que ver con la DANA, le daba un balón de oxígeno a Mazón. Pero en menos de lo que canta el gallo ya tenemos otro bochorno en el platillo contrario de la balanza.

Porque ahora resulta que mientras los españoles vivían la peor crisis en décadas y se congelaban las pensiones. Mientras se machacaba a la clase media y se abandonaba a los más vulnerables. Mientras se sucedían los cierres de empresas y se multiplicaban los despidos. Mientras la Sanidad y la Educación sufrían los peores recortes en democracia, pero a usted le subían los impuestos, le imponían copagos y le hurtaban las prestaciones. Mientras los desahucios se contaban por miles, pero a los desahuciados, una vez perdida su casa y su futuro, aún se les reclamaba el impuesto de plusvalía. Mientras se imponían severas restricciones de gasto y personal a la administración autonómica y a la municipal y como consecuencia los ayuntamientos, sobre todo, se quedaban inermes para acudir al rescate de los ciudadanos.

Ahora resulta, digo, que mientras todo eso ocurría el ideólogo de esos hachazos, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda entre 2011 y 2018, dirigía un entramado que cobraba mordidas de grandes empresas a cambio de hacer leyes y normativas a su medida, según sostiene el juez que investiga los tejemanejes del despacho que fundó antes de ser uno de los miembros más eminentes de los gobiernos de Mariano Rajoy. ¿Habrá mayor esperpento que el de un ministro de Hacienda que defrauda a Hacienda?

¿Que qué tiene que ver Montoro, ese hombrecillo que les hizo a todos ustedes más pobres mientras él se hacía más rico, con Mazón? Pues lo mismo que Santos Cerdán con Diana Morant. Nada, si hablamos en términos personales, y todo si nos referimos al lastre sobre sus respectivas marcas que esos escándalos van a suponer. Mazón va a salir cada vez más a la calle, aunque sea escoltado, aprovechando que Diana Morant le tiene alergia. Pero actúe como actúe cada cual, si no hay un cambio profundo lo único que estarán haciendo ambos será apalear votos en la caldera de la extrema derecha. Y eso acaba mal.