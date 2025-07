Sabina y Alicante en la calle Melancolía

Jose Navarro

La primera vez que vi en directo a Sabina fue en los primeros ochenta: era un recién licenciado veinteañero que llevaba poco tiempo en Alicante y hacía prácticas aceleradas de realidad y de periodismo. La última, o la penúltima, quién sabe, la pasada semana. Entre ambas imágenes han pasado cuarenta y tantos años, pero Sabina sirve como metáfora de la vida y de la propia ciudad. Del mechero encendido a la linterna del móvil.

La primera vez que vi cantar a Sabina (la frase es repetitiva, pero sirva de homenaje a Roberta Flack y su preciosísima “The first time ever I saw your face”) fue sentado en el suelo, a dos metros de un pequeño escenario, apenas elevado, en la plaza del ayuntamiento a espaldas de su fachada, al lado de un alcalde que me llamaba Javierito. Lassaletta, en mi opinión el mejor regidor que ha dado esta ciudad en democracia, sobre todo en su primera etapa, me prohijó como a una mascota de la que soportaba los arañazos diarios de mis artículos en “La Verdad”. Hasta que se cansó (bueno, y yo también), pero esa es otra historia. Un día de estos se la cuento.

Pepe Lassaletta se inventó unos festivales de verano gratuitos en la plaza del Ayuntamiento, con sillas de tijera y mini escenarios, y por ahí pasaron los Serrat y Sabina del momento. Esa noche bajamos de su oscuro despacho (era cómodo pero penumbroso) y el alcalde tenía su silla reservada, pero yo no, y la dejó libre para sentarse conmigo en el asfalto a escuchar Calle Melancolía, Pongamos que hablo de Madrid, la canción de El Jaro o Princesa. La banda de Sabina eran poco más que Antonio García de Diego, que todavía le acompaña, y Pancho Varona, con el que desgraciadamente acabó tarifando y supongo que el ayuntamiento pagaba apenas los gastos por la actuación.

Luego ya los festivales se desmadraron y llegaron las plazas de toros y los cachés enormes, hasta culminar en espectáculos gigantescos, como en la despedida de la pasada semana. De un teclado, una guitarra y algo de percusión a un escenario inmenso con una brutal realización multimedia, pero quiero creer que Sabina y yo, separados por océanos de tiempo, éramos los mismos. Algo creí advertir en los ojos cansados de Joaquín y una lucecita se me encendía en el siete de la calle melancolía, aunque en realidad yo sigo residiendo ahí, el barrio de la alegría no me interesa absolutamente nada y por mí pueden salir hasta descarrilar todos los tranvías que van en esa dirección.

Decía que Sabina es una metáfora de Alicante. Sin duda lo es. Una ciudad amable, modesta, con un plan y una estrategia en los ochenta. Una ciudad incómoda hoy que viaja a lomos de una yegua sombría, sin ir a ninguna parte. En estos cuarenta años Alicante ha evolucionado a peor, me temo, con la diferencia de que el Alicante de los ochenta era consciente de su potencial y en estos años veinte no hay idea de ciudad, más allá de vender humo, algo en lo que se han afanado tanto gobiernos de izquierdas como de derechas. Con decir que la última gran obra de Alicante fue la prolongación de Alfonso el Sabio y la calle Maisonnave, está dicho todo.

Sabina tenía un plan en los ochenta: cambiar su estatus de cantautor maldito por el de gran dama de la canción. Todos querían a Javier Krahe, Sabina también, pero eso ni engorda ni alimenta. Lassaletta y los suyos querían hacer de Alicante un referente y, finalmente, tampoco consiguieron demasiado, pero las ideas estaban ahí. Lo cierto es que el día a día para hacer funcionar el transporte, la limpieza o el propio ayuntamiento, que era un quilombo, se comieron sus afanes planificadores. Eso y el ego que le asaltó en la segunda parte de su largo mandato, lo que provocó su enemistad con los que se creían mejores y querían, porque yo lo valgo, ser califa en lugar del califa. Lo de siempre, vamos.

Es verdad que la memoria es traidora y te ilumina rincones que quizá estaban oscuros, pero me parece que desde los primeros noventa nadie ha pretendido mejorar Alicante (capital), si acaso perpetuarse en un cargo que tiene su aquel. Hay alcaldes malos, malísimos o intrascendentes, podría ponerles nombre, pero para qué. Resuelvan ustedes el crucigrama, tampoco se lo voy a dar todo hecho, porque esta columna me obliga a mí, pero también les pone deberes a ustedes.

Será, lo más seguro, la última vez que vea cantar a Sabina en directo, pero debo reconocer que me gusta lo que fue y también en lo que se ha convertido. No puedo decir lo mismo de Alicante, lo siento.