Adaptación a los cambios

El polígono industrial de Carrús en Elche, con las naves al fondo, en una imagen de archivo. / ÁXEL ÁLVAREZ

Me he enterado de que han dado el Premio Nobel de Economía a Daron Acemoglu y a James A. Robinson. Se trata de dos economistas que han escrito un interesante ensayo llamado ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Recomiendo la lectura del libro, pues hasta un lego como yo he sido capaz de seguir sus argumentos. A lo largo del libro expresan su convencimiento de que los países que disponen de instituciones gubernamentales que ante condiciones adversas sean capaces de tomar decisiones acertadas gozan de más posibilidades de prosperar. Para ellos, es esencial tomar decisiones basadas en el bien común y no en los intereses de minorías gobernantes (elites extractivas las llaman) que solo tienden al interés de perpetuarse en el poder. Según estos autores, el éxito en adaptarse a las nuevas condiciones en situaciones cambiantes marca la prosperidad, el estancamiento o la regresión de las comunidades.

Inmersos en una geopolítica mundial cuajada de incertidumbres, enfrentamientos y guerras, nos vemos abocados a un mundo sometido a un conjunto de presiones que provienen de campos tan distintos como son la demografía y las capacidades productivas, las fuentes energéticas o las modificaciones climáticas. En los próximos años será esencial tomar posiciones respecto a un conjunto de problemas muy amplio y de naturaleza muy dispar. Y, siguiendo las enseñanzas de Acemoglu y Robinson, esta toma de decisiones condicionará el éxito o fracaso de una serie de países en los tiempos futuros. Se hace necesario aplicar aquella vieja sentencia que decía que es el futuro el que establece las leyes que hoy debemos aplicar.

En cuanto a la demografía vamos hacia un mundo superpoblado, ya que en los próximos años nos acercaremos a los diez mil millones de habitantes en el planeta (cuando yo nací éramos dos mil); aunque parece que luego se estabilizará. Nuestro papel de viejo país con un mínimo crecimiento poblacional nos obligará a tener que dilucidar sobre la aceptación de nuevas poblaciones. La capacidad productiva nos hará tomar decisiones sobre producciones estratégicas que no deben ser abandonadas. Y sobre la energía debemos ir pensando en el mundo posterior a la quema de combustibles fósiles. Las inversiones en defensa se presentan también como problemáticas. Como vemos hay que tomar en los próximos años un sinfín de decisiones con la espada de Damocles de que el que se equivoque se quedará fuera de juego.

Dentro de este abanico de disyuntivas resulta esencial que las ciudades se adapten a los cambios que se están produciendo en el mundo. De un lado, los nuevos sistemas productivos están reconfigurando amplias áreas de nuestras economías. De otro, la adaptación de nuestra ciudad y también de nuestras viviendas y lugares de trabajo a las nuevas condiciones climáticas. El problema energético podemos cifrarlo en la ineficiencia energética de nuestras ciudades. Consumimos un exceso de energía que transformamos en calor ambiental, aspecto hoy fácilmente corregible con medidas que ayuden al aislamiento de nuestros edificios y una producción energética mas limpia. ¡Ojo! Parece que los compromisos suscritos con Europa en cuanto a la mejora energética de nuestras viviendas no se están cumpliendo. Más compleja resultaría una segunda fase en la que nuestras ciudades deben ser capaces de producir más energía de la que consumen. Hace falta que todo edificio que se diseñe comience a contemplar la posibilidad de producir al menos la energía que consume. Desde la misma vivienda tenemos que desarrollar energías limpias que incrementen la eficacia de los sistemas que disponemos. Va a ser el uso de esas energías limpias la que nos permita la llamada «descarbonización», esto es la liquidación de nuestra dependencia del carbono y las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Además de los esfuerzos en mejorar la eficiencia energética de las viviendas debemos alcanzar una movilidad más sostenible. Para ello, debe generalizarse el coche eléctrico y crearse puntos de recarga rápida también conectables a viviendas y edificios También podrían definirse corredores electrificados que permitieran el tráfico de vehículos con motor eléctrico. El objetivo final será una sociedad que mantenga una alta movilidad con cero emisiones y con consumos energéticos mínimos.

Elche siempre ha tenido una industria capaz de adaptarse a los movimientos del mercado y sobrevivir crisis tras crisis. Se trata ahora de contemplar si nuestros políticos tienen la misma capacidad para tomar medidas que se adapten a las nuevas situaciones que crea un mundo complejo y dinámico.