Nada original, solo la vida

Dos adolescentes con su teléfono móvil mirando las redes sociales / ISABEL RAMÓN

Llegó el verano. El de los días largos y la piel tostada, de olas, gargantas de agua helada y puestas de sol que parecen eternas.

Y, como cada año, empieza la carrera. No la de fondo, ni la de velocidad, ni siquiera la de coger sitio en una tumbona, sino la de ver quién tiene las vacaciones más envidiables, las más perfectas fotos de pies en la arena y, sobre todo, quién sabe contarlo mejor.

No seré yo quien critique que cada uno comparta lo que quiera en redes sociales. Pero cuando la obsesión por mostrar lo maravilloso se convierte en norma, acabamos rozando el absurdo. ¿Recuerdan lo que era viajar sin esperar veinte minutos para conseguir la foto perfecta en la Fontana de Trevi y sin esquivar a los aspirantes a influencer (ese palabro que ya ni nos suena raro)?

Antes, el turismo se vivía con otra mesura, porque cada foto costaba dinero y revelar el carrete era una pequeña aventura. Ahora, la inmediatez y la gratuidad nos han vuelto menos pacientes y más exigentes con la imagen, porque hay que esperar a que termine la sesión de fotos ajena para asomarse a la belleza de un sitio. Y no es raro ver a alguien arriesgando el tipo (y perdiéndolo) por la instantánea perfecta, o asistir a conciertos a través de la pantalla del móvil en vez de vivir el momento con los cinco sentidos.

Validación ajena

Quizá el problema no sea la tecnología, ni siquiera las redes, sino esa necesidad tan humana de buscar la validación ajena. Lo que antes era el álbum de fotos familiar, ahora es una retransmisión continua: cada plato, cada ola, cada sonrisa, todo en tiempo real y con filtro, mucho filtro. Y con mucha decepción si los likes no acompañan.

No me excluyo. Yo también he repetido la foto de la paella hasta que la luz fuera perfecta, y he esperado el atardecer con el móvil en alto, buscando ese color imposible que nunca se parece al de la memoria. Porque ésta, a diferencia de Instagram, es selectiva, imperfecta y mucho más generosa. Nos permite revivir el sabor del salitre, el bullicio de la plaza, el calor de la arena, sin más pruebas ni testigos que nuestros recuerdos.

Echo de menos los veranos en los que bastaba con estar. Con perderse por calles desconocidas sin la presión de documentarlo todo, sin la obligación de demostrar que se ha estado allí. Porque, en el afán de capturarlo todo se nos escapa lo esencial: la risa espontánea, la conversación sin guión, el silencio compartido frente al mar.

No propongo una cruzada contra la tecnología ni un regreso nostálgico al carrete. Sólo invito a bajar el móvil de vez en cuando, a dejar que la vida pase sin filtros, aunque nadie lo vea. Porque al final, lo que permanece no es la foto, sino la emoción de haber estado, de verdad, allí.