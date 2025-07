La casa de l’hort de la Barrera

Casa de l´hort de la Barrera cap al 1900. / Gonzálvez

Encara que no tenim documents gràfics que atesten visualment aquella gran destrossa, el colp de destral que inicià la desfeta dels horts de palmeres d’Elx es donà al darrer terç del vuit-cents amb el traçat de nou encuny de tres vies que obriren en canal els voltants encara agraris de la ciutat, una ferida que no ha cessat d’aprofundir-se: la carretera d’Alacant (1863-1866), les vies i instal·lacions ferroviàries (1882-1884) i el passeig de l’Estació (1884). No lamentarem mai prou l’abast d’aquelles actuacions i les conseqüències nefastes que tingueren per a les palmeres d’Elx.

Casa de l’hort de la Barrera el 1979. / G. JAÉN, «ELX, BARRIS DELS SEGLES XVIII-XX»

Una ben sonada fou la tala de la meitat nord de l’hort de la Barrera -ja malmès amb l’obertura de la carretera d’Alacant- per a construir el barri homònim (1925), però també l’ocupació de la meitat sud amb un col·legi religiós (1951). Molts recordaran el casalot on les monges jesuïtines instal·laren, mercè a la generositat dels comtes de Luna, que en feren donació de la propietat, el seu col·legi privat de confessió catòlica, òbviament la sola confessió que aleshores podia obrir centres educatius a l’Estat espanyol.

Les jesuïtines són monges de la congregació de les Filles de Jesús, fundada a Salamanca el 1871, amb la finalitat de procurar al jovent una educació cristiana, a partir de les constitucions de la Companyia de Jesús, per la religiosa basca Cándida María de Jesús, nascuda Juana Josefa Cipitria y Barriola (1845-1912), declarada santa per Benet XVI (2010). Juntament amb les carmelites i els salesians són el trespeus de l’ensenyament catòlic a Elx, iniciat en la segona meitat del segle XX i desenvolupat amb força fins avui mateix. De tots tres, però, el col·legi de les Jesuïtines ha estat sempre el més «chic» i, per tant, el més cobejat per la burgesia confessional il·licitana per a educar els seus plançons.

Carrer del Rei Joan Carles I actualment. / G. Jaén

Malgrat la potència volumètrica d’aquell casalot, no se’n coneix més fotografia de conjunt que la que jo vaig fer el 1979, incorporada a diverses fototeques locals. L’immoble fou derrocat el 1981 per a construir l’enorme bloc d’habitatges que ara podem veure, una obra de planta en L, elegant i miserable a la vegada, projectada per l’arquitecte Serrano Bru. Malgrat la contundència de l’edifici antic, la manca d’elements ornamentals, l’esquematisme compositiu de l’embolcall i l’ús d’una tipologia ruralitzant féu que l’obra quedàs inclosa només marginalment en els quatre llistats i llibres que vaig redactar entre 1977 i 1983 (avui en dia, la meua valoració seria diferent). Com molts altres edificis interessants i dignes que li donaven a Elx, si més no, història viva i caràcter peculiar, va desaparèixer sense pena ni glòria de l’escena urbana (de la desaparició d’altres, com la casa de Gómez -1982- i la Banca Peral -2025-, els mass media se n’han fet ressò).

Aquesta mutilació significativa de la imatge visual d’Elx vingué impulsada, com és obvi, pel planejament urbanístic vigent a partir de la mediata postguerra. Aquí (com en les zones de Ripoll, Xipreret, Porta de la Morera, Filet de Fora, Tombalobos, etc.) l’urbanisme municipal preveia unes «zones especials», durament criticades -amb raó- pel professor Martín Sevilla en l’obra «Crecimiento y urbanización, Elche: 1960-80» (1985); eren zones on l’edificabilitat genèrica de la ciutat se superava àmpliament en benefici dels promotors propers al franquisme desenvolupista. S’originaren, així, petits monstres edificats, sense relació amb la morfologia urbana, majoritàriament banals i desgavellats, però que foren del gust dels compradors i usuaris potencials.

Al principi, durant unes quantes dècades, les monges feren servir la casa antiga com a espai d’habitatge i d’educació, mentre que l’hort degué seguir utilitzant-se com a espai d’aprofitament agrícola. Tanmateix, a mesura que el col·legi adquiria envergadura, els edificis educatius i religiosos, projectats pels arquitectes Serrano, acabaren ocupant gradualment el que havien estat bancals de l’hort, fins avui mateix que de l’antic espai agrari només queden les palmeres, el traçat de les séquies i alguna resta de la jardineria que s’hi anà disposant.

Cal afegir que el tracte que les jesuïtines han donat al que fou part de l’hort de la Barrera, sense ser modèlic (no podia ser-ho), ha tingut un component respectuós, com era d’esperar d’un establiment religiós que des de la seua fundació al cinc-cents s’ha tingut per culte i ha mostrat un cert respecte per algunes preexistències que trobava en la seua expansió (la defensa del guaraní en Paraguai n’és remarcable). Una cosa ben diferent feren els salesians en establir el col·legi de Sant Rafael a l’hort Que No Té Portes (1960): amb un projecte maldestre de l’arquitecte Paco López substituïren des d’un començament les palmeres per un edifici compacte i una pineda postissa. Les monges, en canvi, han regat i escarmundat les palmeres fins avui mateix (sense replantar-ne, però, cap ni una, naturalment) i no han deixat que els edificis escolars contradiguessen excessivament el perfil de l’hort. (Per al seu col·legi de la Maredéu del Carme, les Carmelites Misioneres Teresianes, pobretes, no tingueren cap hort de palmeres).

Si mirem amb atenció les fotografies, veiem que la casa de final del nou-cents era diferent, molt més xicoteta, que la del 1979. La primera sembla ser una casa pairal barroca, amb tres cruixies de llarg i dues d’ample, i una altura de dues plantes, una torreta i un cupulino de coronació de l’escala, dels que hi hagué amb una certa abundor a Elx (pensem en la Torreta dels Ressemblanc) i que donaven a la nostra ciutat un aire «oriental».

La casa que hem conegut, tanmateix, tenia quatre cruixies de llarg i tres d’ample, una altura de tres pisos i un contundent remat de la caixa d’escala. No tinc noticia de quan es feu aquesta ampliació tan enorme; potser als anys vint, però més probablement als anys cinquanta, quan ja les monges hi vivien, i sota la direcció de Serrano Peral. L’antiga casa de l’hort, en canvi, apareix ben documentada en imatges de entre 1890 i 1910 fetes per alguns cronistes de la ciutat. Destaquen dues fotografies de gran valor antropològic i social d’una visita de la comtessa de Luna i el seu marit, un Roca de Togores, a l’hort de la Barrera. Joaquim Serrano explica que la imatge representa «l’entrada dels nobles a l’hort, tot just arribats de Madrid o d’alguna altra població on tingueren propietats, acompanyats per l’administrador, el conductor de la tartana, el majordom i la família dels jornalers, humils i pobríssims, que mantenien l’hort. Els personatges mostren signes del seu estatus a través de la indumentària i el posat: capells, mirades, llocs jerarquitzats... Eren visites freqüents, amb un cerimonial representatiu, de propietaris vuit-centistes d’aquest tipus, descendents de l’antiga noblesa o de la nova, amb títols atorgats per Isabel II a propietaris enriquits que maldaven per enaltir el llinatge. També actuaven així els Santacília en visitar la finca d’Asprelles o els Vaïllo de Llanos, la Torre del Pla, amb un regust del passat evident, ja que imitaven, molt llunyanament, les visites solemnes dels senyors d’Elx del cinc-cents al set-cents, el seguici dels quals incloïa també un notari que donava fe de l’acte de representació, símbol, en el fons, del domini sobre el territori, un domini actualitzat en cada nova visita. Aquí, però, tot està ja simplificat, car mostra una època que s’esvairia aviat».