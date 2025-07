La IA, una herramienta para la claridad expresiva / INFORMACIÓN

La RAE (Real Academia Española) se ha manifestado recientemente sobre la conveniencia de que todos los textos, fundamentalmente los jurídicos y los administrativos, sean claros, de manera que puedan ser entendidos por la inmensa mayoría. Para dar respuesta a esta necesidad, ha publicado Guía panhispánica de lenguaje claro y accesible, 2024, un libro en el que se dan pautas para alcanzar esa necesaria claridad. El director de esta institución, el jurista Santiago Muñoz Machado, propone que «los poderes públicos se dirijan a los ciudadanos con un lenguaje que se entienda». Que se haga esta recomendación obedece a que se han detectado en la Administración ejemplos de lenguaje confuso. Para solucionar estas deficiencias, en el próximo Congreso Internacional de la Lengua Española, que se celebrará del 14 al 17 de octubre del presente año en la ciudad de Arequipa (Perú), se analizará, aparte de otros asuntos, cómo conseguir que el lenguaje sea claro y accesible.

Sirva este preámbulo para recordar que la IA puede contribuir también a mejorar la claridad expresiva, sobre todo a quienes no dominan el arte de la escritura. Se habla mucho de la IA, algunos se entusiasman, unos pocos la temen, otros simplemente pasan de ella porque ya tienen bastante con pensar cómo llegan a fin de mes. Pareciera que la IA es un Dios siempre disponible que navega a su antojo por todos los recovecos de la red y también por la deep web, esa parte oculta y peligrosa del iceberg que se esconde bajo el mar de la realidad. La IA se ha convertido en el nuevo Dios idolatrado, y como Él, es también omnipotente, omnipresente y omnisciente. En fin, que una vez más estamos en la tesitura que vivimos hace unos cuantos años cuando nos sentíamos unos neoalfabetos informáticos ante la imperiosa necesidad de dominar todos los rudimentos básicos del paquete de ofimática y de otras cuestiones similares. Ahora, bajo el mandato de la IA, nos aconsejan que aprendamos a usarla o, de lo contrario, nos quedaremos aparcados en nuestros respectivos ámbitos laborales.

Lo bueno de la IA es que resulta imprescindible para quienes, no sabiendo escribir bien, pueden solicitar a ese Ente que les escriba un discurso o les mejore un documento propio. Y doy fe de que sus textos tienen claridad. La IA también es eficaz para algunos estudiantes perezosos que pagan una suscripción con el fin de que la Inteligencia les sintetice un tema de oposición, les haga una presentación o cualquier esquema conceptual. En fin, la antigua sentencia de que nadie da lo que no tiene, ahora conviene matizarla, porque la ignorancia, gracias a la IA, también puede camuflarse, aunque tarde o temprano aflore.

Es obvio que la comunicación debe basarse en la claridad. Y también lo es que la IA puede ser una gran aliada de la corrección estilística, una destreza que muchas veces se echa de menos en textos mal redactados y llenos de ambigüedades. De lo que no cabe duda es de que esta llaneza expresiva debería exigirse no solo en el ámbito periodístico, sino también en el jurídico y en el literario. Un pensamiento claro siempre necesita plasmarse con un estilo sencillo e inteligible, porque, de lo contrario, se entiende a medias y también puede confundirse a ciertos lectores con inaceptables argucias. Por eso la IA podría utilizarse –puntualmente– como un corrector de estilo, al servicio de quienes no dominen el arte de escribir, con el propósito de evitar los habituales errores expresivos que tanto afean a algunos textos.

En el ámbito periodístico, salvo algunas columnas muy literarias de escritores como el ausente Francisco Umbral, y actuales como Juan Manuel de Prada o Juan José Millás, por poner solo tres ejemplos, no tienen cabida los alardes estilísticos, pues la naturaleza de la noticia radica en la transmisión eficaz de una mensaje nítido y sin ambigüedades. Solo así puede reivindicarse el valor de la palabra y la capacidad incuestionable que tienen los medios de comunicación para explicar a los ciudadanos la enorme complejidad de cuanto acontece.

En el ámbito jurídico también existe cierta oscuridad estilística, que no incoherencia conceptual, porque no podría existir esta última. Recuerdo de mis años de periodista accidental haber leído sentencias que necesitaban una reescritura, no solo por las abundantes repeticiones sino también por una sintaxis deslavazada y llena de oraciones extensísimas.

De lo que no cabe duda es de que hay margen de mejora con el fin de lograr la claridad a un texto. Todo usuario de la lengua debería saber que el arte de escribir bien consiste en el arte de la no repetición de sonidos (cacofonías), de palabras ni de estructuras sintácticas. En este sentido, el magistrado Vicent Serrano Servent ha afirmado en este mismo periódico que «es necesario extremar los esfuerzos para que el lenguaje empleado por la Administración sea claro y entendible».

Por lo que afecta a lo literario, no sé si tenía razón el poeta Claudio Rodríguez cuando afirmaba que «la claridad siempre viene del cielo», pero lo cierto es que los primeros borradores de cualquier escritor bisoño suelen ser abstrusos, y solo con la revisión constante se va alcanzado esa necesaria claridad que es propia de los mejores autores. También es cierto que hay algunos escritores afectos a cierta hojarasca verbal que oscurece los textos con palabras moribundas y enrevesada sintaxis, como si la acumulación léxica fuera un mérito intrínseco, cuando es mayormente una deficiencia. La recomendación es clara: hay que abandonar el barroquismo verbal hasta decir lo mismo con el menor número de palabras. Esto proponía Juan de Mairena, famoso trasunto de Antonio Machado, cuando recomendaba que en vez de escribir «Los eventos consuetudinarios acontecen en la rúa» se dijera con sencillez «Lo que pasa en la calle».

Como dijo Lope de Vega hace unos cuantos siglos en un conocido soneto, conviene dejar «oscuro el borrador y el verso claro». Y, por cierto, el artículo que ahora concluyo ha sido escrito sin la IA, aunque sé que a partir de este momento, en cuanto desemboque y se pierda en internet, será alimento que la IA podrá usar, si así lo quiere.