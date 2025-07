Los veranos que se fueron / Kirill Kruglikov

Los veranos siempre recuerdan años de infancia y juventud, aquellos en los que la vida se presentaba como un reto casi eterno, un escenario libre de argumentos o diseñado y escrito con retales de sueños carentes de otra cosa que no fueran los sentimientos más nobles y absolutos. Aquellos veranos, vacíos de responsabilidades, estaban repletos de soledades y encuentros, de mares embravecidos y de tierras ignotas por descubrir. Ninguno sabía lo que vendría, lo que la vida devolvería a las ilusiones percibidas en el cine, en color, pues la televisión mantenía aquel blanco y negro casi mágico que hoy aún permanece anclado en nuestra retina, sensible a los nuevos aparatos que revelan paisajes más nítidos que los reales. Todo se construía sobre imágenes de aquella realidad virtual que se contenía en los libros, en las letras que cada cual adornaba por sí mismo y que hacían de cada lectura un episodio propio y único. Nuestra realidad virtual era más personal, íntima y propia y se construía sobre páginas manoseadas de tanto tocarlas.

Pasa el tiempo sin embargo y todo queda dijo Machado, incrustado en el fondo de los niños que se niegan a crecer, aunque sea por momentos únicos, que se obstinan en no ser relegados al olvido. Y reclaman justicia, volver y ser, aunque la realidad haya torcido el destino ideado y el cansancio impere promovido por la angustia de una sociedad que no comprende que la vida es corta y que se modula con lo que no tiene precio.

El mar sigue siendo el mismo. Las veredas marcan los rumbos y señalan las metas. Y están ahí, para cogerlas o recogerlas, aunque las fuerzas debiliten los cuerpos castigados por los años transcurridos, invariablemente y que, aunque nos decían otra cosa, no nos han hecho más sabios. Ver sabiduría donde imperan pesadillas de la infancia, las de los villanos que nos hacían estremecer, es no reconocer el fracaso sin poner remedio e imponer la belleza en el tiempo de descuento, ese que inexorable viene sin avisar a veces.

Cada uno es eterno y vive su eternidad, pero solo lo vivido con el ansia calma de la paz y del abandono cuenta en el haber. Todo es un juego que vale la pena si se hace ser: trabajo, amistad, amor. Todo forma parte del juego que comienza y acaba en la eternidad del instante en que toca rendir la batalla victoriosa de la vida, rendirse ante quienes son y han estado.

Los veranos ya no son lo que eran. Pero los que tienen la edad oportuna, a pesar de que el mundo haya girado en una locura impersonal y distante, los sienten igual. No cambian, aunque haya cambiado el entorno. Durante siglos fuimos de la misma forma y sentimos lo debido, lo que sirve para ser, aunque luego erremos en la elección y entremos en la carrera alocada que lleva a la nada o a lo poco, pues lo tangible siempre es escaso si falta el tacto de lo etéreo. Pensamos que lo nuestro, nuestro siglo fue mejor y lo fue para nosotros sin duda, es el que vivimos. Pero creemos equivocadamente que los que hoy transitan el suyo han perdido lo propio de la edad que tienen. Son iguales y sienten lo mismo. Y debemos ser conscientes de ello y no engañarnos, ni engañarlos.

Errar siempre tiene solución si se afronta el error con la sinceridad y sin culpar a nadie. El error es fruto de la debilidad del ser humano. Pero el error es subsanable si queda tiempo y tiempo hay hasta que se agota la existencia. Permanecer en el error, hacerlo cotidiano, mata o hiere, tanto el cuerpo como el alma. Y todo tiene fin y el fin no avisa, aunque advierte su presencia a cada hora, que es una menos.

La valentía de la juventud no debe ceder ante los miedos de la senectud, en los que hay poco que perder. Ya no hay mucho que ganar, ni siquiera mantenerse en el púlpito que corresponde a los que vienen detrás exigiendo su cuota de miseria. Allá ellos. Tienen derecho a mancharse como lo hicimos todos. Pero los avisados no pueden quemar sus últimos senderos en el camino torcido enseñado o impuesto por quienes nunca fueron otra cosa que sembradores de fracasos personales.

Los veranos pueden regresar, con la calma de sentarse en una acera de mi ciudad natal, Córdoba la llana, la califa, la soñada, la mágica elegía de la convivencia y la filosofía. Esperando a que llegara mi primo Pepe, mis amigos ya perdidos, viendo desfilar a las hormigas, las lagartijas. Sin prisa, con la mente en blanco o repleta de historias. Mi primo está hoy aquí, a mi lado, rememorando y recordando cada día que fuimos y seremos. Hemos crecido, pero somos lo que construimos y aquello regresa con fuerza a pesar de nuestra orfandad y de la partida de nuestros seres queridos.

Y quería darle un abrazo a quien fue parte de mi vida al principio y ha regresado o he regresado yo, mejor dicho, cuando el alma ha pedido su recompensa y reclamado el precio a pagar, el de los tiempos en que nos construimos.