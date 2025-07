Más control es democracia

Salomé Pradas, Carlos Mazón, Núñez Feijóo, Vicent Mompó y Reme Mazzolari. / Francisco Calabuig

No podemos negar que España ha ido avanzando en su proceso de modernización institucional. Sin embargo, los mecanismos de control del Gobierno y de la Administración en aspectos clave como la adjudicación de contratos públicos o los nombramientos de cargos siguen siendo insuficientes, fragmentarios y, a menudo, vulnerables a la influencia política y a prácticas poco transparentes. Entendemos que la necesidad de incrementar y fortalecer estos mecanismos no es una propuesta ideológica: es una exigencia democrática. No podemos olvidar la idea central de Montesquieu al señalar que «toda persona que tiene poder tiende a abusar de él: va hasta que encuentra límites». Lo que estamos viendo genera en la ciudadanía no sólo vergüenza, sino algo mucho más grave: el distanciamiento y lejanía de la política en su versión noble y transformadora. Y eso es un derrape a lamentar.

La contratación pública anuda el riesgo constante de la discrecionalidad. En España, la contratación pública representa más del 10% del PIB, lo que la convierte en una de las principales puertas de entrada de recursos económicos en la economía real. Una parte significativa de estos contratos se sigue adjudicando por procedimiento negociado sin publicidad, o mediante fórmulas que dificultan la libre concurrencia y favorecen a determinados operadores. La formulación dirigida del pliego de condiciones técnico- administrativas tiene mucho que ver.

Casos como los contratos de emergencia durante la pandemia —muchos de ellos bajo sospecha, algunos directamente judicializados— o las recientes investigaciones sobre adjudicaciones irregulares en diferentes comunidades autónomas, han puesto de relieve las grietas del sistema. Hay una debilidad de los órganos fiscalizadores autonómicos y locales (en demasía), y una escasa interoperabilidad entre administraciones, siendo éstas algunas de las causas estructurales que debiera abordarse con celeridad.

Creemos necesario avanzar hacia una digitalización total del proceso contractual, con trazabilidad de cada fase, fiscalización automatizada en tiempo real y control externo verdaderamente independiente. No basta utilizar remedos como las auditorías ex post: la prevención debe ser la primera línea de defensa frente a la corrupción. En el caso de los nombramientos en la Administración, la situación es igualmente delicada. Una parte considerable de los puestos de alta dirección o de libre designación terminan ocupados por perfiles más afines políticamente que competentes técnicamente.

Los ejemplos son numerosos y afectan tanto a la Administración General del Estado como a las autonómicas y locales. Desde nombramientos de altos cargos sin experiencia en la materia (consellera Nuñez Pradas, que no conocía siquiera el protocolo ante la dana) y hasta designaciones opacas en organismos reguladores y empresas públicas.

Es urgente limitar el uso discrecional de las libres designaciones, establecer procesos transparentes de selección, La publicidad activa no puede ser una opción: debe ser una obligación. A pesar de los avances normativos -como la Ley de Transparencia de 2013 o el Portal de la Transparencia del Gobierno-, la realidad es que España sigue suspendiendo en transparencia efectiva. Así lo evidencian rankings internacionales como el de Transparencia Internacional, en los que nuestro país ha sufrido retrocesos en los últimos años.

Uno de los problemas estructurales es que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno carece de poder ejecutivo, sufre una alarmante falta de recursos y, además, sus resoluciones no siempre se cumplen. La opacidad deliberada por parte de algunos organismos o ministerios ante solicitudes de acceso a la información es preocupante y contraria al espíritu de la ley. Hay que cambiarlo ya.

Además, las administraciones autonómicas y locales muestran grandes diferencias entre sí, generando una transparencia a dos velocidades. Es imprescindible armonizar criterios, asegurar el cumplimiento de los estándares y reforzar el papel sancionador del Consejo. Reforzar los mecanismos de control del Gobierno y de la Administración en España no significa obstaculizar la gestión pública, ni denostar a los servidores públicos -que en su inmensa mayoría actúan con gran profesionalidad-. Significa asumir que, en un Estado democrático, el poder debe estar sometido a controles claros, visibles y efectivos. La transparencia no debilita al Estado: lo fortalece. Más control no es desconfianza, es democracia. Porque en democracia, gobernar no es solo decidir: es rendir cuentas. Decía el filósofo Platón que «el precio de desentenderse de la política es ser gobernados por los peores hombres». Cuidado.