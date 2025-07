Con flores a María

Ofrenda de flores a la Virgen de la Asunción durante las Fiestas de Agosto del año pasado. / ÁXEL ÁLVAREZ

Yo pensaba, ingenuo de mí, que el mes de julio, un mes de tránsito, donde el calor lo condiciona todo, iba a ser un mes tranquilo, de los que no pasa nada, solo el tiempo, de ese que uno emplea a gusto para disfrutar, unos para irse a correr o andar, según la capacidad física de cada uno, por el cauce del río o por el canal, otros a leer una buena novela (les recomiendo La muy catastrófica visita al zoo de Joël Dicker), otros a tomar algo fresco en las terrazas y platicar, y los que no tienen otro remedio a irse a pasar el día a la playa. ¡Qué por nadie pase! Pero que va, ríanse ustedes de mis presagios, aquí están dándose día sí y día también una manta de hostias, como las que le pegaron a García Page en el Comité Federal del PSOE, los festeros del campo y de la ciudad, y todo ello a cuenta del acto de la ofrenda de flores a la Virgen de la Asunción.

Parece ser que la relación entre festeros urbanos y pedáneos no es que digamos que sea muy fraterna. Vamos, por lo que uno lee en la prensa, más bien es como la que tiene el equipo de gobierno municipal y los grupos de la oposición, más fría y distante que una barra de hielo de kilo y medio, y ello ha devenido en una discordia formal centrada o concentrada en la actualidad en el acto de la ofrenda a la Virgen de la Asunción, acto al que no comparecieron ni participaron los festeros del campo el año pasado a consecuencia de cuanto antecede.

Para evitar una situación parecida a la del año pasado, los festeros del campo le reclamaron al Ayuntamiento que les autorizara y les permitiera organizar una ofrenda propia, distinta a la de los festeros de la ciudad, vamos, como hace la Asociación Festera de Moros y Cristianos y desde el Ayuntamiento les han dicho que miauuu, que de eso nada, que ofrenda solo hay una, bueno dos, pero no más y que la del día 14 de agosto la organiza la Gestora de Festejos Populares, que es, como decimos, el ente festero con el que están un poco enrarecidas las relaciones.

Ante esta situación tan controvertida y comprometedora, los festeros del campo, y viéndoselas venir, muy listillos ellos y sin encomendarse a San Judas Tadeo, patrón de los imposibles, el otro día, así como el que no quiere la cosa, anunciaban públicamente ante la puerta mayor de la basílica de Santa María (lugar utilizado últimamente para anunciar eventos festeros, recuerden ustedes la presentación de Mario Vaquerizo como pregonero de las Fiestas), una solución salomónica que supuestamente estaba consensuada con el alcalde y que resolvería la controversia, solución que consiste en la realización de una sola ofrenda, pero con dos itinerarios, horarios y organización distintas, propuesta a la que la Gestora de Festejos Populares ha contestado que miauuu a la vez que la concejala de Fiestas ha manifestado que eso que el alcalde avala esta propuesta, de eso nada, por lo que la situación está en un impás inquietante de imprevisible desenlace que está propiciando en las redes sociales un intercambio de opiniones muy enfrentadas y de lo más variopintas, no digo más, que para algunos, la culpa la tiene Pedro Sánchez.

No le arriendo las ganancias a la concejala de Fiestas ante esta controversia, la cual tiene demasiadas aristas y, sea cual sea la solución que se adopte, de suyo no va a satisfacer a todas las partes implicadas. Por un lado, están las razones que asisten a la Gestora de Festejos Populares, pues el acto de la ofrenda que se realiza el día 14 es un acto organizado por esta entidad y forma parte de su programa de actos, por lo que, evidentemente, le corresponde a ella diseñar y establecer su organización. Por otro lado, están las razones que asisten a la Ufece, el derecho a realizar y organizar otro acto de ofrenda a la Virgen de la Asunción, igual que hace la Asociación Festera de Moros y Cristianos. Estas son las piezas colocadas sobre el tablero de ajedrez, enroque o jaque.

Entiendo que mediar en este asunto es como subirte a una barquita y que te pille en alta mar una tormenta con rayos y truenos incluidos, que ni con media caja de pastillas de Biodramina se te pasa el mareo. El sentido común y la lógica apunta a la conveniencia que se haga una sola ofrenda, pues ello implica la utilización más eficiente de los recursos públicos (corte de tráfico, policías locales, etc.), a la vez que supuestamente supone que, al concentrar en un solo acto la participación de todos los interesados y de los recursos privados de los que se dispone, el acto ganará en vistosidad y magnificencia, pero el problema es que ya hay dos, con una diferencia de tres días entre una y otra y esto abre un abanico de posibilidades muy peligrosas, ya que, si todas las asociaciones o entes festeros de la ciudad deciden realizar un acto de ofrenda a la Virgen de la Asunción, además de provocar la felicidad y alegría incontenible de los floristas, la puerta de la basílica de Santa María pasaría de ser una plaza a un vergel únicamente comparable al Amazonas y tendríamos todos los días hasta mediados del mes de octubre, más o menos, procesiones, desfiles y pasacalles, todos con flores a María, los Belenistas, los Amigos de San Crispín, los de San Pascual, los del arroz con costra, la Semana Santa, San Agatángelo, entre otros, porque otra cosa no tendremos lo ilicitanos, pero devoción y cariño a la Virgen de la Asunción, toda, por lo cual todos querríamos agasajarla con flores y ramos, no solo los entes festeros, cualquier ilicitano, sea festero o no. Las malas lenguas y mi vecina Paquita me dicen que ya están estudiando la propuesta la asociación de amigos, amigas y conocidos de los bolillos y del punto de cruz, la asociación de catadores de sequillos y coquitas de manteca y la asociación de vecinos, comerciantes, profesionales liberales y población de hecho del carrer Kursaal.

Creo que sería conveniente que se limasen las asperezas entre estos dos entes festeros, que no debe de ser muy difícil teniendo en cuenta que las fiestas son alegría, celebración y un motivo o excusa para compartir y socializar, no un motivo de enfrentamiento, disputa y controversia. Con diálogo y respeto a la identidad y competencias de ambos entes se debe buscar la forma o el modo para que todos puedan participar en este acto tan entrañable, la Virgen, los ilicitanos y los floristas se lo agradecerán.

Y nosotros, el resto de los mortales, los que no vestimos camisa, zaragüell, faja, calcetines de lana y pañuelo en la cabeza, podamos volver a disfrutar del sopor del mes de julio calzados con chanclas y vestidos con pantalón corto y camiseta estilo imperio y celebrar en él el día internacional de la alita de pollo, el día mundial de andar con zancos y el de las piruletas, ahí es nada, esperando y deseando que todos, festeros y transeúntes el día 14 de agosto vayamos unos desfilando por las calles, otros andando por la acera no solo con flores a María, que también, sino con devoción, esperanza y un sentimiento profundo de agradecimiento por estar vivos.

Como dijo Nelson Mandela, «todo parece imposible hasta que se hace», por lo que mucho ánimo a la concejala de Fiestas y que por nadie pase.