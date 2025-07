Fotograma del programa "La garita", ya cancelado / RTVE

Han sido muy injustos los programadores de TVE cancelando La garita (el programa sustituto de La revuelta) después de dos emisiones. Esperamos ver las que están grabadas tarde o temprano, aunque sea con nocturnidad y alevosía, porque puesto que sentimos simpatía por el débil, y en estas horas de supresión sin contemplaciones lanzamos todo el cariño del mundo al equipo de producción de este espacio.

Sin duda que La garita no era el mejor programa del mundo, pero tampoco lo pretendía. J. J. Vaquero y Álex Clavero estaban ocurrentes comentando las imágenes del archivo de TVE, y eso era más que suficiente para superar el nivel medio de los espacios de entretenimiento de la casa.

No debiera pasar inadvertida la aportación de La garita, un experimento muy interesante al rescatar material del pasado de todo pelaje y condición y pasarlo por la túrmix de dos humoristas de hoy. En las dos únicas entregas que pudimos disfrutar vivimos momentos memorables con La edad de oro o la tertulia La noche conducida por Fernando Sánchez Dragó.

La moviola de Vaquero y Clavero no dejaba títere con cabeza, lo que no hay que interpretar como una falta de respeto, sino como una forma de humor tan respetable como otra cualquiera. La participación de un famoso en cada programa fue un plus al invento. Solamente pudimos ver a Soraya Arnelas y Félix el Gato, pero a fe que sus aportaciones resultaron la mar de estimulantes.

Con una producción modesta y unas ideas muy frescas La garita nos prometía un verano refrescante. Pero la dirección de TVE ha optado por lo seguro y enseguida ha echado mano de Viaje al centro de la tele, que va por su décimoquinta temporada, pero del que repetirán muchos episodios por falta de material para cubrir lo que resta de verano. Una lástima.