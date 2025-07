Hacer la matrícula

Madres, padres, no estáis solos. Respirad hondo, coged fuerzas. No recurráis a la química para tranquilizaros, solo adormece, y vuestros hijos os necesitan más despiertos que nunca, más que nada porque no se van a despertar a no ser que los saquéis de la cama a rastras. No les contéis batallitas, no caigáis en el ridículo. No os van a escuchar, no bajarán el volumen de la música para reflexionar sobre esa juventud idealizada en la que atravesabais selvas y tundras para formalizar la matrícula sin la ayuda de vuestros padres. Eso hacíamos, sí. Madrugar, coger un autobús, rellenar la matrícula, patearnos la ciudad en busca de fotocopias, regresar el mismo día con los pies doloridos y la misión cumplida. Tampoco nos pongamos estupendos, no era tan difícil. Se rellenaba a bolígrafo y no había que andar pendientes de claves de acceso, contraseñas, identificación facial o todo tipo de seguridad más cercana al Pentágono que a un centro educativo. Desde que todo es online se nos ha complicado la vida, pero ese es otro tema.

Estamos con la matrícula de nuestros hijos, los que heredarán la tierra, pero sin trabajarla o solo lo justo. Para ellos nunca hay prisa en llegar a las ventanillas ni en rellenar papeles. Siempre se puede hacer mañana, por más que los avises de que acaba el plazo. Da igual. Somos nosotros los que no sabemos vivir. Los que agobiamos. Los que recibimos llamadas de las administraciones porque ellos siempre tienen el móvil en silencio. Ellos, que se pierden si tienen que compulsar o pedir un certificado, pero luego se manejan para solicitar billetes de tren o entradas de conciertos. Nuestros hijos. Con su cuajo y su pachorra ante nuestra angustia de padres agobiados por los plazos. No deseen matarlos, son suyos, nuestros. Los hemos hecho así. Con excepciones, claro. A lo mejor espabilarían si perdieran la plaza en la universidad o en el ciclo por quedarse dormidos o por no estar pendientes de internet, ellos, la generación hiperconectada para lo que quieren. Échenles una mano, pero no se lo hagan todo. A lo mejor poco a poco despiertan y empiezan a gestionar su vida. Se han dado casos. No pierdan la esperanza. Mientras, recuerden que no están solos. Que a su lado hay una legión de administrativos acostumbrados a su despiste que les echarán una mano. Y háganse la promesa de que al año que viene ya no intervendrán en nada. Puede que no la cumplan, lo saben, pero alivia un poco el escozor, la herida, la sensación agridulce de que nos guste que aún nos sigan necesitando sin que ellos mismos lo sepan.