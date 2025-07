El retablillo siniestro de don Cristóbal

Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, y Cristobal Montoro, ex ministro de Hacienda, en una foto de archivo. / José Luis Roca

Tiene tela la farsa para guiñol en varios actos que estamos conociendo estos días, y no es que eso borre la presunta corrupción de otros. De entrada, la eclipsa porque el caso Montoro no es asunto menor. Dicho de otra manera, es asunto mayor. Porque ya saben que un plato es un plato y que este buen hombre tiene un caso en el correspondiente juzgado. Pues sí. El retablillo de don Cristóbal parece una larga trama de despropósitos, cachiporrazos y gritos. Más de uno está siempre dispuesto a todo por dinero y aspira a alimentar sus ridículos delirios de grandeza. Brutos y malencarados. Y hay corruptores y corruptos. Obviamente, sin los primeros no podrían transitar los segundos.

La mafia se sienta normalmente a la mesa, y un notable número de sujetos ha sido capaz de utilizar el Estado para enriquecerse. La austeridad y las tijeras, según la teoría y la práctica de las fuerzas derechistas, se destinan a la mayoría social, mientras los beneficios son privilegio del coto reservado de caza. Ellos, los regeneradores de la democracia que la ensucian en la oposición o manejando las riendas, y sus amiguetes.

Además de todo lo conocido, que no es poca historia, tenemos ahora, a juicio de la derecha mediática para apuntar a Sánchez, al «socialdemócrata» Cristóbal Montoro, imputado por beneficiar ilegalmente a empresas gasísticas, a través de cambios legislativos, siendo ministro de Hacienda. Un asunto más, durante los gobiernos de Aznar y de M. Rajoy, de la amplia lista de causas judiciales pendientes o sentenciadas. Recuérdese, por ejemplo, que la Audiencia Nacional sentenció dos veces que el PP se financió ilegalmente durante veinte años con prácticas corruptas. Y tan felices.

Ya ven el escándalo actual de qué va. Trato preferente y rebajas de impuestos a grandes empresas afines. Lo del exministro, incluyendo al que fue su equipo económico, puede ser uno de los casos más graves de corrupción en nuestro país. El supuesto líder Feijóo mira al cielo y solo ve nubarrones oscuros que amenazan su permanente plan para derribar al «malvado» Pedro Sánchez. Más que casos aislados, existió una forma de corrupción estructural, sistémica, como se ve desde hace muchos años. Las gravísimas irregularidades de ayer nos las sirven hoy porque aún siguen vivas y coleando.

¿Los portadores del lema «Mafia o democracia», patrocinado por Feijóo, Aznar, Rajoy y el resto de la banda, van a seguir dando lecciones de limpieza y moralidad? Feijóo ha presumido de la gestión del pasado y la ha traído a la actualidad. Sea como fuere, no es ningún secreto que favorecer a unos cuantos y perjudicar a muchos es la norma de la insolidaria casa popular. Téngase en cuenta que el 75 % del Gobierno de Aznar está imputado, cobró sobresueldos o permanece en la sombra protegiéndose del sol.

La presunta trama de corrupción incluye a veintisiete altos cargos, empresarios y directivos y seis personas jurídicas con posibles delitos de cohecho, prevaricación, fraude contra la administración pública y falsedad documental. El juez señala también que el ilustre Cristóbal Montoro legisló a favor de los clientes de su bufete Equipo Económico, que fundó antes de ser ministro. Cuestión de prebendas y ganancias de los falsos patriotas de pulserita en la muñeca. Derecha, ni que decir tiene.

El propio Partido Popular pagó, presuntamente, miles de euros a la consultora que tenía vínculos directos con el Ministerio de Hacienda. La sede de Génova, 13, cuya reforma millonaria fue pagada con ayuda de la caja B, era cliente del todopoderoso Montoro por lo visto. Así, el aspirante Feijóo tiene una patata caliente en las manos y queda nulo en sus desesperados y sucios intentos de asaltar la Moncloa. Hace unos días hablábamos del efecto bumerán. Ahí se ve. No se debe actuar en el territorio de la política o de la vida de esta manera. Antes o después, las conductas tienen sus repercusiones. Premio o castigo, aunque de momento las encuestas le favorecen. Veremos el día después.

Ya se veía él sentado en el sillón presidencial, bajo la custodia de una ultraderecha de la que no se diferencian prácticamente nada. Las circunstancias cambian y pueden seguir cambiando en este imprevisible panorama para gritar. La propia maquinaría del fango mancha a los que la administran y quedan más manchados todavía, pese a que apunten contra cualquier síntoma de progresismo y acentúen, de delirante forma, las acusaciones que lanzan a la diana con la cara del resistente Sánchez.

Decíamos que el farsesco guiñol en varios actos tiene tela. El caso del «sanchista» Montoro, el nuevo Cristobalito Gazmoño que nos recuerda al niño aquel que interpretaba Tony Leblanc, es elocuente en cuanto a una determinada manera de ser y comportarse. Y sí. El retablillo siniestro de don Cristóbal parece una larga trama de despropósitos, cachiporrazos y gritos. Corruptores y corruptos, claro. Toda esa ralea de tenebrosos personajes en el tinglado de la antigua y siempre nueva farsa.