Cansados de esperar

Hay territorios que avanzan con el viento a favor. Otros que, pese a las dificultades, no dejan de remar. Ese es nuestro caso. Alicante siempre ha hecho los deberes, pero sigue esperando que otros hagan los suyos. Esperando presupuestos, esperando inversiones, esperando conexiones, esperando agua... Esperando a que se le trate como lo que es: la quinta provincia que más aporta al PIB.

La falta de Presupuestos Generales del Estado en 2025 es solo un síntoma más de un problema más profundo: la inercia y la crispación política, que condena a algunas provincias a la espera permanente con consecuencias reales. No hablamos solo de titulares. Hablamos de obras que no comienzan, de inversiones que no llegan, de planes que se eternizan. De una provincia que vuelve a quedar, una vez más, a la cola de la inversión estatal.

En 2023, Alicante recibió apenas 85 euros por habitante en inversión estatal, la cifra más baja del país. En 2024, esa cifra apenas subió a 90 €/hab., muy por debajo de la media nacional de 190 €/hab., según datos del Ministerio de Transportes. Y lo que es más grave: solo se ejecutó el 42 % de lo presupuestado. La mitad del dinero comprometido se quedó sin utilizar. Esta brecha acumulada supera ya los 600 millones de euros en cinco años, mientras la provincia representa cerca del 2,4 % del PIB nacional. Alicante cumple, ¿por qué el Estado no lo hace?

Este retraso inversor no es solo una cuestión presupuestaria. Tiene consecuencias directas en la competitividad de nuestras empresas, en la calidad de vida de nuestros ciudadanos y en la cohesión del territorio. Alicante presenta cuellos de botella estructurales en infraestructuras clave, especialmente en el ámbito logístico y de movilidad. En el acto empresarial celebrado recientemente en Elche, el llamado «chequeo al Corredor Mediterráneo», volvimos a escuchar la misma lista de proyectos pendientes. La variante de Torrellano se retrasa. El acceso ferroviario al Parque Empresarial de Elche, donde trabajan más de 18.000 personas, no avanza. Las comarcas del norte siguen excluidas del tren de la costa. Sigue sin ampliarse el aeropuerto, a pesar de estar registrando cifras históricas. De verdad, lo que antes era frustración, ahora es cansancio.

Si en infraestructuras sufrimos un abandono histórico, en materia hídrica vivimos una situación que empieza a ser insostenible. La modificación de las reglas del Trasvase Tajo-Segura, sin alternativas técnicas reales ni diálogo con los territorios afectados, puede suponer una reducción media del 50 % del volumen de agua trasvasada para regadío. Según informes del CEDEX, esto significaría que durante el 30 % del tiempo no se trasvasaría ni una sola gota de agua. Para una provincia con déficit hídrico estructural, este recorte es un mazazo. Y para uno de los sectores más competitivos y sostenibles, el agroalimentario, un riesgo real. Alicante ha sido pionera en eficiencia hídrica, en reutilización, en desalinización. No hay un solo metro cúbico que se desperdicie. Y, sin embargo, se nos penaliza. ¿Por qué?

Pero hay más. El déficit estructural de inversión pública no se limita al Estado. También a nivel autonómico la situación es preocupante. El último informe conjunto de INECA y CEV señala que la Generalitat solo ejecutó el 60 % del total de inversiones previstas en 2024. Pero si analizamos la inversión nueva, la que verdaderamente transforma y mejora el territorio, el grado de ejecución baja del 50 %. Inversiones clave se han aplazado, reprogramado o directamente han desaparecido de los presupuestos de 2025.

La consecuencia de todo esto es una: Alicante pierde oportunidades. Y lo que es peor, pierde confianza. En la política, en las instituciones, en los compromisos.

No se trata de pedir privilegios, pero Alicante no puede estar siempre en la casilla de salida, quiere avanzar, y para hacerlo necesitamos recursos, planificación y voluntad política. Necesitamos un Gobierno que gobierne, una Generalitat que cumpla, y una clase política que entienda que las inversiones son un derecho.

A Alicante no le faltan ideas, le faltan decisiones. No le faltan proyectos, le faltan presupuestos. Y no le faltan méritos, le falta voluntad política. No queremos seguir esperando: queremos avanzar. Y para eso, el primer paso es cumplir con Alicante.