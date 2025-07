Evocando procesiones y romeríastradicionales de España

La Virgen del Carmen procesiona en Alicante / Héctor Fuentes

En la primera mitad del siglo XX España era un país oficialmente católico, con un gran protagonismo de la Iglesia en la educación de niños y jóvenes y en la canalización de las más diversas expresiones de la devoción y la religiosidad popular, algunas de origen antiquísimo, incluso pagano. Porque la Iglesia cristianizó las festividades de mayor arraigo entre el pueblo, aquellas profundamente enraizadas, cual eran todas las celebraciones solares, que hoy coinciden con festividades litúrgicas tan importantes como la Navidad, sustituyendo los ancestrales ritos que conmemoraban el nacimiento del sol, en el solsticio de invierno, por el nacimiento de Jesús, el nuevo Sol de los cristianos; san José, Patrón de la Iglesia Católica, en el equinoccio de primavera; y la Natividad de san Juan Bautista, el Precursor, a los seis meses de la Navidad, en el solsticio de verano.

Tampoco es una casualidad que en Elche, la tierra de la Dama, haya fructificado esplendoroso el Misteri, como recordatorio de la gloriosa Asunción de María, en cuya multiplicidad de advocaciones y patronazgos se encauza el indudable fervor atávico de un culto popular a la diosa madre, frente al carácter exclusivamente masculino que en el judeocristianismo tiene Dios.

De este modo nuestro calendario estaba repleto de toda clase de celebraciones y festividades eclesiásticas, exponentes de las tradiciones de una España eminentemente rural y casi gremial, en la que el refranero da testimonio continuo de una vida que transcurría al ritmo de procesiones, romerías y fiestas de carácter religioso: «Por san Antón a las cinco con sol». «Si a la Candelaria flora, ‘l’hivern está fora. I si no flora, ni dins ni fora». «A Tots Sants, retira el ventall i arreplega els guants». «A quien madruga, Dios le ayuda». «El día de Santa Lucía mengua la noche y crece el día». «El hombre propone y Dios dispone». «Hasta San Antón, Pascuas son». «Por San Matías igualan las noches con los días». «Per Sant Joan bacores, verdes o maures, segures». «Para el último viaje, no es menester equipaje». «Agua por san Juan, quita vino y no da pan». « Cada uno en su casa y Dios en la de todos». «Por Todos los Santos, frío en los campos». «Predicar en el desierto, sermón perdido»… También es muy significativo el dicho: «Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión», aunque en la actualidad haya perdido su sentido festivo.

Y si para los lectores menores de cuarenta años será difícil imaginar una vida sin radio, cine, televisión pero, sobre todo, sin Internet ni teléfono móvil, es preciso tener en cuenta la ausencia de estos elementos inseparables de nuestra cotidianeidad para comprender cómo las procesiones y las romerías eran también, en la mayoría de los casos, manifestaciones rebosantes de alegría y pertrechadas de típica gastronomía, que rompían la diaria rutina de un pasado estremecido tantas veces por avatares sociales y políticos de trágico recuerdo.

Las fuertes raíces religiosas de España se manifiestan en muchas de sus costumbres, que provienen de la religión. Unas de ellas son las romerías. Se trata de peregrinaciones a un santuario o ermita, por devoción a un santo o una santa. En muchas de las provincias de nuestro país, miles de peregrinos se disponen cada año a caminar para ver a sus santos. Son fiestas en la que se dan todo tipo de sentimientos: entusiasmos, silencio, promesas, devoción…

Las procesiones y romerías que se celebran en todos los lugares de España de las que aquí podríamos dejar testimonio serían innumerables, relacionándose las más características con conmemoraciones históricas, celebraciones patronales y grandes festividades del año litúrgico, las fiestas en honor del Corazón de Jesús, el Corpus Christi y la multitud de celebraciones marianas. Citaré como ejemplos representativos la Romería de Santa Marta de Ribarterme, Pontevedra, popularmente denominada Romería de los muertos o de los ataúdes, cuyas raíces se hunden en la Edad Media; nuestra Romería alicantina de la Santa Faz, con más de cinco siglos de antigüedad; la Romería del Cerro del Cabezo, Andújar, una devoción que empezó en 1227 ; la Romería de la Virgen de Ujué, Navarra, que según la tradición se remonta a 1403; la Romería de la Virgen del Rocío, Huelva, con arranque en el siglo XVI; la Romería de Santa María de los Alarcos, Ciudad Real, que tiene su origen en la conmemoración de la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212; y también las procesiones marineras en honor de la Virgen del Carmen. Siendo muy significativa la participación de adultos, jóvenes y niños, junto a las autoridades religiosas, civiles y militares en estos múltiples actos de devoción popular, que el paso del tiempo ha atemperado, pero no eliminado.

Porque, si bien es cierto que hoy las procesiones y romerías ya no se celebran con la asiduidad exagerada de antaño, no es menos evidente que las que, depuradas de una artificiosa oficialidad se mantienen pujantes traspasando el umbral del siglo XXI, lo hacen rodeadas del fervor multitudinario y sincero de quienes son herederos de un legado de fe y devoción que trasciende los tiempos y las modas.