Les dedicatòries dels llibres / Imatge cedida per Antoni Miró

Teniu llibres dedicats pel seu autor o per la seua autora? Ho reconec, des de ben menut he anat atresorant aquest petit regal que em connectava amb qui havia escrit una obra que m’agradava. No és qüestió de fer una llista de tots els que tinc, però sí puc comentar-vos l’última que he aconseguit. Ara fa un mes, a casa seua, Carme Riera em dedicava una novel·la seua que havia conegut quan era alumne de batxillerat a l’IES Pare Vitòria d’Alcoi: Una primavera per a Domenico Guarini (1980). Era l’any 1984 i acabava de llegir, sense ser-ne conscient, la primera novel·la d’una autora que ens sorprendria anys més tard amb Dins el darrer blau (1994) o La meitat de l’ànima (2004), entre altres. Havíem llegit a l’aula alguns relats de Te deix, amor, la mar com a penyora (1975), una primera obra que ja ha fet els 50 anys de la seua publicació. La dedicatòria ara rebuda té el mèrit del lector que ha aconseguit connectar en persona, de primera mà, amb l’autora. La responsable dels somnis creats a partir de la lectura, de les emocions descobertes, de la sensibilitat d’unes pàgines que reforçaven el plaer per l’acte de llegir d’un adolescent que quedaria, per sempre, ferit per la lletra impresa, en aquell moment només en paper.

Hi ha una emoció gairebé infantil, pura, que ens envaeix quan un autor ens signa un llibre. És una mena de màgia domèstica: el gest senzill de la firma transforma aquell exemplar en un objecte únic, ple de sentit i memòria. No és només una rúbrica: és una trobada, encara que breu, entre dues intimitats -la del qui escriu i la del qui llegeix. L’autor baixa del pedestal del nom imprès i esdevé persona, veu, mirada. I el lector, sovint tímid, descobreix que la seua lectura importa, que la seua emoció també és part d’aquella obra. Josep Pla deia que «el lector, si és lector, vol conèixer l’escriptor, i l’escriptor, si no és un bàmbol, vol conèixer el lector». Unes conclusions que marca el Pla Nacional del Llibre i la Lectura de Catalunya en el programa «Autors a les aules», una iniciativa d’aquell govern autonòmic que no té cap paral·lel dins de l’actual govern de la Generalitat Valenciana. Caldria recordar als nostres governants que, aquesta reciprocitat entre autor-lector, aquesta humanització del llibre, crea un vincle que pot marcar per sempre. Especialment en els joves, que potser llegeixen per obligació, aquesta mena de contactes poden ser llavors de futur. Veure un autor de carn i ossos, sentir-lo parlar, compartir una paraula i rebre’n una dedicatòria personal pot fer nàixer una llavor de passió. Potser aquell adolescent que fa cua en silenci acabarà escrivint algun dia. O potser no, però llegirà amb més ànima. Potser és el que a mi em va passar allà els anys 80…

Per això les signatures, les trobades, els clubs de lectura amb autors, no són rituals buits, sinó espais de possibilitat. Són recordatoris que darrere de cada llibre hi ha una vida, una veu que ha volgut comunicar alguna cosa al món. I, en el moment de la firma, aquesta veu es dirigeix a tu. No hi ha regal més íntim. Ni més poderós. Busqueu els vostres autors. Seguiu la seua trajectòria, rastregeu l’oportunitat d’intercanviar unes paraules amb ells, en una xarrada, en un club lector, en una trobada informal. Són els petits plaers que donen sentit a la vida, una pausa en el temps de la quotidianitat. En un món immers en la immediatesa, en el marc de la virtualitat, el contacte humà amb qui escriu reforça el sentiment que no estem sols, que hi ha a l’altra banda d’un llibre un ser com nosaltres amb els mateixos pressentiments, amb les mateixes preocupacions del dia a dia. Tot això ens fa més humans i més rics. Perquè no sols de coses materials es nodreix la nostra vida. Que us signen molts llibres! n