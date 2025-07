Presupuesto multianual de la UE 2028-2034: una propuesta inadecuada

Plenario del Parlamento Europeo / Etienne Ansotte

El proyecto de presupuesto plurianual de la UE para el período 2028-2034 que presentó la Comisión Europea el 16 de julio es inadecuado tanto por razones institucionales como financieras y de gobernanza, aunque hay algunos elementos positivos a tener en cuenta. Empezando por lo primero, el marco temporal de siete años que se viene aplicando es excesivo. Delors tuvo la idea de crear un Marco Financiero Plurianual (MFP) para englobar los presupuestos anuales, dando así estabilidad a la programación financiera de la UE, teniendo en cuenta además la existencia de programas plurianuales como la política regional y de cohesión. Pero el recordado presidente de la Comisión trazó un horizonte quinquenal, más realista, y sobre todo ajustado a las legislaturas de cinco años de la Eurocámara, lo que es fundamental desde el punto de vista de la legitimación democrática del presupuesto plurianual. La Comisión debió por tanto haber propuesto un MFP de cinco años, no de siete.

La segunda asimetría institucional tiene que ver con la toma de decisiones. Si bien los prespuestos anuales no requieren unanimidad en el Consejo, en cambio la aprobación del MFP sí que está sometida a la vetocracia, con los consiguientes chantajes cruzados entre Estados miembros. La Comisión debiera haber propuesto al Consejo Europeo la activación, por unanimidad, de la claúsula pasarela del artículo 312 del Tratado de Funcionamiento para así someter el MFP también a la regla de la mayoría cualificada. La probabilidad de éxito de esta disposición es ciertamente baja pero es obligación del ejecutivo comunitario ponerlo sobre la mesa y abrir este importante debate.

En segundo lugar, el tamaño del MFP es notoriamente insuficiente para los retos transnacionales que hemos de afrontar, con las economías de escala que ofrece el presupuesto europeo, como la lucha contra el cambio climático, la digitalización, la investigación, y las redes energéticas transnacionales, entre otros. A primera vista, el MFP es el más alto de la historia, tanto en términos absolutos (dos billones de euros) como con relación al PIB europeo (1,26 por ciento de la Renta Nacional Bruta de la UE, frente al 1,1 del MFP 2021-2027). Pero esta magnitud ya es en realidad inferior al gasto de la UE de los últimos ejercicios si se tiene en cuenta el Next Generation EU (1,7 por ciento de la RNB), mientras que el incremento en el proyecto de MFP se dedica precisamente a la amortización de la emisión de deuda que financió el Plan de Recuperación para Europa, por lo que no se logra un aumento real de las inversiones. Las necesidades reales de la Unión son más bien del 2 por ciento de la RNB según el prestigioso Instituto Bruegel, y en línea con la propuesta histórica del Informe McDougall de 1977, que ya proponía un horizonte mínimo del 2-2,5 por ciento. Por lo menos habría que plantear hacer permanente el Next Generation EU.

Además, al no partir de esta cifra faro, la Comisión comete un doble error. Por un lado, se ve obligada a reducir partidas consolidadas del presupuesto y que cuentan con fuerte apoyo popular, como la Política Agrícola Común, y los fondos estructurales y de cohesión, estos últimos fundamentales para corregir las fuertes desigualdades sociales y territoriales que existen en el seno de la Unión, también como consecuencia del funcionamiento ordinario del mercado interior, para así poder financiar nuevas e innegables prioridades como la gestión de los flujos migratorios, la seguridad y la defensa. Una propuesta presupuestaria más equilibrada permitiría atender todas las necesidades sin arbitrajes perjudiciales. Por otro, al abrir la negociación con los Estados miembros en un umbral de partida tan bajo, resultará casi imposible obtener un MFP significativamente mayor que el actual.

Llama también la atención que la Comisión no haya aprovechado la ocasión para proponer la eliminación de los «cheques» (devoluciones sobre las contribuciones nacionales al presupuesto) que siguen recibiendo Alemania, Holanda, Suecia, Austria, y Dinamarca, otro de los enjuagues injustificados que distorsionan el presupuesto comunitario. Lo que sí propone Von der Leyen, y en esto acierta, es la creación de nuevos recursos propios, es decir, fuentes de ingresos no dependientes de las contribuciones nacionales directas sobre la base de la RNB, siempre sometidas al juego engañoso del contribuyente/receptor neto (origen del sistema de cheques antes aludido) y reforzando la autonomía presupuestaria de la UE.

Los principales ingresos propuestos son: (1) un recurso basado en el régimen de comercio de derechos de emisión (ETS); (2) un mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM); y (3) un recurso vinculado a la base imponible consolidada del impuesto de sociedades (Pilar II, OCDE) gravando las empresas más grandes y que se benefician directamente del mercado interior. En conjunto, estos tres instrumentos junto a la tasa sobre el material eléctrico no reciclado, podrían generar aproximadamente 58.000 millones de euros adicionales destinados a cubrir los pagos del servicio de la deuda común emitida por el Next Generation EU. Pero, detalle no menor, aparte de que se requiere también la unanimidad de los Veintisiete para aprobarlos, no sería la UE, sino los Estados, los encargados de recaudarlos...

Es positivo también que se pretenda vincular más estrechamente los desembolsos al respeto al Estado de derecho y los valores de la UE, si bien hay que calibrar esto bien con los derechos de los beneficiarios finales en cuanto ciudadanos de la UE, y sobre todo no acabar marginando a las regiones a través del sistema de planes nacionales. El Parlamento Europeo debe ser capaz de ofrecer un plan alternativo y recordar que sin su apoyo no puede ser adoptado el próximo presupuesto plurianual.