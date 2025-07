PI STUDIO

Hace 15 días se suicidó un agricultor llamado David Lafoz, un chico de 27 años que estuvo ayudando en la dana de Valencia, sacando barro mientras nuestros políticos no se ensuciaban. Dijo en su mensaje de despedida: "lo siento, no aguanto más presión, no aguanto más inspecciones de Hacienda ni de Trabajo, no aguanto trabajar 18 horas para no vivir". Dicen que David sufrió hostigamiento por parte de la Administración Pública por ser un referente en las manifestaciones en defensa del campo aragonés. Pero yo no estoy escribiendo esta columna para buscar culpables, me parece de buitres carroñeros usar este drama como arma política, sino para alertar de un problema muy serio que tenemos en España y del que nadie quiere hablar.

Tener tal calibre de depresión que se te apagan las ganas de vivir y decides desprenderte de lo más valioso que tenemos, que es la vida, debe de ser terrible. Y no podemos hablar de este drama a la ligera, tildándoles de cobardes, de débiles emocionales, de enfermos mentales, de personas de cristal. Pero esto no significa que haya que idealizarlo, diciendo que los suicidas son unos valientes, ni justificarlo. Lo que hay que hacer es combatirlo. El suicidio no es una vergüenza, sino una tragedia.

Porque el daño causado, especialmente a los familiares, es irreversible. ¿Cómo puede olvidar durante el resto de su vida este suceso la persona que te encuentra ahorcado, o con las venas cortadas en la bañera? La familia no se libera con su muerte, sino que se siente enormemente culpable por no haber sido capaz de evitarla, o no haberse dado cuenta a tiempo.

Por mi talante alegre y dicharachero, y tener la suerte de no tener mi cuerpo encerrado en una enfermedad terrible, amo la vida, y me resulta francamente difícil ponerme en los zapatos de un suicida. Tengo claro que cada persona es un mundo. Supongo que no haberme sentido jamás arrinconado me hace hablar desde el desconocimiento. He leído que el 60% de los intentos son fallidos. A ellos me dirijo cuando les pido que vean una posible salida en la vida a su dolor, y luchen contra su desesperación. Que busquen ayuda de un profesional, si es necesario. Tal vez deberíamos de construir una sociedad que garantice salud mental accesible para todos, con programas de ayuda a la detección, especialmente en gente joven. El sistema no debe nunca excluirles. Pienso que sería útil incluir en la enseñanza una asignatura de inteligencia emocional. Nos enseñan materias que tal vez no nos sirvan, y no aprendemos a gestionar nuestras emociones, que creo que es algo importante para la vida.

E insisto, pensar que no hay más salida, creo que es una equivocación. Todo tiene solución…… menos la muerte. Amigo lector, lo importante no es el número de veces que te caes, sino las que te levantas. Y me cuesta comprender que alguien tenga un nivel de sufrimiento tan elevado que vivir le duela. No olvidemos que no siempre es por causas económicas, también hay peña que lo hace teniendo millones en el banco. O niños que no soportan el acoso en el colegio. Hay presos políticos a los que torturan y aguantan, y, en cambio, otros que, por un desengaño amoroso, se quitan la vida. ¿A nadie le alarma que se suiciden más de diez personas al día en España, o que sea la primera causa de mortalidad de adolescentes? Amigo jovenzuelo, menos móvil, y más deporte, charlas y risas. 3.846 personas se suicidaron en 2024, mientras que murieron 1154 en accidentes de tráfico (¿cuántos suicidios camuflados habrá aquí?), 830 en accidentes laborales, y 48 mujeres por violencia machista. Haz números… y dime dónde destinarías tú más recursos.

Todos conocemos gente que ha recibido una inspección de Hacienda que consideran injusta, que cobran un sueldo mínimo con el que no llegan a final de mes, que son esclavos del trabajo sin tiempo ni dinero. Y no se rinden... ahí están día tras día. Ellos son los verdaderos héroes. Yo creo que estas frases tipo “puedes conseguir todo lo que te propongas, lucha por ello" están haciendo mucho daño… porque es evidente que eso no es así. La valentía es enfrentarte a una vida que no te gusta, y quedarte en ella para cambiarla.

Vivimos en la sociedad del postureo, dónde todo el mundo quiere aparentar lo que no es. Y, claro, más de uno se queda atrás. No nos preocupa escuchar a los demás, sino que estamos centrados en nosotros mismos. Por desgracia, el tema del suicidio es un problema que, como no da votos, como cantaba Alaska: “¿a quién le importa?”